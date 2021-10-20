РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10162 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 805 42

"Безрассудный подход к пандемии": президента Бразилии Болсонару из-за смертей от COVID-19 могут обвинить в массовых убийствах

Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента Жаира Болсонару в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.

Согласно документу, с которым удалось ознакомиться телеканалу, Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Авторы доклада обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране и призывают выдвинуть обвинения в убийстве против президента.

"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения", - отмечается в документе.

В проекте доклада также рекомендуется предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и многочисленным нынешним и бывшим правительственным чиновникам.

Ожидается, что окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, сообщил CNN представитель бразильского сената по парламентскому расследованию пандемии (CPI). Некоторые части проекта документа все еще могут быть изменены или обновлены до его официального представления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке. ФОТО

В случае одобрения комиссией сената на следующей неделе отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого затем будет 30 дней, чтобы объявить о мерах, вытекающих из доклада. Арас, которого многие считают союзником Болсонару, как ожидается, не будет обвинять президента в убийстве.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано свыше 21,6 млн случаев COVID-19, скончались более 603 тыс. человек.

Бразилия (310) карантин (16729) Болсонару Жаир (7) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Нужно! Украсть 30 млрд из короновирусного фонда в разгар пандемии - это чистой воды фашизм
показать весь комментарий
20.10.2021 08:33
+12
А с нашим презиком также можно?
показать весь комментарий
20.10.2021 08:20
+8
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А с нашим презиком также можно?
показать весь комментарий
20.10.2021 08:20 Ответить
Нужно! Украсть 30 млрд из короновирусного фонда в разгар пандемии - это чистой воды фашизм
показать весь комментарий
20.10.2021 08:33 Ответить
Розпродати засоби захисту на початку пандемії. Про повернення грошей в бюджет країни, інформації не надходило.
показать весь комментарий
20.10.2021 09:49 Ответить
Ого как развиваются теории заговора.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:25 Ответить
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:27 Ответить
История поучительная и интересная, но как то не в тему. Имелось ввиду что теории заговора курсируют между отрицанием заболевания до намеренного распространения заболевания и в обоих случаях кого то конкретно виноватят. Хотя что то обоснованно только в виртуально без практических доказательств.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:47 Ответить
В ТУркменистані През теж довго таким займався.....
показать весь комментарий
20.10.2021 08:53 Ответить
Красиво сказано. Что даже названия нет страны. И с какого боку тут презервативы к ковиду? Есть прекрансная история про "неуловимого Джо", которого не могли споймать, бо его и не искали.
показать весь комментарий
20.10.2021 09:10 Ответить
Премьер-министр Бразилии должен быть посажен в тюрягу...,и ваще премьер министры убийцы в любой стране....,а президенты всего лишь чуваки офшорные.... Игорь Валерьевич Кучма подтвердит...
показать весь комментарий
20.10.2021 08:29 Ответить
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра Мавзолейных газет....
показать весь комментарий
20.10.2021 08:31 Ответить
Офшорному клоуну тоже приготовится: 60+ тыс человек умершие от ковида - это заслуга главного юмориста из опг квартал95
показать весь комментарий
20.10.2021 08:32 Ответить
Ну по такому принципу можно обвинять все прамительства мира, так как смерти есть везде.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:43 Ответить
Яка з країн Європи почала вакцинацію останньою? В якій країні керівництво протягло посередників для відкатів, при закупівлі вакцини?
показать весь комментарий
20.10.2021 09:54 Ответить
Какой ещё президент разваровывал ковидфонд?только зекрыса
показать весь комментарий
20.10.2021 10:02 Ответить
а когда обвинят в массовых убийствах создателей этого вируса - ученных США, Китая и Московии ?
показать весь комментарий
20.10.2021 08:32 Ответить
коглда убьют 15%-17% тех кто стал еще богаче и количество мега богатых властелинов мира увеличилось..все годы цифра была 10-12% лиц на которых работало 88-90% всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.. в период пандемии с 2020 года произошло две парадоксальные вещи на фоне мировой депрессии кризиса банкротства умирания целых экономик в государствах почему то мега богатее прирост их состояний на 18-30% и рост собственно в списке мега богатых до 15-17% что то мне говорит что список мега богатых-- мира сего-- пополнили правители страны политики ученные и владельцы мегафарм индустрии... думаю по итогу 2021 года Вова Путин и кооператив Озеро станет еще богаче из за проституточности США Европы и спекулятивности с ценами на углеводы..газ топливо бензин и даже уголь.. плюсь в ТОП разбогатевших войдут торговля продуктами питания за 45 лет цены выросли на 40% в среднем по отрасли..+ неурожай в мире засуха или морозы как в Бразилии вместо + 25 тепла и весь кофе пропал....а рост цен на кофе ожидают на уровне 500%... но уговорились всего на 200-270% думаю как всегда весь Гордеев узел будет Цивилизация рубить как всегда войнами локальными мега логальными мировые вряд ли хотя кто сказал что Ковидная тема не является комбинированным вариантом мировой гибридной войны??????
показать весь комментарий
20.10.2021 08:48 Ответить
Недоумок ,чого сюди Америку приплів ?
показать весь комментарий
20.10.2021 08:53 Ответить
потому что в отличии от тебя дыбила я интересовался темой




