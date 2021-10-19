В Аппарат Рады поступило заявление Абрамовского об отставке с должности министра экологии

В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в соответствии со ст.115 Конституции и ч.1 ст.18 закона о Кабинете министров Украины", - написала Палийчук.

Напоминаем, Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

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