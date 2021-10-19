"ЕС" требует привлечь международных экспертов к отбору судей КС и прекратить блокаду конкурса в САП, - Порошенко

Как оппозиция с государственной позицией партия "Европейская Солидарность" поддержала поправки в закон о НАБУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда ", - напомнил Порошенко.

"Именно поэтому мы настаиваем на принятии нашего законопроекта по привлечению международных экспертов и к подбору судей Конституционного суда", - отметил лидер партии "ЕС".

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"Мы также требуем от Зеленского прекратить блокаду конкурса по избранию нового Специального антикоррупционного прокурора. Равно как и немедленно отдать команду своему монобольшенству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева, за что "Европейская Солидарность" так же готова проголосовать", - заявил Порошенко.

"Еще весной Зеленский подал этот закон как неотложный, и тут же дал команду "слугам" его не рассматривать. Нельзя так обманывать людей", - подчеркнул Порошенко.

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