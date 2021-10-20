"Безрассудный подход к пандемии": президента Бразилии Болсонару из-за смертей от COVID-19 могут обвинить в массовых убийствах
Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента Жаира Болсонару в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.
Согласно документу, с которым удалось ознакомиться телеканалу, Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Авторы доклада обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране и призывают выдвинуть обвинения в убийстве против президента.
"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения", - отмечается в документе.
В проекте доклада также рекомендуется предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и многочисленным нынешним и бывшим правительственным чиновникам.
Ожидается, что окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, сообщил CNN представитель бразильского сената по парламентскому расследованию пандемии (CPI). Некоторые части проекта документа все еще могут быть изменены или обновлены до его официального представления.
В случае одобрения комиссией сената на следующей неделе отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого затем будет 30 дней, чтобы объявить о мерах, вытекающих из доклада. Арас, которого многие считают союзником Болсонару, как ожидается, не будет обвинять президента в убийстве.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано свыше 21,6 млн случаев COVID-19, скончались более 603 тыс. человек.
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Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
Рускіє не національність, а тип людини. Русскім, як показує історія і практика, може стати хто завгодно. По путіну - русскій той що гаварящій.
"нєзаменіміє работніки..кієв нас ждьот..в кієвє всє деньгі...плєвать что локдаун..мі далжни работать..." бла-бла-бла
Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації.
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести.
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/
Ось такий в нас глав.слуга народа...