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Новости Коронавирус и карантин
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Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он может оказаться заразнее "дельты"

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он может оказаться заразнее

Штамм AY.4.2 - это мутация "дельты". Пока его зафиксировали только на территории Великобратании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Financial Times.

В Соединенном Королевстве на новый вариант коронавируса приходится почти 10% новых случаев заболевания COVID-19 в стране.

Британские эксперты Джеффри Барретт и Франсуа Баллу считают штамм AY.4.2 на 10–15% заразнее "Дельты", который уже доминирует в мире. Если предварительные доказательства экспертов подтвердятся, AY.4.2 станет самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии, уверен Баллу.

Некоторые американские эксперты говорят, что увеличение уровня госпитализаций и смертей от COVID-19 в Великобритании может быть связано с появлением нового штамма AY.4.2, отметила Financial Times.

Смотрите: Львовская врач Матолинец: "Помогите нам справиться с этой эпидемией. Ведь на самом деле сил уже просто не хватает ни у кого". ВИДЕО

В Великобритании 18 октября коронавирус выявили у более чем 49 тыс. человек. Это стало самым большим количеством с июля этого года. Среднее число заболевших за последние семь дней было на 16% выше, чем на предыдущей неделе, сообщила газета.

Автор: 

Великобритания (5007) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
ну що допомогла вакцина ? скоро буде новий штам проти якого вакцини будуть безсилі і доведеться вакцинуватись знову ... фарм компанії зароблять нечувані гроші
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19.10.2021 23:56
+12
Бесплатно не бывает . Иначе Файзер бы не собщал о миллиардных прибылях ежемесячно .
.
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20.10.2021 00:14
+11
Дебилы без масок ускоряют, которых и в Британии хватает. А привито там 70 процентов населения
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20.10.2021 00:24
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С нашими "путешественниками-заробитчанами" скоро будет и у нас..
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19.10.2021 23:52 Ответить
Я в постоянном ожидании,
Тревожась по сто раз на дню,
Что вот, найдут опять в Британии
Еще какую-то х...ню.

