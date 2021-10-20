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Новости Коронавирус и карантин
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Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, - "слуга народа" Радуцкий

Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, -

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий поддерживает повторную организацию вакцинации в стенах парламента для депутатов и сотрудников законодательного органа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Верховной Рады (для работников аппарата, депутатов и работников секретариата Верховной Рады. - Ред.), - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, в Украине сегодня за сутки более 18 тысяч заболевших коронавирусом граждан.

"Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов", - добавил нардеп.

Также читайте: В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для "красной зоны", - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) крематорий (19)


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Топ комментарии
+17
Терзают смутные сомнения что нам врут о смертности от Ковид, в Киеве официально от него умерло только 29 человек но к крематориям и кладбищам громадные очереди.
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20.10.2021 11:03
+13
хочь паржом.... досміялись... сумно це все, сумно ...
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20.10.2021 11:00
+10
у Латвії при кількості вакцінованих 56% ввели локдаун із комендантським часом
в нас при 15% і чергах до крематорію - всьо харашо
хуже нє будєт!
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20.10.2021 11:10
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Очередь созданна искуственно, также как и "переполненость" ковидных отделений.
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20.10.2021 11:46 Ответить
Когда об этом говорит свинья Крадуцкий, уже все ясно, что врет как мерен. Рисуют картинки, проплачивают и капают на умы болезных. Не дайте себя одурачить!
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20.10.2021 12:04 Ответить
Зачем сравнивать "статистики" стран, если это все ковидпропаганда с потолка. Откровенное фуфло, высосанное из пальца для других стран. Морги крадуцкого покажут в англии, аналогичный бред из индии здесь. Зато все обсуждают
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20.10.2021 13:12 Ответить
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