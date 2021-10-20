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Новости Коронавирус и карантин
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В COVID-реанимации клинической больницы Львова 50 критических пациентов, все не вакцинированы, - главврач Самчук

В COVID-реанимации клинической больницы Львова 50 критических пациентов, все не вакцинированы, - главврач Самчук

Во Львове реанимация клинической больницы скорой помощи заполнена рекордным количеством пациентов с тяжелыми формами коронавируса.

Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно", - пишет он.

Как подчеркнул Самчук, среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного.

"Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре. Более того, большая семья 40-летней женщины - матери троих детей, которую наши врачи вытягивают с того света - против вакцинации. Дома у них - еще трое с коронавирусом. Ее маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму - мы не знаем. Но абсолютно очевидно: этот бой был бы значительно легче, будь она привита", - отметил врач.

По его словам, всего в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова сейчас более сотни пациентов.

"Больница - не резиновая. Врачи - не всесильны. Вакцинируйтесь! Иначе может наступить несостоятельность медицинской системы. Не лишайте нас возможности вас спасти!" - отметил Самчук.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 495 человек, зафиксированы 18 912 новых случаев заражения, 7 605 человек выздоровели

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Львов (4595) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
ДО СИХ пор НЕТ наказаний за нарушение карантина
ДО СИХ ПОР уроды спокойно торгуют левыми справками и сертификатами. Народ мрет, всем пофиг.
ДО СИХ пор врачи барыжат оригинальными справками. Справку выдано, вакцину не кололи.
Может пора сделать наказание? 5-15 лет?
но зебилам некогда
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20.10.2021 09:14
+7
Потому что их не спрашивали когда деньги с их налогов потратили на прививку для тебя...
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20.10.2021 09:11
+7
Проблемы утопающих - дело рук самих утопающих.
У них был выбор. Они этот выбор добровольно отвергли. И теперь этот бесполезный балласт занимает чье-то место в реанимации.

В целом все равно они уже не жильцы. В лучшем случае инвалидность и проживание за счет налогоплательщиков.
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20.10.2021 09:15
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"Новічком" у Криму кацапів вакцинувати,або подібним до нього за ефективністю препаратом як там його, "Спутнік", чи як?
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20.10.2021 09:20 Ответить
мабуть
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20.10.2021 09:22 Ответить
Терміново потрібно переводити всіх по можливості на дистнаційку: учнів (особливо старших, бо малечі важко вдома), студентів, робітників. В школах діти дуже швидко заражають один одного, а потім несуть ковід додому до батьків та бабів с дідусями.
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20.10.2021 10:34 Ответить
Лучше скакать на вакцинацию с надеждой, чем лихо прокатиться на катафалке.
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20.10.2021 09:22 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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20.10.2021 09:43 Ответить
Дело утопающих....реклама двигатель пандемии и торговли....
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20.10.2021 09:01 Ответить
Да...больницы не резиновые...и потому власти должны были строить новые....но вместо этого они закатывали деньги в асфальт...
Так кто виноват что мест в больницах нет?? Не вакцинированее...или власти??
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20.10.2021 09:09 Ответить
не вакцинированые, ибо больницы ладно еще в теории можно постороить, а где вы возмете врачей и прочий персонал в разы больше?
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20.10.2021 10:47 Ответить
Зачем они в реанимации вобще?
Почему государство должно заботиться о тех, кто не хочет сам о себе заботиться?
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20.10.2021 09:10 Ответить
Потому что их не спрашивали когда деньги с их налогов потратили на прививку для тебя...
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20.10.2021 09:11 Ответить
Проблемы утопающих - дело рук самих утопающих.
У них был выбор. Они этот выбор добровольно отвергли. И теперь этот бесполезный балласт занимает чье-то место в реанимации.

В целом все равно они уже не жильцы. В лучшем случае инвалидность и проживание за счет налогоплательщиков.
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20.10.2021 09:15 Ответить
После тяжелого протекания Ковида и реанимации?

Чувак, кто тебя из диспансера для дебилов в свет выпустил?
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20.10.2021 09:19 Ответить
А в реанимацию кладут только вас дегенератов? Инфаркты отменили?

Так лучше пусть спасут от инфаркта полезного для общества человека, чем дебильное говно.
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20.10.2021 09:21 Ответить
Инфаркты уколотый ты наш в то реанимация в другом отделении больницы....в инфнкционные отделения с инфарктом не госпитализируют...
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20.10.2021 09:22 Ответить
Називають це підозрою на ковідлу і шпиталізують. Так само і з рештою хвороб. Кардіологія для тих, хто встиг тест зробити.
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20.10.2021 09:35 Ответить
Подібна лексика і відношення говорять про те, що це Ви "дєбільноє говно", пане Гєрхард
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20.10.2021 09:24 Ответить
Так давайте класть в реанимацию тех, кто больше налогов заплатил.
Уверен, что эффект будет такой же, как если антиваксеров вобще не класть в реанимацию.

Или хитрожопые дебилы с налогами более сознательны, чем с вакцинацией?
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20.10.2021 09:18 Ответить
Да ничего. Вакцинированный уже сам о себе позаботился.

