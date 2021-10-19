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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Ни на одной из встреч с представителями ЕС, США или НАТО тема Саакашвили не поднималась, - МИД Грузии

Ни на одной из встреч с представителями ЕС, США или НАТО тема Саакашвили не поднималась, - МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани утверждает, что ни на одной из официальных встреч с представителями ЕС, США или НАТО не затрагивался вопрос ареста экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После того, как был задержан бывший президент, и он отбывает срок наказания в пенитенциарной системе Грузии, у меня было много встреч с европейскими коллегами... Также я присутствовал на встрече премьер-министра Грузии с министром обороны США и сегодня встречался со спецпредставителем генсека НАТО, и нигде мы не говорили о бывшем президенте. Эта тема не обсуждалась", - заявил Залкалиани журналистам.

Министр отметил, что на государственном уровне подобный вопрос не ставился и нигде не ставилась под сомнение дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Грузии.

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"Все хорошо осознают, что Грузия является суверенной страной, у которой есть свои институты и все уважают наши институты. Михаилу Саакашвили судом вынесен приговор, он является обвиняемым и осужденным по конкретным криминальным делам и отбывает срок наказания в соответствии с вынесенным грузинским правосудием, грузинским судом приговором", - заявил Залкалиани.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+16
мишку кинула хозяйка
кокса нет, печален зайка
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19.10.2021 22:20
+7
А вот сейчас обидно было
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19.10.2021 22:20
+7
в голове у Мишки давно не было хороших мыслей, но зато был хороший кокаин..
так он и приехал в Грузию..
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19.10.2021 22:28
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мишку кинула хозяйка
кокса нет, печален зайка
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19.10.2021 22:20 Ответить
А вот сейчас обидно было
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19.10.2021 22:20 Ответить
шесть лет пройдут как один миг.
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19.10.2021 22:22 Ответить
он же гражданин Украины - почему другие страны должны обсуждать вопрос Миши с Грузией?
- пускай Зеля теперь колотится раз вернул ему гражданство - или тоже поматросил Мишу и бросил, да?
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19.10.2021 22:23 Ответить
В переводе с грузинского на понятный- дипломатический:
"Мужик занимается аутотренингом:
- Я не хочу срать, я не хочу срать, я не хочу срать... П
осле некоторых фактов- я не обосрался, я не обосрался..."
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19.10.2021 22:26 Ответить
в голове у Мишки давно не было хороших мыслей, но зато был хороший кокаин..
так он и приехал в Грузию..
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19.10.2021 22:28 Ответить
Карлсон никого не интересует, только зеленых.
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19.10.2021 22:39 Ответить
Миша это все. Хорошего тебе мужа найти. Но есть плюс Ясько рядом нет
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19.10.2021 22:39 Ответить
И в Украине давно пора сажать президентов! И никто в США и Западной Европе и не заикнется! А особенно, если бы трех последних!
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19.10.2021 23:05 Ответить
Achto jeshcho moglo bitj, govoritj o proraseiskim pelmenjem / net , v etom prude rakov nema.
Kstati, vrachi rekomendujet a ne nastaivajet, tak chto vsio po sledam gadjki savchenko, mula ishakova itd, vseh po nachalu skritih kremljovskih pelmenjei.
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19.10.2021 23:15 Ответить
поднималась.
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20.10.2021 02:48 Ответить
Значит , данньій вопрос первой поднимет Украина. Саакашвили не бросят.
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20.10.2021 05:49 Ответить
Піндоси з підпіндосниками вже "забили" на цього гризлюка. Як до речі і на баригу.
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20.10.2021 05:50 Ответить
 
 