"Харьковгаз" объясняет отключение газа целому селу тем, что "псевдо-активисты" блокировали ремонт сетей

В компании утверждают, что "псевдо-активисты" не пускали ее сотрудников к газопроводу, повредили транспорт и пытались отнять телефоны.

Об этом пресс-служба АО "Харьковгаз" сообщает на странице компании в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В компании утверждают, что еще 11 октября собирались ремонтировать в с. Благодатное газопровод, но их работу заблокировали неустановленные лица, и около 200 человек остались без газа.

Ремонт возобновили 16 октября, на следующий день должны были пустить газ, утверждают в компании.

"17 октября неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения. Без осуществления этих мер безопасности пуск газа невозможен. В этот же день эти псевдоактивисты повредили автотранспорт АО "Харьковгаз" и осуществили многочисленные попытки повредить собственное имущество работников компании (телефоны), на которые работники фиксировали правонарушения неизвестных лиц. Представители АО "Харьковгаз" вызвали правоохранительные органы на место происшествия", - заявили в компании.

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В "Харьковгазе" подчеркивают, что возобновили подачу газа с 17 октября. И призывают правоохранительные органы обратить внимание на "деятельность псевдоактивистов". А также подчеркивают, что цены на газ устанавливает государственный регулятор - НКРЭКУ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что открыла дело из-за того, что компания "Харьковгаз" оставила село без газа.