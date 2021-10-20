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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 18 912 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"19 октября от COVID-19 вакцинированы более 226 тысяч украинцев!

За сутки в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 447, медработников - 435)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02226 587 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы - 84 446 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 госпитализированы - 5 468 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 летальных случаев - 495;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 выздоровели - 7 605 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 заболели - 2 679 185 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 344 799 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 летальных случаев - 61 843;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.

С начала прививочной кампании привиты 8 207 903 человека, из них получил одну дозу - 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 865 911 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Даешь новые рекорды!!!
Эй, мамкины эксперты... вы где?
Расскажите ещё раз про опасность прививок и масонский заговор
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20.10.2021 08:12
+8
Надо вводить сертификаты "антиваксеров". Не хочешь вакцинироваться, но хочешь шарится по городу, пиши отказ от лечения. Есть же религии где люди отказываются от переливания крови например. Антивакцинг, то тоже самое в принципе.

Про налоги рассказывать не надо, геморрой вам лечить будут все равно.
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20.10.2021 08:32
+7
Не надо цифрами манипуривать. Важно сколько из этих 1500 были вакцынированы? И 20% мудаков достаточно для такого количества смертей.
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20.10.2021 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Даешь новые рекорды!!!
Эй, мамкины эксперты... вы где?
Расскажите ещё раз про опасность прививок и масонский заговор
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20.10.2021 08:12 Ответить
а что, в поголовно привитых странах ситуация лучше?
- пишут что против новой мутации прививки работают не очень, а сами привитые становятся разносчиками Ковида
- вот статистика
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20.10.2021 08:22 Ответить
Если говорить об эффективности в целом, то и смотреть нужно на страны, которые имеют высокий процент вакцинации. Смотрим на динамики Израиля:
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
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20.10.2021 08:28 Ответить
Обрати внимание на Швецию, Норвегию, Исландию, Финляндию. Да что там. Вот тебе картина всего Евросоюза.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Читай. Если что.
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20.10.2021 08:36 Ответить
Обрати внимание на Англию, 42 тыс заболевших, привито 75% населения
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20.10.2021 08:39 Ответить
Твои данные устарели.

Коронавирус (COVID-19) в Великобритании

19 октября 2021 года у 43 738 новых человек был подтвержденный положительный результат теста.

В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года у 314 231 человека был подтвержденный положительный результат теста. Это показывает рост на 16,1% по сравнению с предыдущими 7 днями.

В период с 9 октября 2021 года по 15 октября 2021 года 5937 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 10,0% по сравнению с предыдущими 7 днями.

18 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находилось 7749 пациентов.

Некоторым людям в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.

18 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 823 пациента с коронавирусом.

Летальные исходы

19 октября 2021 года было зарегистрировано 223 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

В период с 13 октября 2021 года по 19 октября 2021 года в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус было зарегистрировано 911 смертей. Это показывает рост на 14,6% по сравнению с предыдущими 7 днями.



Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление 19 октября 2021 года, вторник, 16:00

https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
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20.10.2021 08:48 Ответить
75% вакцинировано, это 25% невакцинировано. На минуточку, это 16 млн человек в Великобритании невакцинированы. Нужно , чтобы было вакцинировано 95% населения
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20.10.2021 16:40 Ответить
Читай...
https://www.bbc.com/news/health-58954793
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20.10.2021 09:08 Ответить
Прочел.
Вот отрывки.
" Благодаря вакцине у вас гораздо меньше шансов попасть в больницу в случае заболевания Covid."
"В период с июля по октябрь этого года было зарегистрировано чуть более трех миллионов случаев, 79000 человек оказались в больницах.
В период с октября по январь прошлого года было зарегистрировано чуть более 2,7 миллиона случаев, но более 185 000 человек нуждались в стационарном лечении. Это было до того, как вакцины стали широко доступны.

Великобритания продвинулась вперед в развертывании вакцины. Это, несомненно, спасло множество жизней, предотвратив тяжелые случаи Covid"

Ну и так далее. Графики , так вааще взяты bbc от сюда.

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

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20.10.2021 10:26 Ответить
Що цікаво - чим ближче до совка розташована країна, тим нижче відсоток вакцінації.

Звісно ж - це на початковому етапі також було пов'язано і з доступностю вакцин, але останні декілька місяців це вже не діє - якщо в Україні стільки доз вакцин було утилізовано, то що вже казати про Польщу чи Румунію? Коротше кажучи - вакцини є.

