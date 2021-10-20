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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 октября в мире зарегистрировали 412 754 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 209 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 242 335 622 случаев инфицирования, из них 412 754 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 928 965 человека, из них 7 209 за минувшие сутки.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 219,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer против COVID-19 на 93% предотвращает госпитализацию детей в возрасте 12-18 лет, - исследование

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
зе-команда - убийцы украинцев!
Еще три года назад, клоунско-кацапские твари называли "доктором смерть" - Уляну Супрун, лишь за то что та наводила порядок в медицине, а теперь дорвавшись до власти, фашистское опг квартал95 занимается реальным уничтожением населения.
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20.10.2021 08:09
+7
Я думал, что люди включат мозги только тогда, когда горе войдёт в каждую семью...
Тогда начнут прививаться и соблюдать элементарные требования безопасности...
Но нет... >73% это амёбы без функции логического мышления...
Аминь!
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20.10.2021 08:01
+5
а кто же про дохлых вакцинированных рассказывать будет.. тут такие бабки замешаны, что за длинный язык и метадоном накормят
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20.10.2021 08:42
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Правила форума Совет форумчан
Я думал, что люди включат мозги только тогда, когда горе войдёт в каждую семью...
Тогда начнут прививаться и соблюдать элементарные требования безопасности...
Но нет... >73% это амёбы без функции логического мышления...
Аминь!
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20.10.2021 08:01 Ответить
Проблема человечества в том, что оно постоянно пытается корректировать законы природы.
Дебилы, как представители популяции, вобще не должны выживать, но их постоянно пытаются вытаскивать.
Ну а тут наконец слабое звено нашло способ пойти закономерным путем и самовыпилиться.
Когда не было вакцин и выбора - это не могло не вызывать тревогу. Но теперь, когда выбор есть, не возможно не радоваться тому, что дегенераты остались верны первоначальному выбору и решили смело сыграть в русскую рулетку с автоматическим пистолетом.
Особенно забавно, что особо яркие представители все еще вещают, что шансы у них 50/50. Дохнут и вещают...
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20.10.2021 08:36 Ответить
аплодирую стоя!
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20.10.2021 09:46 Ответить
Эти "элементарные требования безопасности" - смаски, барьеры и прочее, не действуют, что видно из статистики. Только вакцинация и выработка иммунитета.
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20.10.2021 08:45 Ответить
Вакцинация+ограничения пока не вакцинировано 75%.

Но у особо тупых свой путь - игнор вакцинации + игнор ограничений. Результат на кладбищах.
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20.10.2021 08:53 Ответить
зе-команда - убийцы украинцев!
Еще три года назад, клоунско-кацапские твари называли "доктором смерть" - Уляну Супрун, лишь за то что та наводила порядок в медицине, а теперь дорвавшись до власти, фашистское опг квартал95 занимается реальным уничтожением населения.
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20.10.2021 08:09 Ответить
В США как указано в этой статье в таблице 1650 смертей за сутки.
Кто занимается уничтожением населения в США?
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20.10.2021 08:35 Ответить
При населении под 250 миллионов.
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20.10.2021 08:37 Ответить
под 330 миллионов
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20.10.2021 21:09 Ответить
Читай выше. Зе-команда!!!
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20.10.2021 08:38 Ответить
зе-команда -
Чемпіони по COVID-19!
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20.10.2021 12:25 Ответить
В эпоху мирового экономического хаоса рынок ведет себя нормально... в общем и целом...,капиталисты богатеют,стадо баранов живут в нищете,жизнь продолжается...
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20.10.2021 08:17 Ответить
Очередная технологическая революция в Мире...,установим новые тылы,почистим новые базы....,экономика угле-водородов заканчивается....
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20.10.2021 08:21 Ответить
Только какое то ховно,Украина обязательно в первых рядах, по смертности,Киев по пробкам,по нищите,по уровню коррупции и т. д. Когда уже будет Украина в первых рядах по Уровню жизни?
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20.10.2021 08:31 Ответить
мабуть вже нікОли.
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20.10.2021 08:36 Ответить
Без "мабуть"
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20.10.2021 09:18 Ответить
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20.10.2021 09:19 Ответить
Рост заболеваемости коронавирусом в Украине начался после хвастливой болтовни воровской ЗЕвласти об успехах массовой вакцинации , и это не удивительно , учитывая какой экспериментальной бурдой прививают население.
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20.10.2021 08:33 Ответить
То, что дохнут исключительно не вакцинированные, тебя конечно не смущает.
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20.10.2021 08:38 Ответить
а кто же про дохлых вакцинированных рассказывать будет.. тут такие бабки замешаны, что за длинный язык и метадоном накормят
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20.10.2021 08:42 Ответить
Тада. Мировая закулиса хочет нае...ать, тупорылых нищебродов из дыры на карте.

Ты главное не дай слабину и смело иди до конца.
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20.10.2021 08:50 Ответить
лікарі у приватних бесідах це не підтверджують.
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20.10.2021 08:48 Ответить
А бабки на лавочка в приватных беседах вобще такие тайны мироздания раскрывают...
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20.10.2021 08:51 Ответить
якщо на вулиці сонячно і тепло, але ЗМІ кажуть про мороз та сніг то ви певно вдягаєте валянки та фуфайку?
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20.10.2021 09:09 Ответить
Нет я у бабок на лавочках погоду узнаю.
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20.10.2021 09:11 Ответить
тоді щасти вам.
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20.10.2021 09:12 Ответить
а ведь зеленский не обманул, говоря что Украина чемпион по смертности от короновируса...
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20.10.2021 09:56 Ответить
Ще трохи і ми чемпіони..., як і казав найвеличніший!!!
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20.10.2021 10:15 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/ Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.

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20.10.2021 10:42 Ответить
Вирусы не существуют, какой-нить архангел запросто. Что у этих людей в голове не спрашиваю - все те же опилки, что и раньше, вопрос только в работе спецслужб по кацапскому пархату. Налицо ее отсутствие.
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20.10.2021 21:12 Ответить
 
 