Удар по мафии: громкое разоблачение лишит Труханова шансов выйти сухим из воды, - Сергей Лещенко

В начале октября детективы НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении 16 лицам. Речь идет о преступной группировке, которая занималась захватом коммунальной земли в Одессе и дальнейшей незаконной легализацией денег.

В результате шесть земельных участков общей площадью почти 16 га перешли в частную собственность, а общий размер ущерба составил 689 млн гривен.

В своем расследовании "Чесна політика" на 24 каналі журналист Сергей Лещенко заявляет, что это серьезный удар по мафии. Потому что новое подозрение выдвинули мэру Одессы Геннадию Труханову, но впервые в пакете с ним олигарх и прокурорская "крыша".

НАБУ и САП установили, что золотую одесскую землю отдавали под застройку в обход конкурса. Разницу между рыночной ценой и фактической отдавали на взятки, а взамен в Одесском городском совете принималось "нужное" решение о предоставлении земли в аренду. По версии следствия, члены преступной организации получали от застройщика в собственный карман реальную рыночную стоимость (в диапазоне 100-200 млн гривен за каждый земельный участок). К слову, преступная организация строго соблюдала меры безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ установило, что новых членов проверяли с применением полиграфа. В ходе опроса задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранителями.

"Масштабы операции "чистые руки" в Одессе впечатляют: 10 из 16, кому сообщили о подозрении, являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений. Самое интересное, что руководителем преступной организации, по мнению НАБУ и САП, является местный олигарх Владимир Галантерник. Журналист Юрий Бутусов назвал его "главным мафиози Одессы". Человек без должности, в руках которого власть, силовики, бандиты и финансовые потоки в регионе", - рассказывает Лещенко.

По словам журналиста, влияние Галантерника в Одессе определяющее, это он принимает все ключевые решения, кому и на кого оформлять земли. Он является негласным собственником строительной компании "Будова". Галантерник связан с криминальным авторитетом по прозвищу Ангел. А тот - с Леонидом Мининым, международным преступником, которого считают глобальной фигурой на рынке незаконного трафика наркотиков и оружия.

"Еще один интересный момент: в деле фигурирует бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. Он предоставлял "крышу". Жученко проходит в деле НАБУ по операции с квартирами для прокуратуры Одесской области. Он заключил соглашение о предоставлении сотрудникам 40 служебных квартир и одной квартиры на более чем 150 м² для себя лично в одном из престижных жилых комплексов "Бельэтаж"", - говорится в расследовании.

"Это дело - не первый громкий эпизод по Труханову. Он уже под судом за аферу с заводом "Краян". Это здание мэрия выкупила в 20 раз дороже - за 185 млн. Кроме Труханова, в деле "Краяна" также фигурируют знакомые фамилии местных чиновников по делу Галантерника", - отмечает журналист.

По словам Лещенко, новое громкое разоблачение банды Труханова-Галантерника почти не оставляет ему шансов выйти сухим из воды. А наказание этой мафии станет значительным достижением в борьбе с топ-коррупцией.