Отже - справа в антиваксерах.
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20.10.2021 10:16 Ответить
Центр Віл-Ковід-дисидентів знаходиться в РФ, як і антищепленевого руху. Коротше кажучи, хто сидить в російськомовному сегменті інтернету- всі під ударом.
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21.10.2021 08:06 Ответить
да, в поголовно привитых странах ситуация лучше, прикинь.
Швеция, Норвегия и Финляндия снимают требование ношения масок в самолетах, которые летают между этими странами, т.к. в них вакцинировано более 70% населения.
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20.10.2021 10:56 Ответить
Айн момэнт. Щас повылазят. Кофэ только допьют. С булочкой.
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20.10.2021 08:25 Ответить
Треба збити хвилю: дітей та студентів на дистанційку, уникати масових зборів, гулянок...
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20.10.2021 10:38 Ответить
Врачи предупредили о «суперпростуде», похожей на COVID-19

Как https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/super-cold-symptoms-have-you-caught-remedies-worst-cold-ever/ пишет The Telegraph, пациенты жалуются на слабость, изнурительный насморк и волнообразное течение болезни, сопровождающееся грудным кашлем, а также отсутствие вкуса и обоняния. Многие из заболевших привились против коронавируса. Продолжительность «суперпростуды» достигает трех недель, а в некоторых случаях - пяти недель. Одна из заболевших пожаловалась на трещину ребра, полученную от кашля.

«Вполне возможно, что действующие на протяжении полутора лет ограничения, связанные с пандемией COVID-19, такие как социальное дистанцирование, ношение масок и обработка рук дезинфицирующими средствами, повысили нашу восприимчивость к обычной простуде. Некоторые специалисты называют это «иммунодефицитом», который возникает, когда среди людей, не подвергавшихся воздействию обычного количества вирусов и бактерий, происходит резкий всплеск заболеваемости при контакте с вирусом», - говорится в статье.
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20.10.2021 11:12 Ответить
так и есть. у мамуль абсолютных чистюль при идеальной чистоте дети все время в болячках. То же с орви-шками
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20.10.2021 19:29 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8933557/Covid-19-social-distancing-measures-trigger-surge-FLU-cases-winter.html

Social distancing measures put in place for the Covid-19 pandemic 'will trigger a surge in FLU cases next winter' because fewer people have been exposed to the seasonal virus

Написано в листопаді 2020.

So-called non-pharmaceutical interventions - behavioural changes which curb the spread of disease - have been in force for much of 2020. They include wearing face masks and social distancing.
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21.10.2021 02:08 Ответить
Ох как интересно. Если вырвать из контекста статьи одну фразочку про гипотетический вред ношения масок и бравировать этой фразочкой, переступая через 495 умерших в Украине от КОВИДА за сутки, то да....
Читаем дальше Ваш же первоисточник...Не?... Не умеем напрячь мозги?

But flu's mortality rate is less than 0.1 per cent, whereas the coronavirus is around three per cent, making flu far less deadly.
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21.10.2021 07:52 Ответить
Я відповідала на наступне:
Врачи предупредили о «суперпростуде», похожей на COVID-19

А ви дістали іншу фразу, яка не стосується того, про що написала Світлана.
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21.10.2021 07:58 Ответить
2+2 Вы умеете складывать? Я Вам открою огромный секрет, если начали что-то читать или считать, то дочитайте до конца. А в конце написано - 0,1% смертность от гриппа и 3% смертность от КОВИД.
Да, грипп это тоже болезнь и в связи с тем, что сейчас им меньше болеют, то гипотетически(это прогнозируют ученые) может быть и всплеск заболеваемости гриппа. НО, блин, посмотрите на цифры .... 495 умерших за сутки в Украине от КОВИД. Вы готовы через ЭТО переступать в своей "справедливой борьбе" с масками?
Не отвечайте мне, ответьте себе.
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21.10.2021 08:19 Ответить
1. Я вам так само могла написати - не відповідати. Не вказуйте мені, що робити.

2. Мені не потрібна ваша істерика з хамством: я пояснила, на що відповідала . А якщо вам хочеться розвивати власні фантазії і мене звинувачувати (???) чи приписувати свою маячню - то винятково ваші проблеми.
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21.10.2021 08:56 Ответить
Антиваксери - це лихо!
Вас треба дустом-дустом! Шкода, що модератори вас не деактивовують, бо ваша антиваксерна пропаганда дорівнюється до вбивства!
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21.10.2021 12:45 Ответить
Зараз візьму розгін та подзвоню.

