В 2020-м произошло 813 железнодорожных аварий, погибли 212 человек, - представитель "Укрзализныци" Ткачев

За прошлый год произошло 813 железнодорожных аварий, треть из них - из-за плохого состояния подвижного состава.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что в этих транспортных происшествиях погибли 212 человек, 40 получили травмы. Из всех аварий 479 произошли с подвижным составом (126 из них - в результате схода с рельсов подвижного состава).

"То есть 30% аварий на "Укрзализныце" связаны именно с плохим состоянием подвижного состава, остальные 70% - это либо проблемы инфраструктуры, либо посторонние лица, либо другие причины", - говорит руководство УЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье: Задерживаются пассажирские поезда

По словам Ткачева, эксплуатация устаревшего вагонного парка мешает "Укрзализныце" эффективно транспортировать грузы, ухудшает оборот вагонов, увеличивает время грузовых операций, а также приводит к непроизводительным пробегам вагонов и локомотивов. Кроме того, из года в год растут дополнительные расходы грузоотправителей на ремонт и подготовку вагонов к нагрузке.

"Но самая большая проблема изношенного парка - это угроза безопасности движения", - подчеркнул Ткачев.

По его словам, изношенность вагонного парка "Укрзализныци" составляет около 89%.

Как напоминает hromadske, 5 октября "Укрзализныця" заявила о начале обновления парка пригородных и региональных поездов. Там заявляют, что оно будет "самым масштабным за годы независимости Украины".

Также читайте: В следующем году повышать стоимость билетов для пассажиров не будут, - Укрзализныця

Всего "Укрзализныця" планирует купить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также хотят приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.