показать весь комментарий
20.10.2021 08:58 Ответить
Мировая революция продолжается,просто она изменила направления мирового ХАОСА,всего лишь....
показать весь комментарий
20.10.2021 08:41 Ответить
Да. Прям ща усё брошу и начну менять одни привычки на другие. Я не мазохист. И вообще, от "перемены мест", как известно, ни хрена не меняется.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:52 Ответить
Шо так, шо этак - все переболеют, привитые более легко, непривитые - более плохо. В чем вина этого президента? В том что не хватает бабла на вакцины?
показать весь комментарий
20.10.2021 08:43 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 09:13 Ответить
У зебилов чувство самосохранения взыграло?)шкурой чувствуют,что новая статья их зекрысе нарисовалась...
показать весь комментарий
20.10.2021 10:00 Ответить
Из Ковидного фонда украдено не 66 миллиардов,а намного больше...,зато на дорогах больше аварий...,Дураки и дороги это не про нас......
показать весь комментарий
20.10.2021 08:44 Ответить
Не даремно Ху І Ло каже що в Україні живуть русскіє.
Рускіє не національність, а тип людини. Русскім, як показує історія і практика, може стати хто завгодно. По путіну - русскій той що гаварящій.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:57 Ответить
На автобане Киев=Одесса очередные 3 трупа....,движение ограничено....
показать весь комментарий
20.10.2021 08:45 Ответить
прямо про клоуна написали...
показать весь комментарий
20.10.2021 08:49 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 08:52 Ответить
На Дальнем Востоке жрать нечего,а вы про Пандемию...,тамошнего депутата снявшего в маркетах видосы и пустые полки магазинов обвинили в работе на Госдеп США....,бедная РАБссия...,типа иностранный огент Штирлиц сдал РАБссию...
показать весь комментарий
20.10.2021 08:52 Ответить
зачем нам знать что там на дальнем востоке в рашке? вы в своем уме? пишите это на газете сру.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:01 Ответить
Нажаль у нас нікого не покарають за фіктивні "локдауни", для галочки. Коли весь світ ізолюється, тримається правил локдауна у нас коритами пруть по 5 чоловік, без масок, "шукачі кращої долі"...

"нєзаменіміє работніки..кієв нас ждьот..в кієвє всє деньгі...плєвать что локдаун..мі далжни работать..." бла-бла-бла
показать весь комментарий
20.10.2021 08:54 Ответить
Коронобесие пройдет также незаметно как и куряче-свинячий грипп....
показать весь комментарий
20.10.2021 08:56 Ответить
Главное что бы оно побольше таких дебилов антивакцинаторов побольше с собой забрало.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:11 Ответить
Секта Гундяєва-баканова-тимошенко( із ОПи) на марші.


Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації.

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення.

Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести.

https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/
показать весь комментарий
20.10.2021 09:07 Ответить
Нашого зе-бонапарта теж можна звинуватити в геноциді нації, гроші з фонду замість кисню та ліків, пустили на дороги, причому з відкатами в 30-40%.
Ось такий в нас глав.слуга народа...
показать весь комментарий
20.10.2021 09:07 Ответить
О,новая статья зекрысе нарисовалась...
показать весь комментарий
20.10.2021 09:58 Ответить
А у нас хіба не те саме? Затримка початку вакцинації повністю вина влади і особисто Зеленського! Вакцинація у нас почалася, коли у сусідів вже було вакциновано 30%--40% населення.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:40 Ответить
Пора бы и нашего со всей его сворой привлекать ....
показать весь комментарий
20.10.2021 10:43 Ответить
То есть, в Бразилии "Безрассудный подход к пандемии" и обвинения в массовых убийствах президента и при этом у них 50% вакцинировано полностью и смертнось 350 чел в день на 210млн населения. А у нас все нормально при 15% привитых и такой же средней суточной смертности за неделю, но на 35млн?
показать весь комментарий
20.10.2021 11:13 Ответить
А можете дело в том , что Болсонару оказался в итоге прав и большинство бразильцев получили за эти два года естественный иммунитет ? Потому там и смертность теперь так резко упала ? Ведь 50 процентов вакцинирования населения не решает проблемы ? Или уже решает ?
показать весь комментарий
20.10.2021 13:00 Ответить
Хороший способ для опозиции. Ковид тепер предлог для всего чего угодно. Это плохо кончится.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:23 Ответить
 
 