В Одесской области к уголовной ответственности за коррупцию привлекают командира мотопехотного батальона: его отстранили от должности и отправили в СИЗО

По делу о вымогательстве взяток у военнослужащих 11-го отдельного мотопехотного батальона за начисление выплат, которые должны начисляться фронтовикам, к уголовной ответственности привлекают командира этой воинской части, которая дислоцируется в Подольске Одесской области.

Как стало известно "Думской", о подозрении подполковнику Анатолию Шевченко объявили 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.

7 октября Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода на свободу под залог 181 тыс. 600 грн. 13 октября тот же суд отстранил офицера от должности.

По данным следствия, командир воинской части, злоупотребляя своим служебным положением, оформлял своим подчиненным выплаты за непосредственное участие в операции Объединенных сил на первой линии обороны. При этом, как установили правоохранители, некоторые из них выполняли задания в тылу и, соответственно, права на такое вознаграждение не имели.

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В качестве сообщника, утверждают следователи, Шевченко привлек начальника отдела обеспечения охраны государственной тайны, которого задержали в августе, когда он получал 5 тысяч гривен неправомерной выгоды от военнослужащего.

11-й отдельный мотопехотный батальон был сформирован в 2014 году как батальон территориальной обороны "Киевская Русь". В настоящее время входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады и дислоцируется в Подольске Одесской области.