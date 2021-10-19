Задержание наемника РФ Косяка: Москва заявила о провокации и обвинила Киев в срыве "процесса мирного урегулирования" на Донбассе
Москва расценивает задержание украинскими силовиками наемника РФ Андрея Косяка как провокацию и призывает Киев пустить к нему консула.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией, - говорится комментарии. - Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Андрея Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина".
Россия также ожидает "принципиальной оценки произошедшего инцидента" от ОБСЕ. "Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования", - отметила Захарова.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
этот косяк - гражданин Украины и за ним убийство еще до ордлы
Украина не имеет право выдавать своих граждан
Чого це гражданін рфіїї шастяє по Україні ?
Ось нехай світ, це і почують. Такой ось фокус. Така пропозиція.
Вы, говнюки, тоже ЦН, читаете)))
Так вот, перед этим, проверьте свои паспортные столы.
Вашии Клавы, хуже АББы, и подстилки под араббы.
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
Укроп Гаврилу заломал.
вы говорите что я сноб и русофоб?
мол к руцким отношусь предвзято?
а я недавно посадил укроп
у обелиска неизвестному буряту)))
1) здійснювати військову розвідку на лінії зіткнення зі зброєю під прикриттям СЦКК
2) здійснювати обстріли позицій ВСУ
3) здійснювати диверсійні акти
хахли, астанавітєсь!
Караул - обложили провокациями
-Нет.
-А он есть.
-Царь сказал,шо нас тут нет.А если нас нет,то и Косяка тоже нет.Иначе царь наш лживый поц