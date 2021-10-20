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Новости
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Узнал о пожаре и бросился спасать своих детей: в Киеве во время пожара в 5-этажном жилом доме погиб мужчина. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, 19 октября в 15:08 в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Харченко, 21 в Дарницком районе столицы.

"По прибытию к месту вызова, при проведении разведки, пожарными было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 3-м этаже 5-этажного жилого дома. Пылала двухкомнатная квартира с распространением пламени на общий коридор. Существовала угроза жизни и здоровью жителей дома. Проведя оперативное развертывание, спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время тушения пожара, в общем коридоре на 3-м этаже было найдено тело мужчины, без сознания. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, однако спасти его не удалось. С помощью автолестницы, с 5-го этажа были эвакуированы двое детей. Также из дома были эвакуированы 7 человек, среди которых была мать с маленьким ребенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке, - ГСЧС

Пожар был локализован на площади 60 кв.м в 16:01 и ликвидирован в 16:25.

"Как оказалось впоследствии, по словам жены погибшего, мужчина узнал о пожаре и бросился спасать своих двоих детей из квартиры на 5-м этаже. Однако добраться до квартиры он так и не смог", - сообщили в ведомстве.

Всего в ликвидации были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина возникновения пожара будет устанавливаться правоохранителями.

Узнал о пожаре и бросился спасать своих детей: в Киеве во время пожара в 5-этажном жилом доме погиб мужчина 01
Узнал о пожаре и бросился спасать своих детей: в Киеве во время пожара в 5-этажном жилом доме погиб мужчина 02
Фото: сайт ГСЧС

Киев (25655) пожар (5968) ГСЧС (4998)


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Топ комментарии
+7
RIP
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20.10.2021 09:14
+4
тебе. Вручаем, ок.
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20.10.2021 10:53
+3
Чоловік!. RIP
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20.10.2021 09:25
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RIP
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20.10.2021 09:14 Ответить
Вот об это нужно ГОВОРИТЬ.
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20.10.2021 09:20 Ответить
Чоловік!. RIP
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20.10.2021 09:25 Ответить
Вот эти пожарные отчёты, просто огонь, тоже дали на подпись такую хрень - типа как они получили вызов в 1 минуту, выехали через 10 приехали через 10 начали тушить и через 20 минут всё потушили. А по факту приехали они чёрт знает когда, мало того срезали двери соседу совершенно в другом подъезде и вломились не в ту квартиру, а тушили несколько часов там моим ведром из ванной по-ходу, когда уже добрались.
С другой стороны, спасибо не залили всё до первого этажа, что не пришлось всем ремонты делать и не спёрли ничё, что вообще частое явление на пожарах.
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20.10.2021 09:56 Ответить
ау не путай Україну з роССією, інші цінності!
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20.10.2021 10:10 Ответить
Це Київ і всі живі (окрім особи яка запанікувала за свою родину), а на рашці всі б згорілі , а пожежники б дотужували вуглі, якщо б шешель на них не жарили! Бо в них такий менталітет їм все одно на своїх та на чужих головна національна ідея у ка.цапляндії то "синька
"
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20.10.2021 11:17 Ответить
Так я не про человека писал, а про пожарных. Большинство теже менты, особенно офицерский состав.
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20.10.2021 11:19 Ответить
угу-угу. Киев. Как же меня такие комменты задолбали. Типа не в таком же гавне как и русские. Ну чуть оно другого цвета может. Но по факту тоже самое и никакая падла также с себя начинать не хочет. Все просто хотят жить как в европе, но при этом на взятках, как и было. Как голова не лопает от такого когнитивного диссонанса?
Был я недавно в Украине, ближе к руССким ценностям за последние годы стали.
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20.10.2021 11:17 Ответить
Україна вола велика якщо подивитись на псквдо республіки днр лнр та тимчасово окупований крим то так там за останні роки руССких цінностей побільшало, як і пішов здоровий глузд!
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20.10.2021 12:45 Ответить
премия дарвина
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20.10.2021 10:48 Ответить
тебе. Вручаем, ок.
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20.10.2021 10:53 Ответить
инстинкта самосохранения нет ради не понятных тугосерев
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20.10.2021 15:47 Ответить
трагедия вызвана, как ни странно, энергетическим кризисом. По стране массово включают электрообогреватели или греются газом с плит - т.к. до сих пор не включили отопление.
На днях так погиб известный ученый - ночью коротнул обогреватель - и задохнулся в дыму.
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20.10.2021 10:55 Ответить
а детей спасли?
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20.10.2021 11:07 Ответить
Да.
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20.10.2021 15:04 Ответить
Жах!
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20.10.2021 11:08 Ответить
 
 