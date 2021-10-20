Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины", с полуночи - 1, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Авдеевки наемники осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов возле Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, наемники осуществили обстрел из минометов калибра 82 мм.

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Позиции украинских воинов возле Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Возле Березового враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой: "Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".