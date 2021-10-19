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Новости Коронавирус и карантин
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Новые правила межрегиональных перевозок в Украине вступают в силу с 21 октября, – Минздрав

Новые правила межрегиональных перевозок в Украине вступают в силу с 21 октября, – Минздрав

С 21 октября в Украине вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок, которые предусматривают возможность поездки между регионами только для лиц, которые имеют COVID-сертификат или справку о вакцинации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

При этом уточняется, что COVID-сертификат, выдаваемый на основании выздоровления, хоть и предусмотрен в приложении "Дія", сейчас находится только на этапе тестирования.

"Получение бумажной справки (о том, что человек переболел коронавирусом – ред.) пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дії", когда он станет доступным", - говорится в сообщении.

В Минздраве также уточнили, что в данный момент не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

"Людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять для межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации", - подчеркивают в министерстве.

Также отмечается, что граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами, а после вакцинации - использовать цифровой сертификат в приложении " Дія". Подходит как "желтый" внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый" внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

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"Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который проводил прививки. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом", - пояснили в Минздраве.

Напоминаем, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236 об ужесточении правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

- международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг, в частности с использованием "Дии";

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- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Ні, просто народ почне бити. Можливо навіть по обличчю
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19.10.2021 21:28
+7
Мінздох керує перевезеннями? А може Давайте зразу розженемо парламент, викинемо конституцію? Адже в нас є Мінздох, Кузя, Ляшко і Шмигля)
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19.10.2021 21:25
+6
готовимся к колапсу транспортной системы.... ура товарищи!
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19.10.2021 21:11
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готовимся к колапсу транспортной системы.... ура товарищи!
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19.10.2021 21:11 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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20.10.2021 09:34 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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19.10.2021 21:19 Ответить
Мінздох керує перевезеннями? А може Давайте зразу розженемо парламент, викинемо конституцію? Адже в нас є Мінздох, Кузя, Ляшко і Шмигля)
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19.10.2021 21:25 Ответить
Получение справки о том, что человек переболел ковидлом не предусмотрено. Сертификат в "Дии" не доступен. Справки о противопоказаниях к вакцинации не существует. Кто будет проверять аусвайсы? Это будет пипец
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19.10.2021 21:27 Ответить
Ні, просто народ почне бити. Можливо навіть по обличчю
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19.10.2021 21:28 Ответить
Не токо по облыччу, но ещё и ногами
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19.10.2021 21:32 Ответить
А чи ви не знаєте що клоуни все роблять через п'яту точку?
Ось наприклад як можна було відмінити паперові лікарняні з 1 жовтня, коли десь чверть лікарень ше не підключені до електронних? І над цим працює ціле міністерство цифрової трансформації...
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19.10.2021 21:34 Ответить
Интересно, а на поездки из Киевской области в Киев эти запреты будут действовать? Или это одна типа область? А то везде по короновирусной отчетности Киев отдельно, Киевская область отдельно...
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19.10.2021 21:37 Ответить
они пописывают здесь в свободное время, которое отрывают от официальной работы где-нибудь в офисе. Это тролли трудятся круглосуточно - им ведь за это платят.
Ну, вам ли об этом не знать))
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19.10.2021 22:11 Ответить
удалили наше )) спамить надо их
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20.10.2021 08:33 Ответить
Їздити з області в область не слід,
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!

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19.10.2021 22:08 Ответить
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19.10.2021 22:15 Ответить
Уже все проглатили и просят добавки.
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19.10.2021 22:39 Ответить
Гаврила был привит Модерной
Гаврила вояжи любил.

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19.10.2021 22:41 Ответить
Фашизм, сталінізм - то все були квіточки. Зараз починаються ягідки, а пізніше, якщо продовжувати мовчати, настане повне рабство. Під будь яким приводом будь кого зможуть обмежити в будь чому. Світ повинен щось з тим зробити.
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19.10.2021 23:00 Ответить
Вангую. Перед входом в вагон будет стоять нужный товарисчч с експрес тестом за 1000 грн😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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19.10.2021 23:08 Ответить
З телеграм каналу адвоката Ростислава Кравця :

Сегодня мы направили иск в ОАСК от Українська незалежна фундація правників о признании противоправным и недействительным Приказа МЗ Украины «Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам» №2153 от 04.10.2021 года.
Обеспечение иска тоже направили.

Уважаемые коллеги юристы, и в первую очередь те, чьи право нарушены, присоединяйтесь к профсоюзу - https://uifl.org/join/

Репост приветствуется.
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19.10.2021 23:19 Ответить
Скоро коллеги в палате встретятся.
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19.10.2021 23:55 Ответить
Ширяетесь по ходу вы. А я привился давно. Так что свои советы засунь себе же в задницу.
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20.10.2021 00:08 Ответить
Ну нарешті . Надіюсь не вакцинованих маргіналів стане менше . Кажуть у пунктах щеплення вже з'явились черги .
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20.10.2021 07:22 Ответить
Тобто, ви сподіваєтесь, що невакциновані маргінали стануть вакцинованими маргіналами?
Сумнівне надбання...
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20.10.2021 09:56 Ответить
Як може якийсь Мінздрав, бути вищий ніж Конституція України? Влада боїться бунтів і під видом локдауну намагається заперти людей. Все в нас добре в країні, скоро введуть рабство.
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20.10.2021 13:00 Ответить
 
 