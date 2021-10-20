В COVID-реанимации клинической больницы Львова 50 критических пациентов, все не вакцинированы, - главврач Самчук
Во Львове реанимация клинической больницы скорой помощи заполнена рекордным количеством пациентов с тяжелыми формами коронавируса.
Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".
"Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно", - пишет он.
Как подчеркнул Самчук, среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного.
"Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре. Более того, большая семья 40-летней женщины - матери троих детей, которую наши врачи вытягивают с того света - против вакцинации. Дома у них - еще трое с коронавирусом. Ее маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму - мы не знаем. Но абсолютно очевидно: этот бой был бы значительно легче, будь она привита", - отметил врач.
По его словам, всего в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова сейчас более сотни пациентов.
"Больница - не резиновая. Врачи - не всесильны. Вакцинируйтесь! Иначе может наступить несостоятельность медицинской системы. Не лишайте нас возможности вас спасти!" - отметил Самчук.
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Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
Так кто виноват что мест в больницах нет?? Не вакцинированее...или власти??
Почему государство должно заботиться о тех, кто не хочет сам о себе заботиться?
У них был выбор. Они этот выбор добровольно отвергли. И теперь этот бесполезный балласт занимает чье-то место в реанимации.
В целом все равно они уже не жильцы. В лучшем случае инвалидность и проживание за счет налогоплательщиков.
Чувак, кто тебя из диспансера для дебилов в свет выпустил?
Так лучше пусть спасут от инфаркта полезного для общества человека, чем дебильное говно.
Уверен, что эффект будет такой же, как если антиваксеров вобще не класть в реанимацию.
Или хитрожопые дебилы с налогами более сознательны, чем с вакцинацией?
И нет - не жирно. Бесполезный балласт надо сбрасывать, а не тащить.
Вот так и с той типа пандемией..😀
Первое место в Европе по смертности от Ковида заслуженно в стране, густо населенной дегенератами.
Мне потратить 100-200 баксов на себя не жалко.
Собственно, пока зеленые ***** мухлевали с закупками вакцин, я сразу отложил по 100 баксов себе, жене, и родителям на вакцинацию. Когда вакцинировать стали бесплатно, просто подарил им эти деньги.
400 баксов - это мелкий кеш, который на семейный бюджет не влияет.
Только дебил станет тратить столько, сколько зарабатывает. Особо одаренные умудряются тратить даже больше заработанного.
Так что насчет платных вакцин - это твоя попоболь, раз ты жизнь минимальными ЗП измеряешь и вобще про это думаешь.
ясно, почему у тебя нет 100 баксов на вакцину.
Тебе, имбецилу, этого не понять.
Филипп Филлипыч...,так денег нет,но мы держимся...вот дороги строим, новые, а завтра построим стадионы и кинотеатры 10J,аттракционы,снимаем новых Сватов и бездельников... и КВН 95...,а медикаменты и прочие вакцины...,то такое,не совсем необходимое...,а кислородные аппараты ну очень дорого... ну очень...
Делать или не делать дело каждого.
Летом столько не умирало , а тут вдруг смерть на смерти и все в один голос.
Делают из всего этого непонятно что.
А у нас - Украина. Где еще довольно много совка, но далеко не столько, сколько в Рашке.
ДО СИХ ПОР уроды спокойно торгуют левыми справками и сертификатами. Народ мрет, всем пофиг.
ДО СИХ пор врачи барыжат оригинальными справками. Справку выдано, вакцину не кололи.
Может пора сделать наказание? 5-15 лет?
но зебилам некогда
Ага. И у нас слышал эту сказку от знакомой сотрудницы больницы. 100500 больных, ложить некуда, лежат уже и в соседних кварталах и ни одного привитого.
"Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно.
А как это, "критических пациентов" больше, чем тогда, когда вакцины даже не было?
p.s. Я лично не против вакцинации. Просто уже понимаешь, что в погоне за статистикой будут делать все, что бы исполнять приказы ЗЕсраного минздрава. Помню как при Богатыревой приходили разнарядки на места по вакцинации детей от гепатита В в поликлиниках. Потом оказалось ее сынок рулил "Фармстандарт-Биолик"... Ничего не меняется, хотя здесь конечно масштабнее.
Так полностью вакцинировано, кажется, меньше 20% населения - недостаточно, чтобы серьёзно повлиять на эпидемию. А штамм в этот раз куда более ядрёный...
Як не повірити такому чесному человеку...