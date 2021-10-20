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Новости Агрессия России против Украины Война
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51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцам", 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС

51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по

51,5% украинцев знают о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер знают 51,5% украинцев, хотя из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей", - говорится в исследовании.

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"Среди респондентов, которые хоть что-то слышали, больше всего респондентов (39,5%) считают причиной провала передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины . Еще 19,7% считают, что это произошло из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины", - отмечают авторы исследования.

51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по вагнеровцам, 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС 01
51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по вагнеровцам, 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС 02

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В  Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

опрос (2849) КМИС (333) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+25
жах... А майже 50% насєлєнія навіть не чули про то? І після цього то бидло буде скиглити чому в країні такий безлад і їм так хреново живеться?!
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20.10.2021 09:21
+19
Тобто, війна на Сході то неважливо, то так собі? 15 тисяч вбитих то така собі херня? Ох і мерзота ж ти...
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20.10.2021 09:22
+17
Избиратели ЗЕ.
А нафига им шото знать? Жрать, ржать и срать они могут и без особых знаний.

Вопрос в том, что право голоса им абсолютно противопоказано при этом.
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20.10.2021 09:38
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Забудьте, есть важнее дела....
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20.10.2021 09:19 Ответить
Тобто, війна на Сході то неважливо, то так собі? 15 тисяч вбитих то така собі херня? Ох і мерзота ж ти...
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20.10.2021 09:22 Ответить
це про 50 % які про це нічого не чули
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20.10.2021 09:38 Ответить
Але ходять на вибори.Навіть повзуть за совковою звичкою.І,як моя спочила минулого року теща,питала:"За кого потрібно голосувати?"Проголосувала.Прибігла ДОВОЛЬНА:" Я проголосувала за того,за кого ви сказали.А за кого?Та за отого".Не витримала навіть дружина:"Мама,я ж тобі каза,щоб ти нікуди не ходила,а сиділа вдома."Теща заволала:" Я ж не зрозуміла,я піду зараз переголосую".Тут не витримав навіть я,"толерантний" до тещі зять:"Сиди вдома,стара дурепа".
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20.10.2021 19:19 Ответить
жах... А майже 50% насєлєнія навіть не чули про то? І після цього то бидло буде скиглити чому в країні такий безлад і їм так хреново живеться?!
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20.10.2021 09:21 Ответить
Нічого дивного. Про "злочини" Гладковських цілодобово верещали всі олігархічні канали, колонами та сворами носились по країні нацжони та інші хвойди.
Тому і знали про це набагато більше навіть ті, кому абсолютно пофігу на армію і політику.
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20.10.2021 09:26 Ответить
Та да из любого утюга уже Вагнер гейт и антиолигархическая зрада. Все как всегда из ничего но до вселенских масштабов.
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20.10.2021 09:56 Ответить
Хто і що саме розказує про вагнергейт на каломойшиному Г+Г ?
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20.10.2021 10:00 Ответить
Да и на нем слышал не раз о скандалах вокруг комиссии и не только. А у вас только коломойского канал? Все остальные Пинчука, Ахметова, Порошенко и тд отключены?
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20.10.2021 10:03 Ответить
Хто саме? Прізвища назвіть.
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20.10.2021 10:05 Ответить
