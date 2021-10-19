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Новости
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"ЕС" требует привлечь международных экспертов к отбору судей КС и прекратить блокаду конкурса в САП, - Порошенко

Как оппозиция с государственной позицией партия "Европейская Солидарность" поддержала поправки в закон о НАБУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда ", - напомнил Порошенко.

"Именно поэтому мы настаиваем на принятии нашего законопроекта по привлечению международных экспертов и к подбору судей Конституционного суда", - отметил лидер партии "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о результатах саммита Украина-ЕС: Надеюсь, это мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией, а не к фейковым инициативам

"Мы также требуем от Зеленского прекратить блокаду конкурса по избранию нового Специального антикоррупционного прокурора. Равно как и немедленно отдать команду своему монобольшенству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева, за что "Европейская Солидарность" так же готова проголосовать", - заявил Порошенко.

"Еще весной Зеленский подал этот закон как неотложный, и тут же дал команду "слугам" его не рассматривать. Нельзя так обманывать людей", -  подчеркнул Порошенко.

Читайте: Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт", - Порошенко

Автор: 

КС (2248) Порошенко Петр (19614) САП (2076) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+13
"Нельзя так обманывать людей", - подчеркнул Порошенко. Источник:
Так людей ніхто і не обдурив. Обдурили зебілів. 😁 Люди на брехню не повелися і за блазня не голосували. 😊
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19.10.2021 19:32
+10
Никого зеленым не надо приглашать. Украиной руководит Дерьмак. Это факт. И еще факт что это рожа работает на тупина... И еще факт что зебиратели бараны круторогие...
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19.10.2021 19:34
+10
Вы бы почитали как и на какой срок избираются судьи КС. Для начала, перед тем, как здесь писать чушь.
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19.10.2021 20:18
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Та навіщо їм, вони у свому Кібуці-95 усе порішають
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19.10.2021 19:20 Ответить
Что бы кто не требовал Зеленеский делает то что нужно Ахметову и Бени...
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19.10.2021 19:21 Ответить
стосовно рижої мразі - вже якось спірно... там іскрить...
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19.10.2021 20:53 Ответить
На РАБссии продуктовый коллаппс....https://youtu.be/_V2NvGvhrGQ Видео убойное...вот оно Вяличие РАБссии...
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19.10.2021 19:23 Ответить
Порох в эфире...а где Мымра Ольга ********* и К*?
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19.10.2021 19:28 Ответить
Із міжнародних експертів зебіли можуть запросити кацапів. На інших дерьмак з портновим, а значить в найвеличніВшивий лідер, не погодяться.
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19.10.2021 19:30 Ответить
Никого зеленым не надо приглашать. Украиной руководит Дерьмак. Это факт. И еще факт что это рожа работает на тупина... И еще факт что зебиратели бараны круторогие...
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19.10.2021 19:34 Ответить
"Нельзя так обманывать людей", - подчеркнул Порошенко. Источник:
Так людей ніхто і не обдурив. Обдурили зебілів. 😁 Люди на брехню не повелися і за блазня не голосували. 😊
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19.10.2021 19:32 Ответить
Мені цікаво а що нема чесних серед українців?
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19.10.2021 19:57 Ответить
Українці повинні мати самоповагу до себе а не прогибатись перед ким то
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19.10.2021 20:03 Ответить
а нахрена ты голосовал за ЗЕнеЛОХА...?
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19.10.2021 20:28 Ответить
Удивительный этот Порошенко и вся его братия из т.н. "ЕС" - все время их правления им совершенно не мешали ни Тупицкий, ни Волк, ни прочая братва, окопавшаяся в высших эшелонах судебной системы (которую они, согласно своим бравурным рапортам, "успешно рэхформувалы") - и тут ВНЕЗАПНО они срочно озаботились обновлением этого состава...

"Л" - лицемерие
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19.10.2021 20:11 Ответить
Вы бы почитали как и на какой срок избираются судьи КС. Для начала, перед тем, как здесь писать чушь.
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19.10.2021 20:18 Ответить
Я вам отвечу если кто то нарушил закон в период занятия той или иной должности то тот долг нести ответственность. Поэтому не несите чушь
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19.10.2021 20:30 Ответить
притягувати до відповідальності порушника Закону повинен орган, якому це визначено Конституцією та іншим чинним законодавством. В конкретному випадку чіплятися до судді КС, навіть якщо він злочинець - президенту не дозволено. Для цього є відповідна процедура. До речі, яка одного разу вже була застосована, весною 2019 року, наочний приклад є.
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19.10.2021 20:48 Ответить
Да. Трускавецкое образование так и прет. Для "эксперда" в той или иной должности:

Статья 9. Срок полномочий судей
Конституционного Суда Украины
Судья Конституционного Суда Украины назначается сроком на девять лет без права быть назначенным повторно.

