РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ
Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе заявила, что МИД РФ официально признал участие российских граждан в войне на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении делегации в Facebook.
"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины: Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - отметили в украинской делегации ТКГ.
В делегации пожелали РФ преодолеть следующий барьер: официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.
"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в их смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украини. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва расценивает задержание украинскими силовиками наемника РФ Андрея Косяка как провокацию и призывает Киев пустить к нему консула.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
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А этот Косяк А.В. - гражданин Украины, сепар, получивший российский паспорт.
Тут заложено сразу несколько "мин".
дипломаты у россии очень хитрожопые, это надо признать.
Так что за новость???
Речь идет о гражданине Украины, получившем российский паспорт на донбассе.
рашка вписывается за него дипломатическим путем как за своего гражданина, да еще и в связи с его антиукраинской деятельностью.
Отреагировать надо очень взвешенно и продуманно. Потому что это - первый пробный камень, на официальном дипломатическом уровне. Таких "граждан рф" ни в коем случае нельзя признавать таковыми.
Очень хитрый крученый мяч от козломордых.
Говоря "россия признает, что на донбассе воюют граждане рф" - наш МИД не признает ли этого козла гражданином рф? Надо прямо говорить, что не признаем и не будем признавать, а потом уже всякая полемика и подколы.
Очень хитрый ход, нельзя его недооценивать.
а у нас с россией по крайней мере элементарные соглашения о выдаче преступников сейчас действуют. И исполняются.
Следовательно за все совершенные в Украине преступления он должен пойти под суд в Украине, как гражданин Украины. А РФ со своим паспортом может идти в за..., ну скажем, в зоопарк. Даже если его адвокаты сейчас захотят оформить отказ, то один хрен у них ничего не получится, так как
"Выход из гражданства Украины не допускается, если:
- лицо, которое ходатуйствует о выходе из гражданства Украины, в Украине привлечено в качестве обвиняемого в уголовном деле;
- в Украине есть обвинительный приговор суда относительно данного лица, который вступил в силу и подлежит выполнению."
Всё, писец.
Если нет - так надо и отвечать, что Украина не признает таких "граждан рф".
Если да, то мало радостно восклицать "воюют граждане рф", а должны действовать международные соглашения.
рашка закинула очень хитрую подлянку, и на нее надо найти продуманный и взвешенный ответ.
Была понятно, что эта проблема возникнет, еще когда началась массовая выдача рос паспортов донбассянам, но тогда наши поворчали и забыли.
А проблема только разрастается.
У чувака двойное гражданство. Перестать быть гражданином Украины долго и хлопотно, наверняка он этим вопросом не занимался. А теперь этим заниматься поздно, те, кто под следствием или под судом, не могут быть лишены гражданства до окончания срока отсидки.
А поскольку украинское гражданство наверняка никуда не делось, ничего не мешает Украине судить его как своего гражданина.
А поскольку он еще и гражданин РФ, то налицо международный терроризм со стороны раши, со всеми вытекающими.
Это юридический хайтек, международное право. Тут нельзя просто в фейсбуке ответить.
Нужно переиграть их и юридически, и дипломатически, и пропагандистски