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20.10.2021 01:12 Ответить
шото задержались с новым штаммом штаммоводы из подземных правительственно около-правительственных мировых лабораторий чумы и прочих прелестей...
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20.10.2021 08:51 Ответить
ну що допомогла вакцина ? скоро буде новий штам проти якого вакцини будуть безсилі і доведеться вакцинуватись знову ... фарм компанії зароблять нечувані гроші
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19.10.2021 23:56 Ответить
В предыдущей новости дохтер написал о вакцинации. Не давайте зарабатывать фарм компаниям, дайте заработать аптекам, докторам и гробовщикам. Кстати вакцина бесплатно, а день в больнице пару тысяч неофициально и больница не меньше спишет. Нам 10 дней лечения тысяч в 10 обошлись - но слава Богу без больницы.
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20.10.2021 00:04 Ответить
Бесплатно не бывает . Иначе Файзер бы не собщал о миллиардных прибылях ежемесячно .
.
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20.10.2021 00:14 Ответить
Нам было бесплатно, а за лекарства в аптеке платили. Те кто в лежали в больнице платили и в аптеке и в больнице.
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20.10.2021 00:19 Ответить
Вот тебе пример только по подсолчнечному маслу: стоило в районе 30ки, сейчас все 60 и выше.
Масло ты покупаешь регулярно, таблетки пока болеешь. Причем это только один продукт.
"Бесплатная" вакцинация... наивный.
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20.10.2021 10:13 Ответить
Вакцинация платная для тех кто сертификат покупает. Я не заплатил ни копейки. Масло подорожало из-за того, что государство вакцины купило (часть их как раз бесплатно выделили)? Наслушался зебилов, которые рассказывают, что если цены на газ или свет не подымать, то в конечном итоге государство дотациями из бюджета возьмёт. Я тебя розачарую, бюджет это не наш карман и выгребут оттуда все равно, если не на вакцины то на большую стройку. А масло подорожает один хрен, не зависимо от того вакцинировался ты или нет, тем более она уже куплена или получена бесплатно.
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20.10.2021 10:37 Ответить
Конечно. Или ты думаешь, что деньги в госбюджете появляются из воздуха или просто из печатного станка (иногда, правда, последнее и случается)?
Все куда интереснее.
Газ, свет, магазины, производства продуктов, АПК, с/х земли принадлежат тем самым ребяткам, которые тебе "бесплатно" впаривают уже и вакцины. Ты вправду думаешь, что они будут вкладывать СВОИ инвестиции в продукт, который может не окупиться? Для того чтобы платить у них есть мы...
Ты прав, оно подорожает ибо рыночная экономика = инфляция. Вопрос в размере этого самого подорожания.
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20.10.2021 10:53 Ответить
Оплата лечения пациента в больнице гораздо дороже для бюджета чем стоимость прививки. Понятно, что больной и сам прилипает минимум на 2-3 тысячи в день, но и больница на него тоже спишет не меньше из нашего с тобой госбюджета. Поэтому вакцина как ни крути для бюджета дешевле, к тому же она уже куплена а часть выделена вообще бесплатно
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20.10.2021 11:35 Ответить
Ты не учитываешь одну вещь. Количество.
Смотри.
В больницу попадают далеко не все. А только тяжелые, ну и средней тяжести. А это - сравнительно малая часть больных.
А от общего кол-ва населения это и подавно меньшие цифры.
То есть например - имеем 100к больных с одной стороны в больницах (на деле гораздо меньше но пусть). И затраты на их лечение. С одной стороны.
И вакцинацию всех 41,4 миллиона населения - с другой стороны. При чем иммунитет держится реально полгода, так что в год надо де-факто уже 82,8миллиона прививок...
Сопоставь. Затраты.
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20.10.2021 11:43 Ответить
Гораздо больше чем 100к госпитализованных, только за 7 дней октября 24к, при этом заполнение в Полтаве 70%, места пока есть. А в апреле мы не смогли мать положить ни в одну из больниц, ни к жене, ни к куме, подняли всех знакомых но мест не было даже в коридоре без кислорода. У знакомого отец работавший в больнице (жена тамже) а он на скорой помощи умер, потому что не смогли никуда положить. При этом ложили только самых тяжёлых. И такая
заполненость была довольно долго. На лечение одного больного государство выделяет от 20к до 89к, при этом все тяжёлые. Не считая миним 20к своих. Вот тут как раз место по распилу выделенных денег, потому что по факту хер что выделяют, кум платил сам. Пятую часть вакцин выделяет ковакс, плюс помощь от разных стран.
Вопрос где легче запилить: на больницах или на купленных за границей вакцинах ну или тем более полученных даром?
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20.10.2021 12:59 Ответить
На п.1 я тебе рекомендую погуглить и почитать отчеты ВОЗ о здравоохранении в Украине. Там все написано, и кол-во ликвидированных койко-мест тоже указано (в сотнях тысяч исчисляется).
А еще напомню такой прикол как закрытие планового приема. Помнишь же? Вот тебе и причина - люди банально придумывают что угодно... чтоб попасть на госпитализацию даже с обычной простудой или еще чем лишь бы не доводить до ургентной...
На счет затрат выделяемых государством... ну ты в принципе сам все написал. Отмечу только, что если бы кол-во доверчивых коронаистериков было бы меньшим... возможностей для распила тоже было бы меньше.
Одинаково легко, вопрос схемы к менеджерам среднего звена, работающим с документооборотом. Типа меня, к слову.

Забудь про "даром". Ты платишь. Причем больше, если бы болел. Этот прикол еще со стандартных вакцин пошел. Там вариант срубить бабла на лечении - меньше чем на реализации миллионов доз. Тут просто пропорция иная. С одной стороны, там где у условного столбняка единицы и стоимость пары тысяч доз (для страховки) сыворотки меньше чем скажем 10 миллионов вакцин... то тут в рамках мира счет уже на миллиарды.
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20.10.2021 13:06 Ответить
В том то и дело, что невозможно было положить человека с тяжёлой формой ни в районку, где жена работает, ни в инфекционку где кума. В лёгкой форме туда вообще не ложили. А на счёт того что туда старались попасть с обычной простудой то это ерунда. Это и нереально и ни какой нормальный человек не хочет в палату где каждый день умирают. *************** я во внимание не беру, он в випе с похмельем лежал. Жена приходила с квадратными глазами, потому что раньше один человек умирал и это было тяжело морально, а в апреле до 10 в день умирало. Сейчас пока меньше 3-4 в день. У меня мать должны были положить, она собрала вещи и с отцом 6 часов на диване в обнимку просидела. А когда я позвонил и сказал, что мест ни где нет то они совсем не расстроились. Кстати хз почему, но отца не зацепило, хотя он от неё две недели не отходил. А тётку еле в инфекционке откачали.
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20.10.2021 14:42 Ответить
Нам тоже вышла примерно такая же сумма с женой. Переболели можно сказать легко
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20.10.2021 00:21 Ответить
трунарі й так гарно заробляють ! просто ефективність вакцини під питанням , а гроші вона коштує не малі .
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20.10.2021 06:44 Ответить
Нужно было всего лишь тотальный карантин и закрыть границы на пару месяцев. Не хотели, получайте мировой колапс и епидемию от которой ласты склеят пару лярдов двуногих.
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20.10.2021 00:17 Ответить
треба було повернути туристів з всього світу разом з їх собачками , щоб вони через місяць знов роз'їхались і привезли свіжої інфекції .
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20.10.2021 06:40 Ответить
Завидуете фармкомпаниям? Положитесь на естественный отбор.
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20.10.2021 00:18 Ответить
природній відбір ніхто не відміняв , а вакцина стала ще одним фактором бо колять всі без розбору .
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20.10.2021 06:47 Ответить
всім без розбору
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20.10.2021 07:15 Ответить
Коронавирус (COVID-19) в Великобритании
Простое резюмедляОбъединенное Королевство

