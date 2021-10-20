Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, - "слуга народа" Радуцкий
Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий поддерживает повторную организацию вакцинации в стенах парламента для депутатов и сотрудников законодательного органа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
"Очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Верховной Рады (для работников аппарата, депутатов и работников секретариата Верховной Рады. - Ред.), - отметил парламентарий.
По словам Радуцкого, в Украине сегодня за сутки более 18 тысяч заболевших коронавирусом граждан.
"Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов", - добавил нардеп.
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