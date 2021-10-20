В COVID-реанимации клинической больницы Львова 50 критических пациентов, все не вакцинированы, - главврач Самчук

Во Львове реанимация клинической больницы скорой помощи заполнена рекордным количеством пациентов с тяжелыми формами коронавируса.

Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно", - пишет он.

Как подчеркнул Самчук, среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного.

"Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре. Более того, большая семья 40-летней женщины - матери троих детей, которую наши врачи вытягивают с того света - против вакцинации. Дома у них - еще трое с коронавирусом. Ее маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму - мы не знаем. Но абсолютно очевидно: этот бой был бы значительно легче, будь она привита", - отметил врач.

По его словам, всего в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова сейчас более сотни пациентов.

"Больница - не резиновая. Врачи - не всесильны. Вакцинируйтесь! Иначе может наступить несостоятельность медицинской системы. Не лишайте нас возможности вас спасти!" - отметил Самчук.

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