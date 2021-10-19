Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он может оказаться заразнее "дельты"

Штамм AY.4.2 - это мутация "дельты". Пока его зафиксировали только на территории Великобратании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Financial Times.

В Соединенном Королевстве на новый вариант коронавируса приходится почти 10% новых случаев заболевания COVID-19 в стране.

Британские эксперты Джеффри Барретт и Франсуа Баллу считают штамм AY.4.2 на 10–15% заразнее "Дельты", который уже доминирует в мире. Если предварительные доказательства экспертов подтвердятся, AY.4.2 станет самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии, уверен Баллу.

Некоторые американские эксперты говорят, что увеличение уровня госпитализаций и смертей от COVID-19 в Великобритании может быть связано с появлением нового штамма AY.4.2, отметила Financial Times.

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В Великобритании 18 октября коронавирус выявили у более чем 49 тыс. человек. Это стало самым большим количеством с июля этого года. Среднее число заболевших за последние семь дней было на 16% выше, чем на предыдущей неделе, сообщила газета.