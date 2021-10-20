"Харьковгаз" объясняет отключение газа целому селу тем, что "псевдо-активисты" блокировали ремонт сетей
В компании утверждают, что "псевдо-активисты" не пускали ее сотрудников к газопроводу, повредили транспорт и пытались отнять телефоны.
Об этом пресс-служба АО "Харьковгаз" сообщает на странице компании в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В компании утверждают, что еще 11 октября собирались ремонтировать в с. Благодатное газопровод, но их работу заблокировали неустановленные лица, и около 200 человек остались без газа.
Ремонт возобновили 16 октября, на следующий день должны были пустить газ, утверждают в компании.
"17 октября неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения. Без осуществления этих мер безопасности пуск газа невозможен. В этот же день эти псевдоактивисты повредили автотранспорт АО "Харьковгаз" и осуществили многочисленные попытки повредить собственное имущество работников компании (телефоны), на которые работники фиксировали правонарушения неизвестных лиц. Представители АО "Харьковгаз" вызвали правоохранительные органы на место происшествия", - заявили в компании.
В "Харьковгазе" подчеркивают, что возобновили подачу газа с 17 октября. И призывают правоохранительные органы обратить внимание на "деятельность псевдоактивистов". А также подчеркивают, что цены на газ устанавливает государственный регулятор - НКРЭКУ.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что открыла дело из-за того, что компания "Харьковгаз" оставила село без газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
когда у них есть канал 1+1 и поцЗедент
приСлуга Бени
Можно смотреть кино Слуга Народа и Квартал 95-смеяться, хлопать и этим греться
Облгазы, как "естественная монополия" в частном владении это вообще неприемлемо в современной экономике.
Виселицы нужно ставить возле каждого газового вентиля! Все барыги Украины грелмсь с газа и содержали своих газовых янычар.
*****, все больше хочеться отсюда уехать!
Начали изворачиваться.
А ведь по закону, после отклчения должны были в систему задуть сжатый воздух и померять давление в ней. Нет падения давления - подключать газ и работать. И, внимание для дебилов украинского народа, только после того как в системе есть газ, ходить и нюхать утечки.
Шо у нас с мудрым нарідом - совсем мозги пропил, глядя 95 квартал и заедая пиво шоколадом от Рошена? И не надо про совок - выросло поколение, которое даже в детские ясли при совке не ходило! Рулит поколение трахнутое в голову смартфоном! И думает, как бы нам на сто баксов всем офисом на Ибицу, съездить пивка попить на пенной вечеринке и найти лоха, согласного посидеть в окопе под Авдеевкой...
Начал за здравие, кончил за упокой.
Причем тут "мудрый народ"? Или ты хочешь сказать что Пэтя навел порядок в добыче/транспортировке/распределении/продаже газа, а "мудрый народ" не оценил и проголосовал за клоуна?
И тем более сидеть, в случае взрыва и смертей, когда следствие начнёт пошагово всё проверять, - никто не хочет. И это понятно.
Во-вторых, такую схему лжеремонтов, придумали для того чтобы вынудить заключить "договор присоединения/техобслуживания/содержания этих сетей, для правовой возможности взыскивать через суд долги за "розподил"/обслуживание ибо если нет договора - суд посылает на три буквы. Взыскание долга невозможно. Потому и прибегают к хитростям на хитрости нарИда, который не платит по счетам за "розподил".
Подскажу вот что.
1. Когда, якобы, они где-то уже ликвидировали порыв газопровода, провели испытание на утечки, и приехали распломбировать входной вентиль на трубе у дома, заявили, что не включат мне газ ибо есть долг в 150грн.
Я потребовал предоставить наряд на работы, чтобы проверить предоставлены ли им, образно говоря сантехникам, полномочия решать какие-либо вопросы финансовых отношений с абонентами?
Отказалась мастерица показывать.
2. Звонок в калл-центр возымел некоторое действие. Выяснилось, что все эти наши суммы которые все подряд называют ДОЛГОМ, долгом не являются! Запомните все - правовой статус этих сумм называется НЕДОПЛАТА, всего лишь и потому нет правовых оснований, тем более каким-то "сантехникам" требовать срочной оплаты сумм угрожая не подключением газа. И тем более в отсутвие должных полномочий в наряде на работы.
Потому берите свидетелей соседей, снимайте их требования/угрозы на камеры. Ну, а дальше как хотетите....
3. Да, они обязаны лично стравить воздух из ваших газплит, убедившись в безопасности для нас их дальнейшего использования.
В компании утверждают, что еще 11 октября собирались ремонтировать в с. Благодатное газопровод, но их работу заблокировали неустановленные лица, и около 200 человек остались без газа. Источник:
------------
А таке можна з'ясувати лише на підставі проведення правоохоронними органами якоїсь перевірки по відкритій справі, якщо хтось звернеться з заявою. Є планові ремонти і вони звісно письмово повинні бути задокументовані завчасно компанією. Є пориви, а це інше.
І основне - хто має усе це оплачувати ?
----------------
Вартість таких ремонтів розраховується наперед і входить в поняття "технічного облуговування мереж", і враховано в вартості окремого рахунку, що нам приходить під назвою "розподіл газу".