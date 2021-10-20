51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцам", 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС
51,5% украинцев знают о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер знают 51,5% украинцев, хотя из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей", - говорится в исследовании.
"Среди респондентов, которые хоть что-то слышали, больше всего респондентов (39,5%) считают причиной провала передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины . Еще 19,7% считают, что это произошло из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины", - отмечают авторы исследования.
В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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Тому і знали про це набагато більше навіть ті, кому абсолютно пофігу на армію і політику.
На які канали НЕ запрошують "слуг"?
Але про те, на якому каналі виходили "розслідування" про Гладковських, про Порошенка, який "вбив брата", взнавала із соцмереж та, наприклад, із статей Цензора, який подав новини про це, ПОСИЛАЮЧИСЬ на першоджерело.
Наприклад, посилаючись на Г+Г, на якому виходили ці розслідування.
Обговорюйте тему статті.
"На які інші канали НЕ запрошують людей з альтернативною точкою зору?"
Ніхто із "слуг" не заявляв, що хотів прийти на Прямий, але його не пустили.
Я не писала, що "слуги" сиділи в студії.
Я написала "в прямому ефірі запрошують "слуг" приходити до них на ефіри".
Неодноразово ведучій та закадровий голос запрошували "слуг" приходити до них і висловлювати свою точку зору.
Але служки каломоя та ахмєта не приходять на ефіри Прямого з початку вересня.
Не тому, що їх не запрошують туди, а тому, що так вирішили їхній вошдь з єрмаком та подоляком.
В студії Шустера те ж саме.
А проблема в том что только 11/ населения знают про Вагнергейте, 11 а не мифические 50. Посмотрите внимательно на диаграмму ( внизу есть в комментах)
И ТВ конечно здесь не причем! Тут другие совершенно очевидные причины ...Пиарщиов настоящих из вас никогда не выйдет, а если вы ими работаете меняйте профессию. Вы не чувствуете Украину.
Хто і що саме розказує про вагнергейт на каломойшиному Г+Г ?
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Да и на нем слышал не раз о скандалах вокруг комиссии и не только. А у вас только коломойского канал? Все остальные Пинчука, Ахметова, Порошенко и тд отключены?
Ну вот и нафига этим незнающим 50% право голоса?
А нафига им шото знать? Жрать, ржать и срать они могут и без особых знаний.
Вопрос в том, что право голоса им абсолютно противопоказано при этом.
А те 48,5% что не знают про вагнеровцев, вообще знают кто сейчас президентом?
т.е. кацапы решили отправить 30 своих боевиков, которые могут дать свидетельства в суде на тему прямой агрессии приполярной нигерии в Украине, доставили их в РБ и планировали переправлять в Турцию в надежде на то что в самолете у кого то не выдержат нервы и он кого то ранит/убьет
и все это для того чтобы "дискредитировать спецслужбы Украины в глазах всего мира"?
это и есть "спецоперация"
м сего в самолете кто то должен был умереть? или кацапы не предупредили "вагнеровцев" о том что это дискредитация? а вообще, вагнеровцы были в курсе "операции"?
Маніпулятори, вони такі маніпулятори...
Надо рассказывать, пока не дойдет до каждого, а не сокрушаться по этому поводу!
Вон Г+Г работало "не покладая рук" , делая из украинцев стадо. И добилось результата в обгаживании всего украинского.
Теперь надо также трудится , чтобы отчистить украинцам уши и мозги от ползучей зеленой плесени
Це тільки уявити потрібно яке бидло живе в Україні яке нічим не цікавиться крім холодильника,а потім це бидло йде на вибори і обирають таких же самих дебілів як і вони у владу.