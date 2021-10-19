Ни на одной из встреч с представителями ЕС, США или НАТО тема Саакашвили не поднималась, - МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани утверждает, что ни на одной из официальных встреч с представителями ЕС, США или НАТО не затрагивался вопрос ареста экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После того, как был задержан бывший президент, и он отбывает срок наказания в пенитенциарной системе Грузии, у меня было много встреч с европейскими коллегами... Также я присутствовал на встрече премьер-министра Грузии с министром обороны США и сегодня встречался со спецпредставителем генсека НАТО, и нигде мы не говорили о бывшем президенте. Эта тема не обсуждалась", - заявил Залкалиани журналистам.

Министр отметил, что на государственном уровне подобный вопрос не ставился и нигде не ставилась под сомнение дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Грузии.

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"Все хорошо осознают, что Грузия является суверенной страной, у которой есть свои институты и все уважают наши институты. Михаилу Саакашвили судом вынесен приговор, он является обвиняемым и осужденным по конкретным криминальным делам и отбывает срок наказания в соответствии с вынесенным грузинским правосудием, грузинским судом приговором", - заявил Залкалиани.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.