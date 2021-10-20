"Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД "

В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление в связи с тем, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка, члена незаконного вооруженного формирования, задержанного 13 октября Вооруженными силами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка. Напомню, что член вооруженного формирования Российской Федерации был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции", - говорится в сообщении.

По его словам, такой уровень "запоздалой заботы" ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями Украины, но и к людям с российскими паспортами.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец, поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД выразил надежду на то, что российская сторона "с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России".

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

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