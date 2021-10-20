В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 18 912 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"19 октября от COVID-19 вакцинированы более 226 тысяч украинцев!
За сутки в Украине:
зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 447, медработников - 435)
226 587 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы - 84 446 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5 468 человек;
летальных случаев - 495;
выздоровели - 7 605 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 679 185 человека;
выздоровели - 2 344 799 человека;
летальных случаев - 61 843;
проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.
С начала прививочной кампании привиты 8 207 903 человека, из них получил одну дозу - 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 865 911 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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Эй, мамкины эксперты... вы где?
Расскажите ещё раз про опасность прививок и масонский заговор
- пишут что против новой мутации прививки работают не очень, а сами привитые становятся разносчиками Ковида
- вот статистика
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Читай. Если что.
Коронавирус (COVID-19) в Великобритании
19 октября 2021 года у 43 738 новых человек был подтвержденный положительный результат теста.
В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года у 314 231 человека был подтвержденный положительный результат теста. Это показывает рост на 16,1% по сравнению с предыдущими 7 днями.
В период с 9 октября 2021 года по 15 октября 2021 года 5937 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 10,0% по сравнению с предыдущими 7 днями.
18 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находилось 7749 пациентов.
Некоторым людям в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.
18 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 823 пациента с коронавирусом.
Летальные исходы
19 октября 2021 года было зарегистрировано 223 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.
В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус было зарегистрировано 911 смертей. Это показывает рост на 14,6% по сравнению с предыдущими 7 днями.
Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление 19 октября 2021 года, вторник, 16:00
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
https://www.bbc.com/news/health-58954793
Вот отрывки.
" Благодаря вакцине у вас гораздо меньше шансов попасть в больницу в случае заболевания Covid."
"В период с июля по октябрь этого года было зарегистрировано чуть более трех миллионов случаев, 79000 человек оказались в больницах.
В период с октября по январь прошлого года было зарегистрировано чуть более 2,7 миллиона случаев, но более 185 000 человек нуждались в стационарном лечении. Это было до того, как вакцины стали широко доступны.
Великобритания продвинулась вперед в развертывании вакцины. Это, несомненно, спасло множество жизней, предотвратив тяжелые случаи Covid"
Ну и так далее. Графики , так вааще взяты bbc от сюда.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Звісно ж - це на початковому етапі також було пов'язано і з доступностю вакцин, але останні декілька місяців це вже не діє - якщо в Україні стільки доз вакцин було утилізовано, то що вже казати про Польщу чи Румунію? Коротше кажучи - вакцини є.
Отже - справа в антиваксерах.
Швеция, Норвегия и Финляндия снимают требование ношения масок в самолетах, которые летают между этими странами, т.к. в них вакцинировано более 70% населения.
Как https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/super-cold-symptoms-have-you-caught-remedies-worst-cold-ever/ пишет The Telegraph, пациенты жалуются на слабость, изнурительный насморк и волнообразное течение болезни, сопровождающееся грудным кашлем, а также отсутствие вкуса и обоняния. Многие из заболевших привились против коронавируса. Продолжительность «суперпростуды» достигает трех недель, а в некоторых случаях - пяти недель. Одна из заболевших пожаловалась на трещину ребра, полученную от кашля.
«Вполне возможно, что действующие на протяжении полутора лет ограничения, связанные с пандемией COVID-19, такие как социальное дистанцирование, ношение масок и обработка рук дезинфицирующими средствами, повысили нашу восприимчивость к обычной простуде. Некоторые специалисты называют это «иммунодефицитом», который возникает, когда среди людей, не подвергавшихся воздействию обычного количества вирусов и бактерий, происходит резкий всплеск заболеваемости при контакте с вирусом», - говорится в статье.
Social distancing measures put in place for the Covid-19 pandemic 'will trigger a surge in FLU cases next winter' because fewer people have been exposed to the seasonal virus
Написано в листопаді 2020.
So-called non-pharmaceutical interventions - behavioural changes which curb the spread of disease - have been in force for much of 2020. They include wearing face masks and social distancing.
Читаем дальше Ваш же первоисточник...Не?... Не умеем напрячь мозги?
But flu's mortality rate is less than 0.1 per cent, whereas the coronavirus is around three per cent, making flu far less deadly.
Врачи предупредили о «суперпростуде», похожей на COVID-19
А ви дістали іншу фразу, яка не стосується того, про що написала Світлана.
Да, грипп это тоже болезнь и в связи с тем, что сейчас им меньше болеют, то гипотетически(это прогнозируют ученые) может быть и всплеск заболеваемости гриппа. НО, блин, посмотрите на цифры .... 495 умерших за сутки в Украине от КОВИД. Вы готовы через ЭТО переступать в своей "справедливой борьбе" с масками?
Не отвечайте мне, ответьте себе.
2. Мені не потрібна ваша істерика з хамством: я пояснила, на що відповідала . А якщо вам хочеться розвивати власні фантазії і мене звинувачувати (???) чи приписувати свою маячню - то винятково ваші проблеми.
Вас треба дустом-дустом! Шкода, що модератори вас не деактивовують, бо ваша антиваксерна пропаганда дорівнюється до вбивства!
Які ж ви тупі, ваш розвиток наче зупинився у 12 років, не дивно, що ця інфальтивність і робить з вас Інтернет тролів-антивакцинаторів
У нас є МінЗдох. Їх взагалі краще не слухати, а прислухатись до досліджень справжніх науковців за кордоном, де ця тема досконало досліджується.
Життя взагалі небезпечна штука, від нього навіть вмирають. Т
Про налоги рассказывать не надо, геморрой вам лечить будут все равно.
Буквально вчора забирав запчастини на машину в магазині, то продавці розпитували в мене про реакцію мого організму на вакцини. Сказав, що все в порядку - після першої, індійської вакцини була незначна реакція у вигляді спочатку підвищеної температури, а потім навпаки - пониженої, а після другої, італ'янської, взагалі ніякої реакції. Тобто все норм, програма після першої дози самостійно зв'язалась з 5G, і обновилась, всі драйвери встановились нормально.
Коротше - хлопці замислились.
От я це і зробив...
Так что как ни крути...и два уколола бессмертия не гарантируют...
Прививки
Программа вакцинации от COVID-19 в США началась 14 декабря 2020 года. По состоянию на 14 октября 2021 года было введено 405,4 миллиона доз вакцины. В целом около 218 миллионов человек, или 65,6% всего населения США, получили по крайней мере одну дозу вакцины. Около 188,3 миллиона человек, или 56,7% от общей численности населения США, были полностью вакцинированы. *
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
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Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаевь