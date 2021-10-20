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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Приговор по делу об обстреле "112 Украина": мужчине дали условный срок

Приговор по делу об обстреле

Шевченковский райсуд Киева вынес члену так называемой "ЧВК Семенченко" приговор по делу об обстреле телеканала "112 Украина".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на данные судебного реестра.

Согласно им, приговор был вынесен еще 9 сентября. Мужчину признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении теракта. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Издание "УП" утверждает, что имя осужденного - Константин Никитенко. По его данным, согласно материалам дела, Никитенко и Вадим Боровик приехали к зданию канала на машине и собрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 в заранее подготовленном месте. После этого они на велосипедах поехали к каналу: около 03:20 ночи Боровик выстрелил, а Николенко сторожил.

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Напомним, 13 июля 2019 года, около 4:00 из гранатомета было обстреляляно здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

Автор: 

приговор (1232) суд (25135) Семенченко Семен (380) 112 Украина (174)


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их награждать нужно.. а не сроки лепить!
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20.10.2021 02:41 Ответить
Та вони схоже тупо картинку на замовлення зробили...
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20.10.2021 11:13 Ответить
Он Герой Украины ! Надо наградить !
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20.10.2021 06:44 Ответить
Медальки!?
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20.10.2021 07:23 Ответить
Что за ЧВК имени Семёнченко ? Выдумывают на ходу.
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20.10.2021 09:08 Ответить
признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении теракта

Три года условно по такой статье?
Ожидаем наплыв террористов, желающих получить гражданство.
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20.10.2021 09:21 Ответить
Обстріл "112-го"? Та то ж дрібне бешкетування! Максимум 15 діб або штраф у 10 неоподаткованих мінімумів
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20.10.2021 09:27 Ответить
У пєтєботів-антиСеменченківців радість.
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20.10.2021 12:52 Ответить
 
 