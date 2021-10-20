РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе заявила, что МИД РФ официально признал участие российских граждан в войне на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении делегации в Facebook.

"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины: Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - отметили в украинской делегации ТКГ.

В делегации пожелали РФ преодолеть следующий барьер: официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в их смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украини. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва расценивает задержание украинскими силовиками наемника РФ Андрея Косяка как провокацию и призывает Киев пустить к нему консула.

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

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