Статья 23. Прекращение полномочий судьи
Конституционного Суда Украины
Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока назначения;
2) достижения судьей шестидесятипятилетнего возраста;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья:
4) нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 настоящего Закона;
5) нарушения судьей присяги;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
7) прекращения его гражданства;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-9, принимается на заседании Конституционного (Суда Украины, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,- Верховной Радой Украины.
Полномочия судьи прекращаются в случае его смерти.
Статья 24. Досрочное освобождение от должности
Председателя Конституционного Суда Украины,
заместителя Председателя Конституционного Суда
Украины по их заявлениям
Председатель Конституционного Суда Украины, заместитель Председателя Конституционного Суда Украины освобождаются от должности по их заявлениям Конституционным Судом Украины.
Решение о досрочном освобождении считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава судей Конституционного Суда Украины.
Освобождение от должности Председателя Конституционного Суда Украины, заместителя Председателя Конституционного Суда Украины не лишает их полномочий судьи Конституционного Суда Украины.
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19.10.2021 21:46 Ответить
Удивительный этот Порошенко и вся его братия из т.н. "ЕС" -
Правильно ПЭС
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19.10.2021 22:21 Ответить
За ПЭЙСАМИ , вам к Зеленше са Каломойшей.
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19.10.2021 23:48 Ответить
Неужели Петр Алексеевич забыл как он в аналогичной ситуации лишил прав Комиссию по доброчестности, сознательно завалив судебную реформу? Забыл как он костьми лежал на пути Антикоррупционного суда и сдался только тогда, когда МВФ отрубил финансирование Украины? Как он продавил избрание Трубы на главу ДБР? Или он не забыл, но думает что у его электората память как у рыбки?... Ау "рыбки", как думаете?
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19.10.2021 21:10 Ответить
хто-хто завалив судову реформу?
Ні, ти навіть не гуппі; ти - типовий наглий, цинічний 73/43%зебільний побрехун. Навіть більше: твоя та маніпуляція є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа, яко *****. Під проксі сюди зайшов? Колися! - з луб'янки?
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19.10.2021 21:21 Ответить
Да, именно Порошенко сознательно завалил судебную реформу и только малограмотные люди этого не знают. Именно БПП принял законодательную норму, когда судьи в конкурсной комиссии могли большинством голосов преодолевать негативное заключение Комиссии по доброчестности, открывая дорогу отпетым коррупционерам. А когда Комиссия по доброчестности, поняв что ее тупо игнорируют, вообще отказалась работать, пытаясь заблокировать назначения негодяев, решения принимались без ее заключения с прямым нарушением закона. А Порошенко потом все подписал, он думал что коррупционеры будут ему обязаны по гроб жизни...
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19.10.2021 22:27 Ответить
дебіл , не БПП приймав закони, а Верховна Рада, і приймали консенсусом силами всіх фракцій; і навіть всередині продержавницьких фракцій (хоча би в НФ, РПЛ, Самопомочі, та навіть в БПП, не кажучи вже за БЮТ) були нардепи які вимагали невтручання іноземців! Тому склався такий консенсус, консенсус з Президентом: краще хоч щось, ніж нічого. І судова реформа йшла! Верховний суд, (обидві інстанції) був зформований! Нехай навіть там і прорвались декілька, до яких були значні претензії в ГРД - але це не більше десяти на двісті з гаком суддів!
А в Порошенка не було своєї монобільшості! І навіть в БПП було лише півтора десятка однопартійціів ПП, не більше, бо все БПП складалось з ДЕВ'ЯТИ партій! Це був по факту БЛОК, а не однорідна партія, якою, наприклад нині є Солідарність!

***, доведеться тебе занести в пропагандони подляка... твій висер - чисто його методичка...
До речі, судова реформа була зупинена весною 2019-го, і з тих пір - на нулях! На тормозах! То хто винуватий в відсутності реформ? Ти хоч ? Ти хоч читав, про що говорять ті ж самі активісти ГРД? ""? і ще: ""
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20.10.2021 01:34 Ответить
Брехливый бот! В Громадськой раде доброчесности НЕ было никаких иностранцев! Когда депутаты БПП вносят коррупционный законопроект по судебной реформе, то наверно Порошенко и Грановский про это не знали? Реформа судейской системы была сознательно провалена Порошенко, он наивно надеялся в лояльности откровенных коррупционеров, отбирая настоящих негодяев.
У меня такое впечатление что среди сторонников Петра Алексеевича одни малообразованные маргиналы, при этом сидящие на субсидии...
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20.10.2021 09:26 Ответить
придурок, ти навіть втямити не здатен... починаючи з того, що за склад ГРД жодним словом не було сказано, що там були іноземці.
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20.10.2021 11:37 Ответить
Неужели Петр Алексеевич ,это Барыга или я не в теме?
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19.10.2021 22:22 Ответить
Спроси у Зебила где деньги Привата
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19.10.2021 23:49 Ответить
яка мерзота... та хоч би ти вже мовчало про суди
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19.10.2021 23:15 Ответить
Вы сейчас о ГлавЗебиле?
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19.10.2021 23:50 Ответить
а термос проти...

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20.10.2021 14:57 Ответить
 
 