Просмотрите хотябы новости, я этих услужливых тн журналистов и не стараюсь запоминать. Клоунаду с так которую устраивали депутаты из некоторых фракций с входом и выходом и последующим заходом показывали во всех новостях. Да и Зеленского интервью по вагнергету тоже по всем каналам. У вас что то с памятью или г+г канал отключен а не остальные как в начале предполагалось?
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20.10.2021 10:20 Ответить
В тому, що Г+Г транслює версії самого Зєлі та журнохвойд Бєні, я не сумніваюсь.
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20.10.2021 10:27 Ответить
Все таки рассказывают, хоть вы и заявляли что нет. А то что версию которая вам не нравится это уже ваше личное.
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20.10.2021 11:00 Ответить
На які інші канали НЕ запрошують людей з альтернативною точкою зору?
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20.10.2021 11:41 Ответить
На все, только необходимые прикормленные эксперты всегда в новостях и тд дают необходимую хозяину канала консультацию. У вас что вообще нет телевидения?
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20.10.2021 15:09 Ответить
Я майже не дивлюсь ТВ. Хіба що, щось через youtube.
На які канали НЕ запрошують "слуг"?
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20.10.2021 16:01 Ответить
Не понял вопроса. И вообще не понял вас: "Про "злочини" Гладковських цілодобово верещали всі олігархічні канали" как совместить с "Я майже не дивлюсь ТВ". Послушайте вы чем дальше увиливаете тем больше путаетесь в своём вранье. Все эти каналы какаяразница, как вы не виляйте проталкивают только то что нужно хозяину.
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20.10.2021 16:06 Ответить
Так, майже не дивлюсь вже кілька років.
Але про те, на якому каналі виходили "розслідування" про Гладковських, про Порошенка, який "вбив брата", взнавала із соцмереж та, наприклад, із статей Цензора, який подав новини про це, ПОСИЛАЮЧИСЬ на першоджерело.
Наприклад, посилаючись на Г+Г, на якому виходили ці розслідування.
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20.10.2021 16:20 Ответить
Это объяснение не объяснило вашего парадокса приведенного выше. Если не хотите признавать свои мягко говоря ошибки, не признавайте просто оборвав диалог. Но зачем вы бессмысленно очевидное и достоверное стараетесь переиначить в свои придумки непонятно.
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20.10.2021 16:55 Ответить
Я пишу правду. А ви, маніпулюєте, чіпляючись та ухиляючись від обговорення теми.
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20.10.2021 17:04 Ответить
Ну ваша правда вся в одной фразе: я смотрю не смотрю тв. Ладно из этого парадокса у вас видимо выхода нет, как и смысла вести дальше этот диалог.
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20.10.2021 18:15 Ответить
До чого тут я?
Обговорюйте тему статті.
"На які інші канали НЕ запрошують людей з альтернативною точкою зору?"
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21.10.2021 00:14 Ответить
Про "все" ви брешете. Спеціально подивилась онлайн трансляцію Прямого, там в прямому ефірі запрошують "слуг" приходити до них на ефіри.
Ніхто із "слуг" не заявляв, що хотів прийти на Прямий, але його не пустили.
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21.10.2021 00:56 Ответить
Вы наверно эмигранта российского Гонопольского смотрели? Я тоже смотрел как вокруг него одни "слуги" сидели и поддакивает его бредням. Не дергатесь уже со своими со своим враньём, сколько уже можно вас на нем ловить?
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21.10.2021 06:39 Ответить
Брешете ви, перекручуючи так, як хочеться вам.
Я не писала, що "слуги" сиділи в студії.
Я написала "в прямому ефірі запрошують "слуг" приходити до них на ефіри".
Неодноразово ведучій та закадровий голос запрошували "слуг" приходити до них і висловлювати свою точку зору.
Але служки каломоя та ахмєта не приходять на ефіри Прямого з початку вересня.
Не тому, що їх не запрошують туди, а тому, що так вирішили їхній вошдь з єрмаком та подоляком.
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21.10.2021 08:55 Ответить
Але в студії поміж гостей був якийсь "експерт", який намагався відмазувати "слуг" від усіх зашкварів, про які згадували присутні. Про супер лояльне ставлення цього персонажа явно знали редактори Прямого, які його і запросили на ефір, але запросили, щоб була висловлена і провладна позиція.
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21.10.2021 08:59 Ответить
Подібне відбувається не тільки на Прямому.
В студії Шустера те ж саме.