Які ж ви тупі, ваш розвиток наче зупинився у 12 років, не дивно, що ця інфальтивність і робить з вас Інтернет тролів-антивакцинаторів
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21.10.2021 12:57 Ответить
Кумедне інше, що наші медики геть не бачать зв'язку між щепленням та смертю через шість годин через серцеве- легеневу недостатність.
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21.10.2021 12:01 Ответить
Наші медики багато чого не бачать не за гроші. А деякі навіть у ковіді сумніваються та не хочуть робити собі щеплення. Медики бувають різні, хтось сидить на рашн пропаганді, а хтось рятує життя інших, к сам щеплений та не становить загрози своїм пацієнтам.
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21.10.2021 12:16 Ответить
І на чому сидить керівництво МОЗ яке впритул не бачить зв'язок між описаними мною подіями, і заперечує причетність вакцини до смерті?
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21.10.2021 12:25 Ответить
А у нас є МОЗ?

У нас є МінЗдох. Їх взагалі краще не слухати, а прислухатись до досліджень справжніх науковців за кордоном, де ця тема досконало досліджується.

Життя взагалі небезпечна штука, від нього навіть вмирають. Т
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21.10.2021 12:41 Ответить
Ну добре, на чому тоді сидить МінЗдох, котре до речі проводить цю кампанію вакцинації?
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21.10.2021 12:45 Ответить
Вас лайкає кацапський бот Svitlana English, а це означає, що ви з нею на одній хвилі. Розмову з вами закінчую.
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21.10.2021 12:49 Ответить
Вакцинатори так прикольно зливаються! Ну що поробиш, ходить здорова, хай щастить.
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21.10.2021 12:51 Ответить
Навзаєм! В
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21.10.2021 12:59 Ответить
Надо было больше бабла в дороги по тройной цене закатывать, а по правде говоря -тырить. Докеровались дебилы зеленые. Не мучьте страну, згиньте.
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20.10.2021 08:19 Ответить
Они конечно мудаки и провалили начало пандемией. Но сейчас проблем с вакциной нет.
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20.10.2021 08:42 Ответить
Жуть... как окучивают.
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20.10.2021 08:22 Ответить
Надо вводить сертификаты "антиваксеров". Не хочешь вакцинироваться, но хочешь шарится по городу, пиши отказ от лечения. Есть же религии где люди отказываются от переливания крови например. Антивакцинг, то тоже самое в принципе.

Про налоги рассказывать не надо, геморрой вам лечить будут все равно.
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20.10.2021 08:32 Ответить
В Италии бабульку с диабетом не пустили в больницу - нет гринпаспорта. Надо было говорить про геморрой
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20.10.2021 08:38 Ответить
Бабуле надо потратить 5 минут на вакцину и идти в больницу.
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20.10.2021 08:40 Ответить
Бабуля, два года, спокойно прожила без укола, а убивает её диабет. Когда она склеит ласты в свидетельстве напишут - ковид, на фоне сопутствующих заболеваний.
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20.10.2021 08:47 Ответить
Я вам больше скажу, бабула всю жизнь прожила без вакцины от ковида, она намерно еще Мусолини помнит. Это не имеет никакого значения, сколько она до этого прожила, если не уколется сейчас то скорее всего умрет.
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20.10.2021 09:16 Ответить
Тобто вона знаходиться у групі ризику, і не вакціонувалась? Ну так - не всі ідіоти живуть в Україні!

Буквально вчора забирав запчастини на машину в магазині, то продавці розпитували в мене про реакцію мого організму на вакцини. Сказав, що все в порядку - після першої, індійської вакцини була незначна реакція у вигляді спочатку підвищеної температури, а потім навпаки - пониженої, а після другої, італ'янської, взагалі ніякої реакції. Тобто все норм, програма після першої дози самостійно зв'язалась з 5G, і обновилась, всі драйвери встановились нормально.

Коротше - хлопці замислились.
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20.10.2021 10:26 Ответить
Конспирология про чипы и вышки, это моя любимая. Что бы в это верить надо не только быть тупым, надо ещё и очень высокого мнения о себе быть и считать что кому то есть до вас дело и на вас будут тратить такую дорогую технологию. Хотя тупость и высокое мнение о себе одновременно очень часто встречаются.
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20.10.2021 10:48 Ответить
Тут же що головне - віра в чіпування - це саме віра, а не знання, а з вірою неможливо сперечатись логічними доводами. Єдиний спосіб - це довести ситуацію до абсурду, аби саме таким чином показати всю абсурдність ситуації!

