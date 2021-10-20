Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить членство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС, - Науседа

Нынешний саммит Восточного партнерства нужно использовать для приближения перспективы полного членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Анджеем Дудой сказал во вторник глава литовского государства Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, долгосрочной целью является безопасность Восточного партнерства, поэтому нужно последовательно поддерживать страны ВП - Украину, Грузию и Молдову.

"Мы должны обеспечить ассоциированным членам постепенную интеграцию с внутренним рынком ЕС и стремиться к полноправному членству в Евросоюзе. С этой целью нужно использовать декабрьский саммит Восточного партнерства", - подчеркнул Науседа.

Как известно, саммит Восточного партнерства состоится 15 декабря в Брюсселе.

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