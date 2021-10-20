Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 октября в мире зарегистрировали 412 754 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 209 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 242 335 622 случаев инфицирования, из них 412 754 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 928 965 человека, из них 7 209 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 219,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 3-ю позицию соответственно.
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Тогда начнут прививаться и соблюдать элементарные требования безопасности...
Но нет... >73% это амёбы без функции логического мышления...
Аминь!
Дебилы, как представители популяции, вобще не должны выживать, но их постоянно пытаются вытаскивать.
Ну а тут наконец слабое звено нашло способ пойти закономерным путем и самовыпилиться.
Когда не было вакцин и выбора - это не могло не вызывать тревогу. Но теперь, когда выбор есть, не возможно не радоваться тому, что дегенераты остались верны первоначальному выбору и решили смело сыграть в русскую рулетку с автоматическим пистолетом.
Особенно забавно, что особо яркие представители все еще вещают, что шансы у них 50/50. Дохнут и вещают...
Но у особо тупых свой путь - игнор вакцинации + игнор ограничений. Результат на кладбищах.
Еще три года назад, клоунско-кацапские твари называли "доктором смерть" - Уляну Супрун, лишь за то что та наводила порядок в медицине, а теперь дорвавшись до власти, фашистское опг квартал95 занимается реальным уничтожением населения.
Кто занимается уничтожением населения в США?
Чемпіони по COVID-19!
Ты главное не дай слабину и смело иди до конца.
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
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