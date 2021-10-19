"ЕС" требует привлечь международных экспертов к отбору судей КС и прекратить блокаду конкурса в САП, - Порошенко
Как оппозиция с государственной позицией партия "Европейская Солидарность" поддержала поправки в закон о НАБУ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда ", - напомнил Порошенко.
"Именно поэтому мы настаиваем на принятии нашего законопроекта по привлечению международных экспертов и к подбору судей Конституционного суда", - отметил лидер партии "ЕС".
"Мы также требуем от Зеленского прекратить блокаду конкурса по избранию нового Специального антикоррупционного прокурора. Равно как и немедленно отдать команду своему монобольшенству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева, за что "Европейская Солидарность" так же готова проголосовать", - заявил Порошенко.
"Еще весной Зеленский подал этот закон как неотложный, и тут же дал команду "слугам" его не рассматривать. Нельзя так обманывать людей", - подчеркнул Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так людей ніхто і не обдурив. Обдурили зебілів. 😁 Люди на брехню не повелися і за блазня не голосували. 😊
"Л" - лицемерие
Статья 9. Срок полномочий судей
Конституционного Суда Украины
Судья Конституционного Суда Украины назначается сроком на девять лет без права быть назначенным повторно.
Статья 23. Прекращение полномочий судьи
Конституционного Суда Украины
Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока назначения;
2) достижения судьей шестидесятипятилетнего возраста;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья:
4) нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 настоящего Закона;
5) нарушения судьей присяги;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
7) прекращения его гражданства;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-9, принимается на заседании Конституционного (Суда Украины, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,- Верховной Радой Украины.
Полномочия судьи прекращаются в случае его смерти.
Статья 24. Досрочное освобождение от должности
Председателя Конституционного Суда Украины,
заместителя Председателя Конституционного Суда
Украины по их заявлениям
Председатель Конституционного Суда Украины, заместитель Председателя Конституционного Суда Украины освобождаются от должности по их заявлениям Конституционным Судом Украины.
Решение о досрочном освобождении считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава судей Конституционного Суда Украины.
Освобождение от должности Председателя Конституционного Суда Украины, заместителя Председателя Конституционного Суда Украины не лишает их полномочий судьи Конституционного Суда Украины.
Правильно ПЭС
Ні, ти навіть не гуппі; ти - типовий наглий, цинічний 73/43%зебільний побрехун. Навіть більше: твоя та маніпуляція є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа, яко *****. Під проксі сюди зайшов? Колися! - з луб'янки?
А в Порошенка не було своєї монобільшості! І навіть в БПП було лише півтора десятка однопартійціів ПП, не більше, бо все БПП складалось з ДЕВ'ЯТИ партій! Це був по факту БЛОК, а не однорідна партія, якою, наприклад нині є Солідарність!
***, доведеться тебе занести в пропагандони подляка... твій висер - чисто його методичка...
До речі, судова реформа була зупинена весною 2019-го, і з тих пір - на нулях! На тормозах! То хто винуватий в відсутності реформ? Ти хоч ? Ти хоч читав, про що говорять ті ж самі активісти ГРД? ""? і ще: ""
У меня такое впечатление что среди сторонников Петра Алексеевича одни малообразованные маргиналы, при этом сидящие на субсидии...