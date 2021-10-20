Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление в связи с тем, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка, члена незаконного вооруженного формирования, задержанного 13 октября Вооруженными силами Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка. Напомню, что член вооруженного формирования Российской Федерации был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции", - говорится в сообщении.
По его словам, такой уровень "запоздалой заботы" ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями Украины, но и к людям с российскими паспортами.
"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец, поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли", - подчеркнул Николенко.
Спикер МИД выразил надежду на то, что российская сторона "с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России".
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
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Ты же прекрасно понимаешь, что там все жестко: Или получай паспорт РФ или увольнение (это мягкий вариант). И что людям делать? Ах да, совсем забыл: Украина предлагает таким людям бесплатное жилье и работу. Не, не предлагает? Тогда какие претензии?
Статья - это отдельная история. Если честно, то комментарии клоунского МИДа мне не особо интересны. Когда Кулеба вытащит свой язык из жопы Зе ... может тогда и начнет говорить что-то дельное.
не надо ля-ля...это только для чинуш и коллаборантов из дЫр актуально, ежели бежать придется на паРашу.
простых людей никто насильно там не заставляет брать ксиву с двуголовой азиопской курицей.
А какова доля этих самых "простых людей" в паспортизации? 1%? Даже если 10%, то это опять же от безвыхода. Работы в ЛДНР нет. Надо ехать. Куда? В Украину? Мало того что через КПП не прорвешься, так его еще и на карандаш возьмут МГБ местное и потом по кабинетам затаскают. Остается только в РФ ехать работать.
Говоришь "насильно не заставляют" ... Не надо ля-ля!
Предавший один раз - предаст и второй раз .
Наоборот для восстановления таких элементов в гражданстве надо ввести очень строгие законы
Жители остальной Украины так высокомерно судят, что это из-за местных случилась война с РФ и забывают - они и сами нехило сдали страну в 19-м году, проголосовав за "усталость от войны" и "какая разница".
И готовы проголосовать СНОВА.
так что разницы между украинцами Лугандона и остальной Украиной - НЕТ.
"Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД "
Якщо, жителі ордло повинні зрозуміти, то паспорти їм НЕ нав'язали, а вони їх отримували свідомо і добровільно, розуміючи, що стануть поноцінними громадянами мордору.