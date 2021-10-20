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Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить членство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС, - Науседа

Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить членство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС, - Науседа

Нынешний саммит Восточного партнерства нужно использовать для приближения перспективы полного членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Анджеем Дудой сказал во вторник глава литовского государства Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, долгосрочной целью является безопасность Восточного партнерства, поэтому нужно последовательно поддерживать страны ВП - Украину, Грузию и Молдову.

"Мы должны обеспечить ассоциированным членам постепенную интеграцию с внутренним рынком ЕС и стремиться к полноправному членству в Евросоюзе. С этой целью нужно использовать декабрьский саммит Восточного партнерства", - подчеркнул Науседа.

Как известно, саммит Восточного партнерства состоится 15 декабря в Брюсселе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У саммита "Восточного партнерства" должно быть политическое наполнение, иначе непонятна его целесообразность, - Зеленский

Автор: 

Восточное партнерство (171) Грузия (4504) евроинтеграция (2124) Молдова (1883) Науседа Гитанас (274)


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Топ комментарии
+1
Не быть нам и ЕС .................................
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20.10.2021 09:42
+1
Там у клоуна совсем крышу сорвало, а они про какое-то приближение перспективы)
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20.10.2021 09:43
+1
бла-бла-бла. . .
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20.10.2021 09:55
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Не быть нам и ЕС .................................
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20.10.2021 09:42 Ответить
Там у клоуна совсем крышу сорвало, а они про какое-то приближение перспективы)
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20.10.2021 09:43 Ответить
https://youtu.be/Jw-e0FBtN-0 Дерипаска попал под раздачу Финансовой полиции США,Штирлиц Путлера сядет....
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20.10.2021 09:46 Ответить
Ллойд Остин глава Пентагона в Киеве сказал главную мысль : Черное Море это общее море для всего Мира,а не для гопоты кремлевской...
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20.10.2021 09:48 Ответить
бла-бла-бла. . .
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20.10.2021 09:55 Ответить
Завтра в штаб-квартире НАТО будет Саммит министров обороны стран НАТО...,смею предположить на нем рассмотрят все плюсы-минусы Альянса...,Ллойд Остин уже в Брюсселе... Ольга ********* уже не плачет... СкреПОНОС лопнул....
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20.10.2021 09:55 Ответить
Фишка в другом,Украина форпост НАТО в Европе...,мавзолейные хрюкните про газ и Северный потоп Путлера...
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20.10.2021 09:58 Ответить
Ага. морковка станет ближе.) Но, в целом, пожалуй только Польша и страны Балтии реально желают нам скорейшего вступления в ЕС. Старые же евроозабоченцы, как Германия, Франция пляшут под дудку Кремля и являются лицемерами.
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20.10.2021 10:00 Ответить
приблизить членство на длину члена
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20.10.2021 10:00 Ответить
В ближайшие дни из США прибудут еще 2 транспортника с хорошим грузом для Украины...Ллойд Остин держит слово... то что прибыло 10 октября в Борисполь,то цветочки,ягодки впереди...
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20.10.2021 10:03 Ответить
Не сцы Мавзолейные депилы... Все Буде Україна,Господь казав,а я Чув...
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20.10.2021 10:04 Ответить
 
 