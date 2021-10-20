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Новости Агрессия России против Украины
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Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД

Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление в связи с тем, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка, члена незаконного вооруженного формирования, задержанного 13 октября Вооруженными силами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка. Напомню, что член вооруженного формирования Российской Федерации был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции", - говорится в сообщении.

По его словам, такой уровень "запоздалой заботы" ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями Украины, но и к людям с российскими паспортами.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец, поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД выразил надежду на то, что российская сторона "с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России".

Читайте: РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Читайте: Задержание наемника РФ Косяка: Москва заявила о провокации и обвинила Киев в срыве "процесса мирного урегулирования" на Донбассе

Автор: 

МИД (6986) наемники рф (2090) Николенко Олег (301) Косяк Андрей (16)


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Топ комментарии
+11
Мне вообще насрать на плебс, который получил бумажки с двуглавой курицей. Обидно, что они висят на моей шее как налогоплательщика. Шныряют туда-сюда за пенсиями и пособиями, падлы сепарские
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20.10.2021 10:18
+5
они не поймут и не нужны никому
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20.10.2021 10:21
+5
Надо лишить их украинского гражданства и пусть понимают 😀😀😀
Предавший один раз - предаст и второй раз .
Наоборот для восстановления таких элементов в гражданстве надо ввести очень строгие законы
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20.10.2021 10:22
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Правила форума Совет форумчан
А наши прямо денно и нощно о наших пленных героях пекутся.
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20.10.2021 10:12 Ответить
К жителям ЛуГонДонии прекрасно подходит правило Даннинга-Крюгера.
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20.10.2021 10:13 Ответить
можно подумать, в остальной Украине другие люди живут. Точно такие же - и сейчас готовы снова за Бубочку голосовать.
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20.10.2021 10:23 Ответить
Правило Даннинга-Крюгера само собой распространяется и на избирателей Зеленского. И не только его, а и на избирателей разных опжзопистых старух колясочниц голосящих с мешком.
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20.10.2021 12:01 Ответить
Но к жителям ЛуГонДонии в первую очередь.
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20.10.2021 12:02 Ответить
МИД Украины необходимо было ответить МИДу РФ, что Косяк уже даёт показания кто его туда послал и как он там оказался
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20.10.2021 10:17 Ответить
Мне вообще насрать на плебс, который получил бумажки с двуглавой курицей. Обидно, что они висят на моей шее как налогоплательщика. Шныряют туда-сюда за пенсиями и пособиями, падлы сепарские
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20.10.2021 10:18 Ответить
"Насрать" - это удобненькая позиция чтобы не видеть проблемы и никуя не делать.
Ты же прекрасно понимаешь, что там все жестко: Или получай паспорт РФ или увольнение (это мягкий вариант). И что людям делать? Ах да, совсем забыл: Украина предлагает таким людям бесплатное жилье и работу. Не, не предлагает? Тогда какие претензии?
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20.10.2021 10:53 Ответить
Делать нужно по закону никаких соцвыплат и тд. За оккупированную территорию несёт ответственность оккупант, так что предлагать что либо нех.
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20.10.2021 11:09 Ответить
Т.е. спасение утопающих - дело самих утопающих? Ок. Тогда какие могут быть претензии по паспортам РФ?
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20.10.2021 11:16 Ответить
А у кого претензии к паспортам РФ? Вы статью прочтите там просто объясняют что этими паспортами только подтираться и ни кто никого не спасет.
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20.10.2021 11:35 Ответить
"Внимательным" нужно быть вам, а не мне. Я писал свой коммент не на статью, а на пост форумчанина.
Статья - это отдельная история. Если честно, то комментарии клоунского МИДа мне не особо интересны. Когда Кулеба вытащит свой язык из жопы Зе ... может тогда и начнет говорить что-то дельное.
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20.10.2021 11:49 Ответить
Вы вообще что то несёте несуразное. И в статье и в посту никто не переживает за *************** паспорта. За них переживаете одни вы, а почему то приписываете это кому попало.
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20.10.2021 11:54 Ответить
Бесплатное жилье и работа будут при коммунизме. Ожидайте!
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20.10.2021 11:41 Ответить
получай паспорт РФ или увольнение...

