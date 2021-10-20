РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10162 посетителя онлайн
Новости
916 5

В Госдепе заявили о неизменности политики НАТО в отношении России: Оставляем дверь открытой для конструктивного диалога

В Госдепе заявили о неизменности политики НАТО в отношении России: Оставляем дверь открытой для конструктивного диалога

В Госдепе США прокомментировали решение российских властей приостановить работу представительства при НАТО и закрыть информационное бюро Альянса при посольстве Бельгии в Москве, а также офис военной миссии связи НАТО в российской столице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

"НАТО укрепляет свои возможности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия России, но, в то же время, оставляет дверь открытой для конструктивного диалога", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем

Автор: 

Госдепартамент США (1848) НАТО (10045) россия (96018) Прайс Нед (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо? Щоб вони роги просували в ті відкриті двері?
показать весь комментарий
20.10.2021 09:27 Ответить
Они должны вводить новые санкции, а не открывать двери.
показать весь комментарий
20.10.2021 09:33 Ответить
Гопники мавзолейные получили шанс не мешать США и Китаю..., краснопузый Китай не враг НАТО...,хотя экономика Поднебесной летит в тарары...,но желторотики фюрера Сидзиньпиня это вам не Манджурия древняя....
показать весь комментарий
20.10.2021 09:34 Ответить
эпоха углеводородов заканчивается,на первый план выходят новые технологии...,это типа паровые машины ушли в прошлое...,а сегодня газо-угле-бензинные.... хотя паровые авто развивали скорость до 140 км\час вначале 20 века и без всякого загрязнения окружающей среды...,Экология сегодня перенасыщена Короновирусами....
показать весь комментарий
20.10.2021 09:42 Ответить
Другими словами Я..годицы НАТО всегда открыты для путлера. Браво. Так держать.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:46 Ответить
 
 