В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 18 912 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"19 октября от COVID-19 вакцинированы более 226 тысяч украинцев!

За сутки в Украине:

зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 447, медработников - 435)

226 587 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы - 84 446 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 468 человек;

летальных случаев - 495;

выздоровели - 7 605 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 679 185 человека;

выздоровели - 2 344 799 человека;

летальных случаев - 61 843;

проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.

С начала прививочной кампании привиты 8 207 903 человека, из них получил одну дозу - 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 865 911 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.