Эта информация поступает от правительства Великобритании.

В этом документе объясняются основные статистические данные, представленные на информационной панели по коронавирусу Великобритании (COVID-19) . Последнее обновление: Вторник, 19 октября 2021 г..

СОДЕРЖАНИЕ

https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#testing Тестирование
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#cases Случаи
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#vaccinations Прививки
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#healthcare Здравоохранение
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#deaths Летальные исходы

Тестирование

Тестирование - это то, где мы проводим тест, чтобы узнать, у кого есть коронавирус. Некоторых людей проверяют более одного раза.

18 октября 2021 года было зарегистрировано 911 550 тестов. Это показывает увеличение на 0,1% по сравнению с предыдущими 7 днями.

С 12 октября 2021 года по 18 октября 2021 года было проведено 6 430 109 тестов.
Случаи

Подтвержденный случай - это тот, у кого был положительный результат теста на коронавирус.

19 октября 2021 года у 43 738 новых человек был подтвержденный положительный результат теста.

В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года у 314 231 человека был подтвержденный положительный результат теста. Это показывает рост на 16,1% по сравнению с предыдущими 7 днями.

Прививки

В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.

К концу 18 октября 2021 года 49 462 425 человек получили первую дозу препарата.

К концу 18 октября 2021 года 45 400 990 человек получили вторую дозу.
Здравоохранение

Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.

921 человек с коронавирусом попали в больницу 15 октября 2021 года.

В период с 9 октября 2021 года по 15 октября 2021 года 5937 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 10,0% по сравнению с предыдущими 7 днями.

18 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находилось 7749 пациентов.

Некоторым людям в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.

18 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 823 пациента с коронавирусом.

Летальные исходы

19 октября 2021 года было зарегистрировано 223 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус было зарегистрировано 911 смертей. Это показывает рост на 14,6% по сравнению с предыдущими 7 днями.



https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
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20.10.2021 07:14 Ответить
Обрати внимание на количество смертей за день, и среднее за неделю. Сделай кореляцию на количество населения( в Англии 67,22 млн).
Потом вопросы задавай. Помогло. Не помогло.
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20.10.2021 07:16 Ответить
в морзі зробиш кореляцію , або в черзі в крематорій ... там часу буде достатньо
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20.10.2021 07:22 Ответить


По совету бывалых ...Которые это уже проходили.
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20.10.2021 07:28 Ответить
70% только вакцинировано, 15 миллионов оставшихся непривитых в Англии -это большая цифра. А в Исландии 98% вакцинировано, только 33 смерти за всю эпидемию. Сделай корреляцию по населению, будет около 4000 умерших, а в Украине более 60000 умерших, в 15 раз выше на сегодня.
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20.10.2021 16:32 Ответить
Штамм AY.4.2 - это мутация "дельты". Пока его зафиксировали только на территории Великобратании. Источник:
ПИТАННЯ - скільки ООН ще вигадає варіантів корони у наступний рік
ВІДПОВІДЬ - до ти не скінчаться літери у грецькому алфавіті
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19.10.2021 23:57 Ответить
Остроумно. Но ,глядя на статистику по Великобритании за пару декад не могло возникнуть недоумение: почему больше 30 тысяч каждый день, теперь уже 43 тысячи? Беда не приходит одна.
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20.10.2021 00:06 Ответить
Локшину ніхто не відміняв

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20.10.2021 00:09 Ответить
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20.10.2021 00:15 Ответить
Відповідь невірна.
Назв сузір'їв ще дуже багато.