И нет - не жирно. Бесполезный балласт надо сбрасывать, а не тащить.
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20.10.2021 09:22 Ответить
Ты победил...антиваксера потерли...и твоя точка зрения стала преобладающей....
Вот так и с той типа пандемией..😀
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20.10.2021 09:25 Ответить
Странно. А я думал, что культ самоубийц популярен.
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20.10.2021 09:27 Ответить
Пока не очень популярен...во всяком случае в Украине...мене 20 процентов добровольно укололись...
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20.10.2021 09:29 Ответить
Но массово дохнут те, которые не укололись.
Первое место в Европе по смертности от Ковида заслуженно в стране, густо населенной дегенератами.
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20.10.2021 09:32 Ответить
Посмотрим на вас сознательных ширяльщиков, сколько будетиз вас желающих, когда это станет платно)))
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20.10.2021 09:28 Ответить
Сразу видно нищеброда.

Мне потратить 100-200 баксов на себя не жалко.
Собственно, пока зеленые ***** мухлевали с закупками вакцин, я сразу отложил по 100 баксов себе, жене, и родителям на вакцинацию. Когда вакцинировать стали бесплатно, просто подарил им эти деньги.
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20.10.2021 09:34 Ответить
Это у тебя после вакцинации такая агрессия?) Или правда глаза колит, а чего только по 100? 100 баксов сейчас получают все нищеброды с минимальной зп
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20.10.2021 09:38 Ответить
Мой доход около 2 тыс. евро в месяц.
400 баксов - это мелкий кеш, который на семейный бюджет не влияет.

Только дебил станет тратить столько, сколько зарабатывает. Особо одаренные умудряются тратить даже больше заработанного.

Так что насчет платных вакцин - это твоя попоболь, раз ты жизнь минимальными ЗП измеряешь и вобще про это думаешь.
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20.10.2021 09:42 Ответить
Около 2000 но это не точно 😆😆😆😆
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20.10.2021 09:44 Ответить
Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но в среднем около 60 тыс. гривен.
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20.10.2021 09:51 Ответить
У тебя больное восприятие, отложи ещё 400 баксов на это
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20.10.2021 09:49 Ответить
У меня отложено гораздо больше.
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20.10.2021 09:52 Ответить
правда глаза колЕт.
ясно, почему у тебя нет 100 баксов на вакцину.
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20.10.2021 10:47 Ответить
я был готов заплатить и штуку баксов, когда Пфайзер выпустил вакцину.
Тебе, имбецилу, этого не понять.
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20.10.2021 10:42 Ответить
О нет! Их спрашивали в апреле 2019г. Результаты голосования все знаем. 73% делегировали свои полномочия.
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20.10.2021 12:50 Ответить
Доктор Борменталь,нам с вами надо поменять саму концепцию воспитания каждого Шарикова в нашей клинике...

Филипп Филлипыч...,так денег нет,но мы держимся...вот дороги строим, новые, а завтра построим стадионы и кинотеатры 10J,аттракционы,снимаем новых Сватов и бездельников... и КВН 95...,а медикаменты и прочие вакцины...,то такое,не совсем необходимое...,а кислородные аппараты ну очень дорого... ну очень...
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20.10.2021 09:11 Ответить
Вакцинация, вакцинация , вакцинация, все долбанулись в край, всем вокруг стадо не похер на остальных, с чего собственно?

Делать или не делать дело каждого.

Летом столько не умирало , а тут вдруг смерть на смерти и все в один голос.