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21.10.2021 09:13 Ответить
Я прошу прошения, спросонья собираясь на работу забыл что вчера с вами попрощался что б не выслушивать ваше вранье о телепередачах тв которое вы не смотрите. Так что прощайте еще раз, как говорится до следующих встреч, надеюсь к тому времени у вас все таки продет "не читал но осуждаю" да и врать надеюсь тоже перестанете.
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21.10.2021 11:24 Ответить
Який ганебний злив ) ....
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21.10.2021 11:56 Ответить
Ваш спор немного неуместен, коллеги. Вернее вы вообще увели в сторону от ключевой проблемы своим бесконечным инфантильным подсчетом у кого длинее.
А проблема в том что только 11/ населения знают про Вагнергейте, 11 а не мифические 50. Посмотрите внимательно на диаграмму ( внизу есть в комментах)
И ТВ конечно здесь не причем! Тут другие совершенно очевидные причины ...Пиарщиов настоящих из вас никогда не выйдет, а если вы ими работаете меняйте профессию. Вы не чувствуете Украину.
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21.10.2021 18:14 Ответить
Я ТБ не дивлюся, але читав, що "Україна" й ІСТV теж або замовчують, або ледь згадують.
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20.10.2021 14:54 Ответить
Я смотрю и по всем одно и тоже но в разных количествах и так как хозяин канала скажет. Можете на меня ссылаться.
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20.10.2021 15:10 Ответить
задам ваше улюблене питання, - пруфи де?
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20.10.2021 17:13 Ответить
Это вы о чем?
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20.10.2021 18:16 Ответить
мені не складно прослідкувати гілку, але я так зрозумів пруфів не буде



Хто і що саме розказує про вагнергейт на каломойшиному Г+Г ?

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Да и на нем слышал не раз о скандалах вокруг комиссии и не только. А у вас только коломойского канал? Все остальные Пинчука, Ахметова, Порошенко и тд отключены?
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20.10.2021 19:07 Ответить
Смотрите тв, я не могу и не хочу вам покупать телевизор. И непонятно что вы хотите доказать: так же как и предыдущий оппонент что телевизор вы не смотрите, но знаете что там показывают? Неужели вы думаете что интервью Зеленского на г+г не показывают?
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21.10.2021 06:45 Ответить
Ну и пофиг что знают. ЗЕфилитики снова сглотнут и подставят рожи для очередной порции Божьей росы... т.е. золотого дождя
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20.10.2021 09:23 Ответить
Помилка була в 2019 році, коли "приколісти" вибрали таке керівництво, а не в даному випадку помилка вищого політичного керівництва.
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20.10.2021 09:23 Ответить
Ну когда Росгвардия будет им в дверь стучать тогда все узнают)))
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20.10.2021 09:26 Ответить
Найкоротший каже ну дзвонив бульбофюреру, щось там казав йому. Ну і шо?
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20.10.2021 09:28 Ответить
Т.е. почти половина украинцев вобще не в курсе того, что происходит.

Ну вот и нафига этим незнающим 50% право голоса?
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20.10.2021 09:29 Ответить
Мене цікавить ,хто ці 48,5% ,хто не знає. Ви хто?
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20.10.2021 09:33 Ответить
Избиратели ЗЕ.
А нафига им шото знать? Жрать, ржать и срать они могут и без особых знаний.

Вопрос в том, что право голоса им абсолютно противопоказано при этом.
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20.10.2021 09:38 Ответить
Фанати сватів і голосу країни...
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20.10.2021 09:53 Ответить
то есть то что в высшем руководстве страны сидят предатели то норм ?
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20.10.2021 09:42 Ответить
Вопросик:
А те 48,5% что не знают про вагнеровцев, вообще знают кто сейчас президентом?
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20.10.2021 09:48 Ответить
Знають. Вони його і обрали.
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20.10.2021 09:50 Ответить
ты забыл, что половина населения вообще забила на выборы.
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20.10.2021 10:28 Ответить
Не половина. І вони не набагато відрізняються від зебілів, якщо не розуміли, що потрібно йти на вибори, щоб не пустити каломойшину мафію до влади.
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20.10.2021 10:35 Ответить
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20.10.2021 09:49 Ответить
Это, что план, схема, чертёж, дележа шкуры неубитого медведя?
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20.10.2021 09:51 Ответить
Та до ср@ки ці опитування. Зєльоний янєлох сам зізнався у зриві операції й державній зраді. Час прийде й доведеться йому або тікати, або сісти.... або узурпувати владу що вже відбулося.... янєлох-яник2.0 , побачите, сподіваюсь я помиляюсь.
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20.10.2021 09:52 Ответить
Я не розумію, чому цим не переймаються в ССО та й в ЗСУ загалом? Армія ж у нас має найвищу довіру в країні!
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20.10.2021 09:54 Ответить
Понятия даже не имею о чем это))
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20.10.2021 09:53 Ответить
а в чем состояла спецоперация? какие цели преследовала?
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20.10.2021 10:24 Ответить
Достаточно было одной смерти в пассажирском самолёте,что бы дискредитировать и руководство ,и спец службы Украины в глазах всего мира.
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21.10.2021 21:29 Ответить
ага

т.е. кацапы решили отправить 30 своих боевиков, которые могут дать свидетельства в суде на тему прямой агрессии приполярной нигерии в Украине, доставили их в РБ и планировали переправлять в Турцию в надежде на то что в самолете у кого то не выдержат нервы и он кого то ранит/убьет
и все это для того чтобы "дискредитировать спецслужбы Украины в глазах всего мира"?

