Узнал о пожаре и бросился спасать своих детей: в Киеве во время пожара в 5-этажном жилом доме погиб мужчина. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, 19 октября в 15:08 в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Харченко, 21 в Дарницком районе столицы.

"По прибытию к месту вызова, при проведении разведки, пожарными было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 3-м этаже 5-этажного жилого дома. Пылала двухкомнатная квартира с распространением пламени на общий коридор. Существовала угроза жизни и здоровью жителей дома. Проведя оперативное развертывание, спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время тушения пожара, в общем коридоре на 3-м этаже было найдено тело мужчины, без сознания. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, однако спасти его не удалось. С помощью автолестницы, с 5-го этажа были эвакуированы двое детей. Также из дома были эвакуированы 7 человек, среди которых была мать с маленьким ребенком.

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Пожар был локализован на площади 60 кв.м в 16:01 и ликвидирован в 16:25.

"Как оказалось впоследствии, по словам жены погибшего, мужчина узнал о пожаре и бросился спасать своих двоих детей из квартиры на 5-м этаже. Однако добраться до квартиры он так и не смог", - сообщили в ведомстве.

Всего в ликвидации были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина возникновения пожара будет устанавливаться правоохранителями.





Фото: сайт ГСЧС