От я це і зробив...
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20.10.2021 11:27 Ответить
В США привито 80% населения и все равно по 1500 смертей в день.
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20.10.2021 08:37 Ответить
Не надо цифрами манипуривать. Важно сколько из этих 1500 были вакцынированы? И 20% мудаков достаточно для такого количества смертей.
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20.10.2021 08:40 Ответить
Из каждой сотни 9 человек были вакцинированы...итого из 1500 умерших 135 были вакцинированы..
Так что как ни крути...и два уколола бессмертия не гарантируют...
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20.10.2021 08:54 Ответить
Прочем тут бессмертие. Из 80% 135 смертей, из 20% 1365 смертей. Калькулятор дать?
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20.10.2021 08:58 Ответить
Я его потом возьму...в феврале...когда опубликуют общую статистику по смертям за год...будет интересно посчитать на сколтко увеличится смертность от сердечнососудистых заболеваний...и сооношение к проценту вакцинированных...
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20.10.2021 09:02 Ответить
Данные с потолка взял?
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20.10.2021 09:12 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/ https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/

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20.10.2021 11:19 Ответить
США, Англия, Украина. За свою парашу расскажи
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20.10.2021 08:44 Ответить
А что там расказывать если вакцинировано только 30%.
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20.10.2021 08:54 Ответить
С каких пор шмурдяк "Спутник" вакциной называется?
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20.10.2021 09:07 Ответить
Откуда взял 80%? С потолка?

Прививки

Программа вакцинации от COVID-19 в США началась 14 декабря 2020 года. По состоянию на 14 октября 2021 года было введено 405,4 миллиона доз вакцины. В целом около 218 миллионов человек, или 65,6% всего населения США, получили по крайней мере одну дозу вакцины. Около 188,3 миллиона человек, или 56,7% от общей численности населения США, были полностью вакцинированы. *
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
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20.10.2021 12:36 Ответить
80% вакцинированных в США, это 20% невакцинированных. По населению США- это более 65 млн человек невакцинировано. Хватит на много-много больных в сутки.) А должно быть вакцинировано 99% населения, кроме тех, кто имеет строгие противопоказания. А их мало. Даже спид или рак не явлояется проивопоказанием к вакцинации.
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20.10.2021 16:49 Ответить
Главное "шмурдяк" не колоть, а смерть то такое, все там будем и в больнице полежать под ИВЛ - это же романтика!
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20.10.2021 08:52 Ответить
А буде нести відповідальність за ті смерті, яких можливо можна було уникнути? Чи Косоворотка спихне на світову пандемію?
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20.10.2021 08:56 Ответить
Дивує інше, - як р'яно довірливі хлопи кинулись обговорювати цифри фуфлостатистики, яку вам скормили моральні виродки з МОЗу. Ніхто навіть не здогадався згадати, що в нас пік вірусних захворювань приходиться на кінець жовтня - початок листопада. А тим паче ніхто не згадав, що зараз майже повністю зникли ГРЗ, ГРВІ та пневмонії іншої етіології окрім коронавірусної. Як же просто розводити такий довірливий планктон, з яким можна робити все що заманеться, після того, як його налякати.
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20.10.2021 09:24 Ответить
ГРЗ, ГРВІ та пневмонії іншої етіології окрім коронавірусної не потребують кисневої підтримки у більшості випадків. А короновірусна хвороба потребує кисень. Це основна проблема, чому лікарні переповнені. Бо без кисню смертність була би не 2-3%, а 20-30%.
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20.10.2021 16:53 Ответить
не мели ерунду про кисневу пидтримку
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20.10.2021 18:43 Ответить
Вчи матчасть. Ковід вражає епітелій судин. В першу чергу легенів, бо він туди попадає спочатку. Виникають мікротромбози і людина задихається. також він поражає інші судини, виникають тромби та ангіопатії. Це не звичайний простудний вірус на кшалт грипу. Це вірусний васкуліт.
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22.10.2021 10:56 Ответить
не мели ерунду
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24.10.2021 09:55 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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20.10.2021 09:51 Ответить
Очень актуально. До слез! Шедевр!
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20.10.2021 17:17 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/ Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.

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20.10.2021 09:59 Ответить
перепись будущих посетителей реанимаций.
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20.10.2021 11:12 Ответить
На этом фото прекрасно Фвсе! Боже, от треба частіше висвітляти подібні "дебілізми", щоб не забувати скільки бібізян людиноподібних з "холодцем в голові замість мізків" бродить навколо.
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20.10.2021 17:11 Ответить
Антиваксерна пропаганда йде з кацапії. Це вже очевидно.
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21.10.2021 02:22 Ответить
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20.10.2021 10:26 Ответить
Негайно треба переводити студентов та старших школярів (5-11 класи) на дистанційне навчання. Діти активно заражають один одного, коли тісно спілкуються в класах по 35 учнів, потім в коридорах заражають всіх інших, несуть ковід в транспорті додому до батьків та літніх родичів...
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20.10.2021 10:37 Ответить
Головне шо у зебобіків, Супрун - "доктор смерть" А те шо щас творять у медицині (!)... Лошки та Стєпашки це вже проФФесора...Та ні, вони вже академіки смерті.
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20.10.2021 17:53 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаевь
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21.10.2021 00:27 Ответить
 
 