В Госдепе заявили о неизменности политики НАТО в отношении России: Оставляем дверь открытой для конструктивного диалога

В Госдепе США прокомментировали решение российских властей приостановить работу представительства при НАТО и закрыть информационное бюро Альянса при посольстве Бельгии в Москве, а также офис военной миссии связи НАТО в российской столице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

"НАТО укрепляет свои возможности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия России, но, в то же время, оставляет дверь открытой для конструктивного диалога", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем