Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он может оказаться заразнее "дельты"
Штамм AY.4.2 - это мутация "дельты". Пока его зафиксировали только на территории Великобратании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Financial Times.
В Соединенном Королевстве на новый вариант коронавируса приходится почти 10% новых случаев заболевания COVID-19 в стране.
Британские эксперты Джеффри Барретт и Франсуа Баллу считают штамм AY.4.2 на 10–15% заразнее "Дельты", который уже доминирует в мире. Если предварительные доказательства экспертов подтвердятся, AY.4.2 станет самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии, уверен Баллу.
Некоторые американские эксперты говорят, что увеличение уровня госпитализаций и смертей от COVID-19 в Великобритании может быть связано с появлением нового штамма AY.4.2, отметила Financial Times.
В Великобритании 18 октября коронавирус выявили у более чем 49 тыс. человек. Это стало самым большим количеством с июля этого года. Среднее число заболевших за последние семь дней было на 16% выше, чем на предыдущей неделе, сообщила газета.
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Тревожась по сто раз на дню,
Что вот, найдут опять в Британии
Еще какую-то х...ню.
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Масло ты покупаешь регулярно, таблетки пока болеешь. Причем это только один продукт.
"Бесплатная" вакцинация... наивный.
Все куда интереснее.
Газ, свет, магазины, производства продуктов, АПК, с/х земли принадлежат тем самым ребяткам, которые тебе "бесплатно" впаривают уже и вакцины. Ты вправду думаешь, что они будут вкладывать СВОИ инвестиции в продукт, который может не окупиться? Для того чтобы платить у них есть мы...
Ты прав, оно подорожает ибо рыночная экономика = инфляция. Вопрос в размере этого самого подорожания.
Смотри.
В больницу попадают далеко не все. А только тяжелые, ну и средней тяжести. А это - сравнительно малая часть больных.
А от общего кол-ва населения это и подавно меньшие цифры.
То есть например - имеем 100к больных с одной стороны в больницах (на деле гораздо меньше но пусть). И затраты на их лечение. С одной стороны.
И вакцинацию всех 41,4 миллиона населения - с другой стороны. При чем иммунитет держится реально полгода, так что в год надо де-факто уже 82,8миллиона прививок...
Сопоставь. Затраты.
заполненость была довольно долго. На лечение одного больного государство выделяет от 20к до 89к, при этом все тяжёлые. Не считая миним 20к своих. Вот тут как раз место по распилу выделенных денег, потому что по факту хер что выделяют, кум платил сам. Пятую часть вакцин выделяет ковакс, плюс помощь от разных стран.
Вопрос где легче запилить: на больницах или на купленных за границей вакцинах ну или тем более полученных даром?
А еще напомню такой прикол как закрытие планового приема. Помнишь же? Вот тебе и причина - люди банально придумывают что угодно... чтоб попасть на госпитализацию даже с обычной простудой или еще чем лишь бы не доводить до ургентной...
На счет затрат выделяемых государством... ну ты в принципе сам все написал. Отмечу только, что если бы кол-во доверчивых коронаистериков было бы меньшим... возможностей для распила тоже было бы меньше.
Одинаково легко, вопрос схемы к менеджерам среднего звена, работающим с документооборотом. Типа меня, к слову.
Забудь про "даром". Ты платишь. Причем больше, если бы болел. Этот прикол еще со стандартных вакцин пошел. Там вариант срубить бабла на лечении - меньше чем на реализации миллионов доз. Тут просто пропорция иная. С одной стороны, там где у условного столбняка единицы и стоимость пары тысяч доз (для страховки) сыворотки меньше чем скажем 10 миллионов вакцин... то тут в рамках мира счет уже на миллиарды.
Простое резюмедляОбъединенное Королевство
Эта информация поступает от правительства Великобритании.
В этом документе объясняются основные статистические данные, представленные на информационной панели по коронавирусу Великобритании (COVID-19) . Последнее обновление: Вторник, 19 октября 2021 г..
СОДЕРЖАНИЕ
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#testing Тестирование
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#cases Случаи
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#vaccinations Прививки
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#healthcare Здравоохранение
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#deaths Летальные исходы
Тестирование
Тестирование - это то, где мы проводим тест, чтобы узнать, у кого есть коронавирус. Некоторых людей проверяют более одного раза.
18 октября 2021 года было зарегистрировано 911 550 тестов. Это показывает увеличение на 0,1% по сравнению с предыдущими 7 днями.
С 12 октября 2021 года по 18 октября 2021 года было проведено 6 430 109 тестов.
Случаи
Подтвержденный случай - это тот, у кого был положительный результат теста на коронавирус.
19 октября 2021 года у 43 738 новых человек был подтвержденный положительный результат теста.
В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года у 314 231 человека был подтвержденный положительный результат теста. Это показывает рост на 16,1% по сравнению с предыдущими 7 днями.
Прививки
В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.
К концу 18 октября 2021 года 49 462 425 человек получили первую дозу препарата.
К концу 18 октября 2021 года 45 400 990 человек получили вторую дозу.
Здравоохранение
Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.
921 человек с коронавирусом попали в больницу 15 октября 2021 года.
В период с 9 октября 2021 года по 15 октября 2021 года 5937 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 10,0% по сравнению с предыдущими 7 днями.
18 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находилось 7749 пациентов.
Некоторым людям в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.
18 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 823 пациента с коронавирусом.
Летальные исходы
19 октября 2021 года было зарегистрировано 223 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.
В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус было зарегистрировано 911 смертей. Это показывает рост на 14,6% по сравнению с предыдущими 7 днями.
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
Потом вопросы задавай. Помогло. Не помогло.
По совету бывалых ...Которые это уже проходили.
ПИТАННЯ - скільки ООН ще вигадає варіантів корони у наступний рік
ВІДПОВІДЬ - до ти не скінчаться літери у грецькому алфавіті
Назв сузір'їв ще дуже багато.
Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что новые штаммы коронавируса будут носить имена созвездий, если букв греческого алфавита не станет хватать для названий.
Как передает Укринформ, об этом она заявила в интервью http://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/variants-could-named-star-constellations-greek-alphabet-runs/ The Telegraph.
«Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант (относительно названий новых коронавирусных штаммов - ред.) названиями созвездий», - сказала Ван Керкхове.
Она также добавила, что сначала в https://www.ukrinform.ru/tag-voz ВОЗ обсуждали идею, чтобы называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.
и может таки да, что вакцины способствуют ускорению мутаций?
https://www.bitchute.com/video*************/
Природа сказала, що виживуть всеж сильніші.
Нових штамів пандемія.
- Вас чекають на уколи!
- Скільки можна?! Mamma mia!
https://www.timesofisrael.com/first-case-of-new-delta-mutation-ay4-2-diagnosed-in-israel/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Забавно звучит также фраза в статье (задумайтесь - в максимально покрытом прививками Израиле!):
In the UK, where AY4.2 was first discovered, infection rates have remained stubbornly high, despite high rates of vaccination, and on Monday nearly 50,000 new cases of COVID-19 were recorded.