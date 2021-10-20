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Новости
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Удар по мафии: громкое разоблачение лишит Труханова шансов выйти сухим из воды, - Сергей Лещенко

Удар по мафии: громкое разоблачение лишит Труханова шансов выйти сухим из воды, - Сергей Лещенко

В начале октября детективы НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении 16 лицам. Речь идет о преступной группировке, которая занималась захватом коммунальной земли в Одессе и дальнейшей незаконной легализацией денег.

В результате шесть земельных участков общей площадью почти 16 га перешли в частную собственность, а общий размер ущерба составил 689 млн гривен.

В своем расследовании "Чесна політика" на 24 каналі журналист Сергей Лещенко заявляет, что это серьезный удар по мафии. Потому что новое подозрение выдвинули мэру Одессы Геннадию Труханову, но впервые в пакете с ним олигарх и прокурорская "крыша". 

НАБУ и САП установили, что золотую одесскую землю отдавали под застройку в обход конкурса. Разницу между рыночной ценой и фактической отдавали на взятки, а взамен в Одесском городском совете принималось "нужное" решение о предоставлении земли в аренду. По версии следствия, члены преступной организации получали от застройщика в собственный карман реальную рыночную стоимость (в диапазоне 100-200 млн гривен за каждый земельный участок). К слову, преступная организация строго соблюдала меры безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ установило, что новых членов проверяли с применением полиграфа. В ходе опроса задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранителями.

"Масштабы операции "чистые руки" в Одессе впечатляют: 10 из 16, кому сообщили о подозрении, являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений. Самое интересное, что руководителем преступной организации, по мнению НАБУ и САП, является местный олигарх Владимир Галантерник. Журналист Юрий Бутусов назвал его "главным мафиози Одессы". Человек без должности, в руках которого власть, силовики, бандиты и финансовые потоки в регионе", - рассказывает Лещенко. 

По словам журналиста, влияние Галантерника в Одессе определяющее, это он принимает все ключевые решения, кому и на кого оформлять земли. Он является негласным собственником строительной компании "Будова". Галантерник связан с криминальным авторитетом по прозвищу Ангел. А тот - с Леонидом Мининым, международным преступником, которого считают глобальной фигурой на рынке незаконного трафика наркотиков и оружия.

"Еще один интересный момент: в деле фигурирует бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. Он предоставлял "крышу". Жученко проходит в деле НАБУ по операции с квартирами для прокуратуры Одесской области. Он заключил соглашение о предоставлении сотрудникам 40 служебных квартир и одной квартиры на более чем 150 м² для себя лично в одном из престижных жилых комплексов "Бельэтаж"", - говорится в расследовании.

"Это дело - не первый громкий эпизод по Труханову. Он уже под судом за аферу с заводом "Краян". Это здание мэрия выкупила в 20 раз дороже - за 185 млн. Кроме Труханова, в деле "Краяна" также фигурируют знакомые фамилии местных чиновников по делу Галантерника", - отмечает журналист.

По словам Лещенко, новое громкое разоблачение банды Труханова-Галантерника почти не оставляет ему шансов выйти сухим из воды. А наказание этой мафии станет значительным достижением в борьбе с топ-коррупцией.

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Одесса (7915) Труханов Геннадий (317)


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Топ комментарии
+13
Серлещ, присосавшийся к бюджетной сиське, яростно борется с другими присосавшимися.
Мафия в ОП Серлеща не волнует потому, что она его кормит.
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20.10.2021 10:04
+7
ну да,баба с бородой ещё та Ванга...очередной пук и имитация "борьбы"...
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20.10.2021 10:05
+3
Сєрлєщч глибоко лизнув сраку зє блазню...
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20.10.2021 10:12
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Серлещ, присосавшийся к бюджетной сиське, яростно борется с другими присосавшимися.
Мафия в ОП Серлеща не волнует потому, что она его кормит.
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20.10.2021 10:04 Ответить
Тому, що журналізд!
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20.10.2021 11:01 Ответить
Оно такой же журналист, как и борец с коррупцией - набрасыватель говна на вентилятор.
Они с Дубинским могли бы дуэтом выступать.
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20.10.2021 12:47 Ответить
А про журналістів я нічого не писав. Будьте уважні.
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20.10.2021 13:36 Ответить
ну да,баба с бородой ещё та Ванга...очередной пук и имитация "борьбы"...
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20.10.2021 10:05 Ответить
Сєрлєщч глибоко лизнув сраку зє блазню...
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20.10.2021 10:12 Ответить
сыролещ - в любой бочке затычка... мерзкий типок
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20.10.2021 10:13 Ответить
Серлєщ- пішов на юх і звідти ніколи не повертайся!
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20.10.2021 10:22 Ответить
Кремлевкие консервы никак не поделят из траншы.
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20.10.2021 10:22 Ответить
Більшої мафії, до якої сьогодні входить Серлєш - просто немає.
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20.10.2021 10:23 Ответить
Лєщєнко за себе б краще нєрвнічав , бо реально ріскує заторохтіть на шконарь разом із ЗЕ.
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20.10.2021 10:24 Ответить
Лєщєнко, так офшори це добре чи погано?
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20.10.2021 10:27 Ответить
Це він вирішив нас розсмішити?
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20.10.2021 10:30 Ответить
Пусть сирожа почитает комментарии выше и поймёт, что его никто и в уй не ставит. Облажался и дискредитировал себя по полной, ,,борцун" мля.
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20.10.2021 10:31 Ответить
Зрозуміло всім і так що що Труха , Галантерейникта Ко корупціонери та члени ОЗУ..як і більшість інших мерів...до речі. Також всім зрозуміло що і Лещенко відволікає увагу від корупції в Укрзалізниці де він годується))
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20.10.2021 10:41 Ответить
Это не борьба с коррупцией,они просто мелкие махинаторы,так землю раздают по всех городах во всей стране,нам нужны головы ахметки,беньни,потроха и прочих крупных рыб.
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20.10.2021 10:53 Ответить
жди СерЛещ скоро расследование в отношение себя
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20.10.2021 10:54 Ответить
я что то не понял, у лещенко раздвоение личности ?
Это многое бы обьяснило в его поведении и заявлениях ....
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20.10.2021 11:02 Ответить
Вангую: мол, свободу трухе.
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20.10.2021 11:12 Ответить
Бородата жопа Кал а мойського щось розповідає про корупцію!! нехай розповість про корупцію в Укразаліщниці, про свої зарплати там та про свої кошти в Сбєєєрбанку кацапів! *******!!
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20.10.2021 12:16 Ответить
Шкура воровливая!Когда тебя уже посадят?
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24.11.2021 12:01 Ответить
Дебилы за него только голосуют.
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24.11.2021 12:03 Ответить
 
 