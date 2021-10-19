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Новости Агрессия России против Украины Война
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Задержание наемника РФ Косяка: Москва заявила о провокации и обвинила Киев в срыве "процесса мирного урегулирования" на Донбассе

Задержание наемника РФ Косяка: Москва заявила о провокации и обвинила Киев в срыве

Москва расценивает задержание украинскими силовиками наемника РФ Андрея Косяка как провокацию и призывает Киев пустить к нему консула.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией, - говорится комментарии. - Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Андрея Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина".

Россия также ожидает "принципиальной оценки произошедшего инцидента" от ОБСЕ. "Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования", - отметила Захарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Группа состояла из четырех человек. Шли открыто и уверенно", - бойцы ВСУ рассказали подробности задержания наемника РФ Косяка. ВИДЕО

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Также читайте: Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Автор: 

МИД РФ (1669) Захарова Мария (377) Косяк Андрей (16)


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Топ комментарии
+23
Рогаті як завжди перевертають все з ніг на голову.
Чого це гражданін рфіїї шастяє по Україні ?
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19.10.2021 20:42
+20
А какого хрена россиянский военный делает на Украинском Донбассе?
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19.10.2021 20:47
+14
Начнём с того что эта самая СЦКК не предполагает наличия в ее составе граждан из всяких непонятных и нелегимитивных структур лугандона. Как там (в СЦКК) оказался этот косяк одному кацапскому дьяволу известно… Всё!!! это и есть наш главный аргумент!
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19.10.2021 20:47
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консула это хорошо..но лучше проктолога вынимать бутылку которую ему засунут в черной хате
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19.10.2021 20:42 Ответить
консул ни к чему.
этот косяк - гражданин Украины и за ним убийство еще до ордлы
Украина не имеет право выдавать своих граждан
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19.10.2021 21:15 Ответить
він не позбавлений українського, нажаль, але з цих підстав кацапський конЬсул до нього не потрапить
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19.10.2021 21:45 Ответить
українське громадянство косяка то добре - можна судити по повній
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19.10.2021 22:39 Ответить
Рогаті як завжди перевертають все з ніг на голову.
Чого це гражданін рфіїї шастяє по Україні ?
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19.10.2021 20:42 Ответить
гражданская война -))) Но на видео был вопрос от бойца ЗСУ про каски ведь у дырявого сш 68 в чехле на башка был -))
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19.10.2021 20:46 Ответить
А хто казав що був якийсь Косяк? Не було його..То інсценування і постановка СБУ. Косяк десь бігає по полях під ордло.Заблукав напевно... Може й підірвався десь і собаки його вже згризли...Чого кацапи так збудилися?
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19.10.2021 20:51 Ответить
На йух косяка з його косяками, на йух мааскву з її конченим стадом.
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19.10.2021 20:43 Ответить
А чому влада України визнає видані незаконно паспорти ???
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19.10.2021 20:47 Ответить
хто сказав, що визнає, такого ніде не написано, воно громадянин України, тому ніякі козлостанські конЬсули до нього не повинні потрапити
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19.10.2021 21:46 Ответить
Начнём с того что эта самая СЦКК не предполагает наличия в ее составе граждан из всяких непонятных и нелегимитивных структур лугандона. Как там (в СЦКК) оказался этот косяк одному кацапскому дьяволу известно… Всё!!! это и есть наш главный аргумент!
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19.10.2021 20:47 Ответить
А какого хрена россиянский военный делает на Украинском Донбассе?
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19.10.2021 20:47 Ответить
Да он провокация очередная. Скажут, он же уроженец Украины. Вот вам факты. Ради этого, весь тот скандал и затеян.
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19.10.2021 20:50 Ответить
А какая разница, где его свиномамка опоросила, стоя на полу сортира? Оно ************** с русским аусвайсом, одето в русскую форму с русскими знаками различия, служит в формировании, которое снабжается всем, шо можно придумать, с русских складов, получает жалование в русских срублях. И чей же он военнослужащий?
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19.10.2021 21:01 Ответить
Дуже велика різниця. Своїх, вони намагаються заховати від шуму. А цих, виставляють на загальну публіку. Т.я.- це не їх відмінності, ні їх ордена, ні їх-форма. Відомо- "Їх там немає". А знайшли, нібито, "російського витязя", а він виявляється місцевий(((.
Ось нехай світ, це і почують. Такой ось фокус. Така пропозиція.
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19.10.2021 21:20 Ответить
Он, легально, подданный страны-помойки. Крапка.
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19.10.2021 21:22 Ответить
Сепар, який колабарант- не більше.
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19.10.2021 21:27 Ответить
Насколько я знаю, власовцы считались легально военнослужащими вермахта.
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19.10.2021 21:28 Ответить
Наскільки я знаю, власовці були теж "сепарами". Оскільки складалися з росіян.
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19.10.2021 21:33 Ответить
але воно не позбавлене громадянства України, тому їхній конЬсул курить в сторонці
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19.10.2021 21:49 Ответить
Он заблуділся!
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19.10.2021 20:50 Ответить
Так глонасс жеж, курва...
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19.10.2021 21:02 Ответить
ага на старом нашем вопе который оставили по приказу вовы зе
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19.10.2021 21:21 Ответить
Интересно, а по другим позициям, с которых отступили ЗСУ по приказу гнусавой крысы, тоже звери вольно шляются?
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19.10.2021 21:24 Ответить
пытаются иногда подрываются дело такое
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19.10.2021 21:28 Ответить
странный я рузге то оно полкан то лейтёха товобще как оно пропело рядовой
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19.10.2021 20:55 Ответить
Касается дебилоидов с восточных окраин.
Вы, говнюки, тоже ЦН, читаете)))
Так вот, перед этим, проверьте свои паспортные столы.
Вашии Клавы, хуже АББы, и подстилки под араббы.
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19.10.2021 20:47 Ответить
Выдадут. Испугаются осудить.
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19.10.2021 20:47 Ответить
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19.10.2021 20:52 Ответить
Кремлёвский "Косяк" - диверсант и террорист. Он должен получить пожизненное...
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19.10.2021 20:48 Ответить
А що робив цей громадянин ************* в Україні,хто його звав,якщо вастамнєту?
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19.10.2021 20:50 Ответить
***
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???

Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!

Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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19.10.2021 20:51 Ответить
Пошел укроп косить Гаврилa
Укроп Гаврилу заломал.
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19.10.2021 21:05 Ответить
***
вы говорите что я сноб и русофоб?
мол к руцким отношусь предвзято?
а я недавно посадил укроп
у обелиска неизвестному буряту)))
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19.10.2021 21:14 Ответить
Шедеврально!
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19.10.2021 21:37 Ответить
Хм...консула...так він же ж помер!Хіба тільки казав перед смертю: "Слава Україні! Горіть у пеклі москалі!".
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19.10.2021 20:51 Ответить
так это хуцпа называется, как в классическом примере, сын убивший родителей просит пожалеть его суд, так как остался сиротой, тоже у росии затеявшей войну, поставки оружия и своих типа "добровольцев" начинают говорить, что они за мирное урегулирование
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19.10.2021 20:53 Ответить
Да нас рать. Рашка сорвала минские договоренности еще захватив Дебальцево и прилегающие районы.
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19.10.2021 20:53 Ответить
до прав заліських громадян належать:

1) здійснювати військову розвідку на лінії зіткнення зі зброєю під прикриттям СЦКК
2) здійснювати обстріли позицій ВСУ
3) здійснювати диверсійні акти

хахли, астанавітєсь!
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19.10.2021 20:56 Ответить
а да выбурят как я рад Я очень рад в котле со мной отряд бурят(ц)Кобзон для Ромки з Львова у пеклі
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19.10.2021 20:58 Ответить
Что то не видно и не слышно от московитов процесса мирного урегулирования , а слышны призывы кремлёвских упырей о том , что нужно уничтожить Украину и поставить нас на колени !
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19.10.2021 20:56 Ответить
Кацапня на растяжке: задержание наёмника и обыски у Дерепаски !
Караул - обложили провокациями
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19.10.2021 20:58 Ответить
рашистские лапти-"Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина". , который законно был задержан ,за незаконное перебывание на территории Украины с оружием .
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19.10.2021 20:59 Ответить
Та пішло те ********** кодло ....у ср....
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19.10.2021 20:59 Ответить
"" "" "" "В Украине гражданский конфликт, и не может быть ни каких российских граждан с оружием на её территории." "" ""
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19.10.2021 21:00 Ответить
факт на ліцо
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19.10.2021 21:01 Ответить
Косяк дал косяка....а чего так возбудились ***********?..одним косяком меньше..делов то.
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19.10.2021 21:06 Ответить
пустить паРашиста на органы.... хоть так послужит добру за пакости что творит паРаша!!!
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19.10.2021 21:08 Ответить
Якого ***** консула?! Ихтамнєт
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19.10.2021 21:14 Ответить
скільки разів казав не беріть кацапів в полон , тільки зайвий гемор ! гарний кацап , це мертвий кацап !
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19.10.2021 21:15 Ответить
А чё это крысию так этот вопрос печет? У нас же гражданская война и мы в праве сами решать наши внутриукраинские проблемы, так как мы считаем нужным.
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19.10.2021 21:27 Ответить
Из за этого косяка может начаться полномасштабный конфликт. Может это ***** и нужно было? Мол не хотите "мирного урегулирования" будет полномасштабное наступление....
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19.10.2021 21:41 Ответить
Сраша на полномасштабный конфликт?Серьезно?
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19.10.2021 22:17 Ответить
Косяка видишь?
-Нет.
-А он есть.
-Царь сказал,шо нас тут нет.А если нас нет,то и Косяка тоже нет.Иначе царь наш лживый поц
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19.10.2021 21:44 Ответить
Московії потрібна вся Україна, без України Московія, це гулажний вертеп і недоорда здичавілих московитів,без історії і коріння,тому переговори можна вести лиш про капітуляцію Московії,або капітуляції України.
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19.10.2021 21:47 Ответить
Україна повинна зробити так,щоб Московії війна була невигідно,через великі втрати поголів'я кріпостних.
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19.10.2021 21:51 Ответить
В консула забрати документи і в каталажку, та на обмін
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19.10.2021 22:35 Ответить
короче воюют 8й год и обвиняют в срыве..и задержании террориста рф)
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19.10.2021 23:56 Ответить
 
 