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что новые штаммы коронавируса будут носить имена созвездий, если букв греческого алфавита не станет хватать для названий.

Как передает Укринформ, об этом она заявила в интервью http://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/variants-could-named-star-constellations-greek-alphabet-runs/ The Telegraph.

«Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант (относительно названий новых коронавирусных штаммов - ред.) названиями созвездий», - сказала Ван Керкхове.

Она также добавила, что сначала в https://www.ukrinform.ru/tag-voz ВОЗ обсуждали идею, чтобы называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.

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20.10.2021 00:44 Ответить
Уже и в Израиле сегодня.
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20.10.2021 10:01 Ответить
Нужно брать людей в охапку и уходить в горы 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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19.10.2021 23:57 Ответить
Исчезни даун
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20.10.2021 00:18 Ответить
Ну тут уже без четвертой дозы вакцины никак
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20.10.2021 00:05 Ответить
ужас. И это в полностью вакцинированной Британии...по 50 тыс. в день зараженных. В голове не умещается....
и может таки да, что вакцины способствуют ускорению мутаций?
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20.10.2021 00:22 Ответить
Дебилы без масок ускоряют, которых и в Британии хватает. А привито там 70 процентов населения
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20.10.2021 00:24 Ответить
Специалисты из Управления по охране труда в Министерстве труда США (OSHA) о масках
https://www.bitchute.com/video*************/
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20.10.2021 12:09 Ответить
То что мутации обнаруживают в Британии говорит о том, что там куча лабораторий с передовым оборудованием и квалифицированным персоналом, а не о том, что вирус мутирует на территории этой страны. Наверняка из Мордора завезли, или ещё с какой помойки...
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20.10.2021 00:31 Ответить
70% только вакцинировано, 15 миллионов оставшихся непривитых в Англии -это большая цифра.
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20.10.2021 16:33 Ответить
Задолбали!
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20.10.2021 00:26 Ответить
Мать-перемать... Вот кЕтайцы подосрали два года назад всей планете...
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20.10.2021 00:32 Ответить
У меня большие сомнения что китайцы... Мне кажется тут без рашки не обошлось
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20.10.2021 00:40 Ответить
То не проблема з вакциною, то штам новий. Ню-ню. Забезпечити високу ефективність вакцині не змогли навіть перехворівші особи, які потім вакцинувались. Як кажуть на кожну хитру сраку знайдеться засіб.
Природа сказала, що виживуть всеж сильніші.
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20.10.2021 00:44 Ответить
Не закінчиться ніколи
Нових штамів пандемія.
- Вас чекають на уколи!
- Скільки можна?! Mamma mia!

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20.10.2021 00:53 Ответить
спокуха! Кятайцы трудолюбивые. Все время клепают новые рожки вирусне.
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20.10.2021 01:04 Ответить
"Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт! И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают - Те до старости живут!.." (Про Федота-стрельца)
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20.10.2021 01:09 Ответить
Боширов и Петров катаются не только в Британию...
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20.10.2021 01:45 Ответить
Ну что за ерунда, "заразнее"... Это "заразнее" мог придумать только дегенерат.
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20.10.2021 07:15 Ответить
Ну, антиваксеры с Конституцией уже на работе.... Чем хуже - тем лучше...
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20.10.2021 07:33 Ответить
Остановите эту планету, я сойду...
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20.10.2021 07:37 Ответить
Сссуки... Может хватит?!
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20.10.2021 07:56 Ответить
Кто бы сомневался )
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20.10.2021 08:30 Ответить
Странно. А Jerusalem Post пишет что случай обнаружен в Израиле, хотя впервые выявлен и вправду в Британии. Причем случай у мелкого, приехавшего из Молдовы
https://www.timesofisrael.com/first-case-of-new-delta-mutation-ay4-2-diagnosed-in-israel/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Забавно звучит также фраза в статье (задумайтесь - в максимально покрытом прививками Израиле!):

In the UK, where AY4.2 was first discovered, infection rates have remained stubbornly high, despite high rates of vaccination, and on Monday nearly 50,000 new cases of COVID-19 were recorded.
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20.10.2021 10:10 Ответить
Кто же откажется от такого веселья?
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20.10.2021 10:49 Ответить
В грецькому алфавіті ще дохуа букв.
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20.10.2021 13:12 Ответить
 
 