Главные новости 19 октября: глава Пентагона в Украине, Буймистер исключили из "слуг"
В Киеве с визитом глава Пентагона Ллойд Остин, Буймистер исключили из "слуг народа", брат погибшего мэра Кривого Рога умер, отравившись алкоголем, - главные новости Украины 19 октября.
Ллойд Остин в Украине
Глава Пентагона прилетел в Киев, чтоб "подтвердить непоколебимую поддержку" со стороны США. Он встретился с президентом Зеленским (обсуждали взаимодействие с НАТО) и министром обороны Тараном (США обещают поддерживать военную реформу). Россию Остин обвиняет в препятствовании мирному урегулированию на Донбассе. И заявляет, что у нее нет право вето на вступление Украины в НАТО.
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Условие - США должны поддержать Минские договоренности. "Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро", - заявил Лавров.
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Это стало возможным после того, как оккупанты убрали цепь и навесной замок с ворот базы.
Буймистер выгнали из "слуг"
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа". Буймистер говорит, что власть в Украине узурпировали "арахамии, корниенки и гетманцевы", а Зеленский не понимает, что происходит.
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"За" проголосовали 256 народных депутатов. Интересно, что голосов одних только "слуг" не хватило бы - "СН" дала только 223 голоса при необходимых 226. "Кто-то не добежал, кто-то не дошел... у нас же еще есть COVID - два человека сейчас болеет", - поясняет это сам Корниенко.
Экспертиза выяснила причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога
"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - сказано в сообщении полиции. О подробностях смерти Андрея Павлова рассказал его друг, обнаруживший тело.
ЕС может закрыть украинцам въезд из-за COVID-19
Смертность от коронавируса выросла за неделю на 17%, ожидается что в ближайшие дни заболевать будут более 20 тыс. человек в сутки. Житомирщина, Луганщина, Харьковщина, Сумщина, Львовщинаготовятся войти в красную зону. Минздрав публикует фото из реанимации - показывает, как COVID-19 выглядит на самом деле. МИД сообщает, что если заболеваемость будет расти, Евросоюз может исключить Украину из "зеленого" списка. Это решение не отменяет безвиз, но вводит запрет на турпоездки.
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У 2019 році попереджали. Просили. Благали. Пояснювали. Бились як риба об лід. Не вийшло. Не дійшло. Не послухали. Зробили «вибір» з пропагандистського серіалу.
Сьогодні осінь 2021 року.
Україна на краю, над прірвою, летить в безодню шаленими темпами.
Ситуація катастрофічна.
Дешевий газ казали вони? А нате. Тепер будемо мерзнути і платити останні гроші.
17 гривень за куб це ще квіточки. Місцевій владі, школам, садочкам та лікарням вже виставляють суми по 35-45 гривень за куб.
Система субсидій знищена. Як вижити людям? Зеленський два роки назад в своєму відосіку обіцяв знищити ціну в два рази, популізм зашкалював. Все виявилось брехнею.
Дешева електроенергія? Та її взагалі може не бути. А якщо й буде, то знов нас «ляжуть» під Росія. Вугілля не вистачає, електростанції починають простоювати. Наразі маємо в 4 рази менше запасів вугілля ніж необхідно. Скандальний депутат-слуга Герус в чаті фракції вже говорить про «віялові відключення».
Коронавірус б'є всі рекорди. Сьогодні рекорд смертей за добу. 537. В областях колапс медичної системи. Одеса, Харків, та й менші обласні центри вже не в змозі повноцінно приймати хворих. Вакцинація провалена, нас чекає черговий локдаун. Зате «Велюри» та «Епіцентри» будуть в фаворі.
У мене стійке враження, що влада Зеленського своєю нездатністю до чого не візьмись просто шаленими темпами тягне в чергову московську кабалу.
Ще трохи і доведеться купувати «дєшьовий газ» чи імпортувати електроенергію з-за парєбріка. Скоро скажуть що іншого виходу немає.
Я вже мовчу про знищений парламентаризм, здачу національних інтересів по вагнерівцям, провалену зовнішню політику та все решта.
У 2019 році дійсно попереджали. А сьогодні цей серіал «слуга народу» доходить свого апогею. А далі...важкі часи, важка зима і виживання країни. Приїхали...
Ваш "однозначный вывод" - в пользу агрессора.
Ну що ж, пора про це сказати вголос.
Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу «Зворотний відлік» у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми.
По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою М.Подоляка в ОП. Це не новина. Хоча у мене все більше питань щодо суб'єктності народних депутатів, їхньої особистої позиції і гідності та й врешті принципу парламентаризму.
По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності «слуг народу» на ефірах.
Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі «Зворотного відліку» будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні) або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП.
В останній понеділок з'явився ультиматум №2: «слуги» (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це «недотримання журналістських стандартів». Але я тут не про підлість.
Я про перші дзвіночки. Зокрема про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики загалом.
Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада.
Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа.
Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу. Також закликаю народних депутатів від «Слуги народу» не брати участі у цьому шантажі (підозрюю він стосується і вас теж), приходити на ефіри, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, бо авторитаризм є загрозою для всіх, включно з вами
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