Делают из всего этого непонятно что.
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20.10.2021 09:12 Ответить
Дима, не трудись, мы уже все поняли, что ты из страны, где всем похер на всех.
А у нас - Украина. Где еще довольно много совка, но далеко не столько, сколько в Рашке.
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20.10.2021 10:48 Ответить
ДО СИХ пор НЕТ наказаний за нарушение карантина
ДО СИХ ПОР уроды спокойно торгуют левыми справками и сертификатами. Народ мрет, всем пофиг.
ДО СИХ пор врачи барыжат оригинальными справками. Справку выдано, вакцину не кололи.
Может пора сделать наказание? 5-15 лет?
но зебилам некогда
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20.10.2021 09:14 Ответить
Спрос порождает предложение, если вы не поняли для чего это все, то мне вас жаль
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20.10.2021 09:16 Ответить
А може спочатку порушимо питання - хто відповідатиме за наслідки від генно-модифікуючих препартів з гібридними наночіпами під назвою "щеплення від Ковід-19"?
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20.10.2021 09:23 Ответить
А як воно генно-модифікує? І де задукоментоване дослідження?! Лінк у студію))) І про наночіп. Доволі дорога штука, не один десяток мільйонів $. Але якщо знайшли спосіб зробити дешевше. Не легше з літаків розпилити?! Земля пласка і на трьох слонах. Тільки не переплутайте...
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20.10.2021 09:29 Ответить
Энерговампиры атакуют что Барселона Манчестер Юнайтед.. .,подавить психологию и морально убить чела ума много не надо...немного рекламы и все дела....
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20.10.2021 09:17 Ответить
Антивакцинаторы и безмасочники, в счастливый путь!
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20.10.2021 09:17 Ответить
Якщо в ктичиному стані, то лікуйте хоча б укутуванням за Севастьяном Кнейпом (книга "Мойо водолєчєніє", 1883 р.), якщо ви категорично не хочете використовувати ************* метод лікування - лазерну терапію.
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20.10.2021 09:21 Ответить
А как же уринотерапия? Это же известнейшая вундервафля.
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20.10.2021 21:24 Ответить
Дуже шкода лікарів. Дійсно,збиваються із ніг, не мають повноцінного відпочинку,підмінити ніким, а працювати треба...
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20.10.2021 09:24 Ответить
Недавно на цензоре рассказывал о старушке соседке 86 лет...,выжила,короновирус не подтвердился ,был обыкновенный грипп...,самое интересное что ей ввели всего 2 укола и бабуля жива....
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20.10.2021 09:29 Ответить
*****, сосед какую то микстуру от ковида состряпал, развитие заболевания останавливается за два дня, неделя на восстановление. Инфицировался четырежды. После дельты кровь носом хлынула, и все. Прошло за сутки. Как не выпытывал, в том числе под водочку -- молчит , гад, как партизан на допросе, не колется.
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20.10.2021 09:35 Ответить
Выдайте им по медали Дарвина. Никак не пойму этого ослиного упрямства. Давно пора вакцинироваться.
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20.10.2021 09:41 Ответить
Пора пороть пору.
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20.10.2021 09:41 Ответить
К сожалению, вакцинированные являются разносчиками инфекции, ведь они не ограничены в перемещении. Сегодня СМИ получили втык от вышестоящих, стращают как никогда... Статистику рисуют какую нужно. Эпидемии локализуются карантином и закрытием территории, а вакцинация от быстро мутирующих вирусов скорее всего не поможет, особенно если вирус искусственно модифицирован и будут подбрасывать снова и снова. м-РНК вакцины - слишком серьезное вмешательство в иммунитет...
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20.10.2021 09:49 Ответить
"Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре."

Ага. И у нас слышал эту сказку от знакомой сотрудницы больницы. 100500 больных, ложить некуда, лежат уже и в соседних кварталах и ни одного привитого.

"Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно.

А как это, "критических пациентов" больше, чем тогда, когда вакцины даже не было?

p.s. Я лично не против вакцинации. Просто уже понимаешь, что в погоне за статистикой будут делать все, что бы исполнять приказы ЗЕсраного минздрава. Помню как при Богатыревой приходили разнарядки на места по вакцинации детей от гепатита В в поликлиниках. Потом оказалось ее сынок рулил "Фармстандарт-Биолик"... Ничего не меняется, хотя здесь конечно масштабнее.
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20.10.2021 10:18 Ответить
Сказочки? Тебе реально надо сходить в ковидную больницу, и посмотришь как там обстоят дела. И насколько дельта хуже предыдущего штамма. Если ты думаешь, что туда не пускают, то хрен. Там родные вынуждены сами ухаживать за пациентами, потому что больше некому. И в инфекционном отделении сидит куча родных и близких заболевших. И люди давно уже лежат в коридорах. Кислород в общем есть, вот только коек не хватает. В реанимации мест нет. Тяжелых больных врачи отказываются принимать вообще, чтобы не портить себе статистику. Только по очень хорошему знакомству. Даже за деньги отказывают, привозили женщину и предлагали 200 баксов, чтобы ее приняли, отказали, потому что вряд ли поднимут. 13 больница Харькова. А потом, сходи на кладбище. И посмотри на Слобожанском кладбище очередь, пока небольшая, в администрацию, чтобы договориться о похоронах. Причем ковидных они не хоронят, якобы, требуют справку из морга с другим диагнозом, которая легко покупается в 17 больнице. Так вот желаю тебе не окунуться в эту сказочку. Потому что она не добрая и прекрасная.
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20.10.2021 10:46 Ответить
>>А как это, "критических пациентов" больше, чем тогда, когда вакцины даже не было?
Так полностью вакцинировано, кажется, меньше 20% населения - недостаточно, чтобы серьёзно повлиять на эпидемию. А штамм в этот раз куда более ядрёный...
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20.10.2021 12:28 Ответить
Це той головлікар, що минулого року здав декларацію нв мільйони мільйо? Власник нерухомості і бізнесів......? В тій лікарні де пацієнти самі купують собі ліки.?
Як не повірити такому чесному человеку...
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20.10.2021 10:45 Ответить
Побільше страху та історики. Ніяких фактів та якісної аналітики, так працює пропаганда
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20.10.2021 11:12 Ответить
Привет антивакцеры, чуваки и чувихи! С купленным сертификатом в добрый путь! Держитесь там!
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20.10.2021 11:13 Ответить
Если вешать себе на уши лабшу официальной статистики, то с ковидом в больницах лежат только , невакцинированные, но это же полный бред, люди коммуницируют между собой, и поверьте , в больницах с тяжелой формой лежат и вакцинированные и невакцинированные.
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20.10.2021 11:28 Ответить
1:18
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20.10.2021 21:27 Ответить
 
 