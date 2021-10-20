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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцина Pfizer против COVID-19 на 93% предотвращает госпитализацию детей в возрасте 12-18 лет, - исследование

Вакцина Pfizer против COVID-19 на 93% предотвращает госпитализацию детей в возрасте 12-18 лет, - исследование

Исследование центров Соединенных Штатов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения госпитализации у подростков в возрасте 12-18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian

Согласно новому исследованию правительства США, вакцина от Covid от Pfizer / BioNTech Covid на 93% эффективна для предотвращения госпитализации детей в возрасте 12-18 лет.

Исследования CDC проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм Delta был наиболее распространенным.

Изучались данные 179 пациентов из 19 детских больниц.

97% участников исследования не были вакцинированы. Из них около 16% нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.

Авторы исследования заявили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".

Напомним, вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer/BioNTech просят регулятор ЕС разрешить использование COVID-вакцины для детей от 5 лет

COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+8
гарна реклама , краща була тільки в МММ !
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20.10.2021 07:13
+6
Ща мамкины эксперты прибегут рассказывать, что вот их инфа по настоящему надежная, а все эти исследования - просто пропаганда.
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20.10.2021 07:33
+5
Подростки особо и не болеют.
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20.10.2021 07:11
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Подростки особо и не болеют.
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20.10.2021 07:11 Ответить
гарна реклама , краща була тільки в МММ !
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20.10.2021 07:13 Ответить
Интересно, на каких подростках испытывали? Не на американских же
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20.10.2021 07:30 Ответить
на кацапских подопытных... этих во всяких Гамериках, Германиях,Канадах и прочих "загнивающих странах" - целые четы Лавровых, Письковых, Путиных и прочей гыдоты
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20.10.2021 07:36 Ответить
Ща мамкины эксперты прибегут рассказывать, что вот их инфа по настоящему надежная, а все эти исследования - просто пропаганда.
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20.10.2021 07:33 Ответить
Вакцины от COVID-19



Вакцины от COVID-19 безопасны, эффективны и бесплатны! После полной вакцинации вы можете https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html участвовать во многих мероприятиях, которые вы выполняли до пандемии. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html Ключевые вещи, которые нужно знать

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Так просто. Зашел на сайт. Воспользовался гуглперводчиком. И получаешь информацию от специалистов , а не от ботов и проходимцев.
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20.10.2021 07:36 Ответить
Бесплатны?безопасны?так почему сняли ответственность с компаний разработчиков
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20.10.2021 08:26 Ответить
Есть прекрасный выбор - вакцина или гроб.
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20.10.2021 08:41 Ответить
А что невакцинированые все умирают?а вживых только вакцинированые остаются?
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20.10.2021 09:02 Ответить
95% умерших от Ковида не вакцинированы.

Не все конечно. Шансы у тебя отличные.
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20.10.2021 09:07 Ответить
Ну я переболел в легкой форме без вакцины и не умер,дальше аргументы?
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20.10.2021 09:18 Ответить
Да не надо никаких аргументов. Иди до конца и все тут. Земли в Украине много. Места всем хватит.
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20.10.2021 09:25 Ответить
Ну так нах вы тут ноете что бы все прививались,кто хочет пусть прививается
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20.10.2021 10:46 Ответить
Второй раз переболеешь тоже легко? Уверен? А после первого раза последствия отсутствуют? Уверен? Веселый ты человек.
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20.10.2021 09:35 Ответить
Друг 2 раза переболел в легкой форме,сосед после вакцины уже месяц в больнице
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20.10.2021 10:47 Ответить
Просто обязательно заболеешь еще, с вероятностью >90% и совсем не факт, что обойдешься легкой формой. Какой еще аргумент тебе надо?
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20.10.2021 10:37 Ответить
Ну так и вакцинированые заболеют и не раз,и не факт что в легкой форме,и что дальше?если вакцины хватает на пол года?
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20.10.2021 10:45 Ответить
Шкодливі сученята наразі вже збираються взятися за ваших дітей... А ви все ще не можете підняти дупу з дивану та відстояти всої права. Адже ж виродки ведуть себе так нахабно, лишень тому, що до цього часу ще не лякані.
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20.10.2021 09:56 Ответить
А давай ты не будешь киздеть - после это не значит в следствие. И потом нет ни одного случая...
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20.10.2021 19:39 Ответить
 
 