это и есть "спецоперация"

м сего в самолете кто то должен был умереть? или кацапы не предупредили "вагнеровцев" о том что это дискредитация? а вообще, вагнеровцы были в курсе "операции"?
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21.10.2021 21:35 Ответить
Имелось ввиду нашими спецслужбами.
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21.10.2021 22:05 Ответить
Даже не дают ответить.
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21.10.2021 22:06 Ответить
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20.10.2021 10:24 Ответить
...) не 50% українців, а 50 % від 11% українців, які в темі.
Маніпулятори, вони такі маніпулятори...
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20.10.2021 10:30 Ответить
Посмотрите на уровень шуток и юмора Лиги смеха и сериала "Скоты". Так что нечему удивляться, что большая часть Украины населена дегенератами
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20.10.2021 10:33 Ответить
...вали на расєю, якщо ти не звідти варнякаєш. Бо дегенератом виглядаєш саме ти, а таким саме місце в рашостані.
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20.10.2021 10:38 Ответить
О, Петя-ЗЕфилитик
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20.10.2021 11:47 Ответить
)) ...і ти, чучело, щось варнякаєш про рівень жартів Ліги Сміху??? Та ти прямо пєтро-сян!
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20.10.2021 12:01 Ответить
Кто-то еще не следит за политикой и занимается своими делами? Да не может быть! Быдло, мерзота, биомусор жрущий и срущий, чтоб они, чтоб их... (с)элита
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20.10.2021 10:34 Ответить
Загальне виборче право-похоронить демократію а можливо і державу.
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20.10.2021 10:40 Ответить
30 боевиков - это был бы прекрасный обменный фонд.... Мы могли б требовать у России возвращения ВСЕХ наших пленных и полит.заключенных ....И именно Зеленский виновен в том, что наши украинцы сейчас продолжают находится в плену у России.... Это на его совести ( если она у него есть? ) .... Тот " обменный фонд", собранный Петром этот Вовик в подпрыжку отдал Хулио.... А сейчас где обмены, почему уже 1.5 года не освобождено ни одного пленного....???
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20.10.2021 10:51 Ответить
Не знают, значит не пора почивать на лаврах.
Надо рассказывать, пока не дойдет до каждого, а не сокрушаться по этому поводу!

Вон Г+Г работало "не покладая рук" , делая из украинцев стадо. И добилось результата в обгаживании всего украинского.

Теперь надо также трудится , чтобы отчистить украинцам уши и мозги от ползучей зеленой плесени
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20.10.2021 11:54 Ответить
и не мудрено в стране в которой 70% голосуют за малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата с подаренным папой дипломом и уклонистом, ставленника и соучастника главного афериста бени, вот поэтому пархатые и слетаются сюда, баранов проще "стричь"....
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20.10.2021 12:17 Ответить
есть ложь, наглая ложь и статистика... то есть когда власть обгадилась по полной, когда она поняла - лафе пришел конец и придется отвечать, она подключила шалаву-статистику... но... недолго осталось мучиться...
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20.10.2021 14:35 Ответить
Цікаво,а ті дебіли знають що у нас в країні вже 7рік війна з мордором?Чи може щось вони чули?
Це тільки уявити потрібно яке бидло живе в Україні яке нічим не цікавиться крім холодильника,а потім це бидло йде на вибори і обирають таких же самих дебілів як і вони у владу.
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20.10.2021 15:09 Ответить
Згоден. Треба не презыдентив и ВР кожен раз переизбыраты, потрибно вже давно сам народ змэныты....
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20.10.2021 17:12 Ответить
Наберитесь терпения,болгарин покажет кино...потом,когда-нибудь,может быть.
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20.10.2021 17:01 Ответить
 
 