В Госдепе заявили о неизменности политики НАТО в отношении России: Оставляем дверь открытой для конструктивного диалога
В Госдепе США прокомментировали решение российских властей приостановить работу представительства при НАТО и закрыть информационное бюро Альянса при посольстве Бельгии в Москве, а также офис военной миссии связи НАТО в российской столице.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.
"НАТО укрепляет свои возможности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия России, но, в то же время, оставляет дверь открытой для конструктивного диалога", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.
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Анатолий Панасюк
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Senator S #201477
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