не надо ля-ля...это только для чинуш и коллаборантов из дЫр актуально, ежели бежать придется на паРашу.
простых людей никто насильно там не заставляет брать ксиву с двуголовой азиопской курицей.
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20.10.2021 15:55 Ответить
Что значит "простой человек"? Это тот, который работает НЕ в бюджетной организации?
А какова доля этих самых "простых людей" в паспортизации? 1%? Даже если 10%, то это опять же от безвыхода. Работы в ЛДНР нет. Надо ехать. Куда? В Украину? Мало того что через КПП не прорвешься, так его еще и на карандаш возьмут МГБ местное и потом по кабинетам затаскают. Остается только в РФ ехать работать.
Говоришь "насильно не заставляют" ... Не надо ля-ля!
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20.10.2021 16:38 Ответить
они не поймут и не нужны никому
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20.10.2021 10:21 Ответить
Надо лишить их украинского гражданства и пусть понимают 😀😀😀
Предавший один раз - предаст и второй раз .
Наоборот для восстановления таких элементов в гражданстве надо ввести очень строгие законы
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20.10.2021 10:22 Ответить
Кстати , а зарубежные паспорта их уже АНУЛИРОВАЛИ ?
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20.10.2021 10:23 Ответить
жители ОРДЛО, ВЫНУЖДЕНЫ получать паспорта Лугандона и РФ, т.к у них нет выбора.
Жители остальной Украины так высокомерно судят, что это из-за местных случилась война с РФ и забывают - они и сами нехило сдали страну в 19-м году, проголосовав за "усталость от войны" и "какая разница".
И готовы проголосовать СНОВА.
так что разницы между украинцами Лугандона и остальной Украиной - НЕТ.
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20.10.2021 10:25 Ответить
У них есть выбор-повеситься нахер. Или их тут повесят, рано или поздно.
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20.10.2021 13:09 Ответить
Тільки нездоланна височенна стіна!
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20.10.2021 10:26 Ответить
Мене особисто не цікавлять жителі ОРДО, а точніше поліції. Я їх батити в Україні не бажаю. Через їх городи і квартири русский мир прийшов вбивати українців, а вони ворога впустили, допомогли і продовжують допомагати.
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20.10.2021 10:30 Ответить
дурачок, они в ОККУПАЦИИ вообще-то. Вот представь, ты сидишь в своем селе где-то под Тернополем, к тебе приехали кацапы на танке, вооруженные до зубов. А у тебя нет оружия. При этом у тебя есть семья, дети, престарелые родители. Твои действия ?
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20.10.2021 10:34 Ответить
Невже всі в окупації? І ті, що "путинвведи", і ті, які вбивають наших воїнів, і ті, якф їздять голосувати за ***** і дупу?
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20.10.2021 10:41 Ответить
хватит уже здесь постить кацапский бред про "гражданскую войну"! И шо там якобы местные воюют . Наших воинов на Донбассе убивают кацапы !
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20.10.2021 11:10 Ответить
Иди на х, кацап.
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20.10.2021 13:11 Ответить
від дурачка чую. Я під час окупації був в Криму і живу я на лінії поруч з непідконтрольною Україні території і кожного дня спілкуюся із зомбованою худобою. Та частина українців, які є українцями, давно виїхали на підконтрольну територію, в Польщу, Чехію, Болгарію та інші країни, навіть до США і Канади, а та частина, яка себе ідентифікувала, як кацапів виїхала до кацапів. А ці телепні вбиті пропагандою залишилися щитом для прикриття нападу московитів на Україну.
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20.10.2021 10:42 Ответить
Лядь, в зеленій владі є хоч хтось, хто товаришує з логічним мисленням?

"Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД "
Якщо, жителі ордло повинні зрозуміти, то паспорти їм НЕ нав'язали, а вони їх отримували свідомо і добровільно, розуміючи, що стануть поноцінними громадянами мордору.
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20.10.2021 10:34 Ответить
та ще і наші з адміністрації Косоворотки виступали і благословляли, щоб ордловці отримували російські паспорти.
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20.10.2021 10:45 Ответить
Якось не цікавить, що там їх цікавить. Вони зробили свій вибір в 2014 році, бачили очі, що вибирали. Вот тільки тоді там вибирала меншість, а на іншій території України в 2019 році - дещо подібна більшість.
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20.10.2021 10:38 Ответить
Путлеровська раша використовує донбас по повній програмі . Спочатку вивозили заводи , а тепер - кадри . А сам донбас путлеру не потрібний , та фанатам путлера це дуже туго доходить .
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20.10.2021 10:41 Ответить
Украину мало интересуют украинцы. Витренко прямым текстом говорит украинцам : "Валите в Польшу. Шлите евро и забудьте о пенсиях". Украина - это дно.
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20.10.2021 10:54 Ответить
дно - это ты, кацапсина димок, срань ты лапотная, тьфу на тебя и на рашу-паРашу.
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20.10.2021 15:59 Ответить
вот интересно, как тамошние жители могут понять что-то отличающееся от постоянно льющейся им рашистской пропаганды ?
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20.10.2021 11:22 Ответить
 
 