Вакцина Pfizer против COVID-19 на 93% предотвращает госпитализацию детей в возрасте 12-18 лет, - исследование
Исследование центров Соединенных Штатов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения госпитализации у подростков в возрасте 12-18 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian
Согласно новому исследованию правительства США, вакцина от Covid от Pfizer / BioNTech Covid на 93% эффективна для предотвращения госпитализации детей в возрасте 12-18 лет.
Исследования CDC проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм Delta был наиболее распространенным.
Изучались данные 179 пациентов из 19 детских больниц.
97% участников исследования не были вакцинированы. Из них около 16% нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.
Авторы исследования заявили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".
Напомним, вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.
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