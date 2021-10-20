"Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Украина выходит из кризиса, мы постепенно "отбеливаем" экономику

Верховная Рада сегодня примет в первом чтении проект бюджета на следующий год и будет дорабатывать его с Минфином.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, проект бюджета "принципиально не изменится".

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Гетманцев считает бюджет на 2022 год реалистичным.

Политик отметил, что его доходная часть значительно повышается за счёт детенизации экономики и роста ВВП.

"Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, Украина выходит из кризиса. С другой - мы постепенно "отбеливаем" экономику", - подчеркнул глава финансового комитета.

Отвечая на вопрос, почему минимальная зарплата, согласно проекту бюджета, увеличивается только на 200 гривен, он заявил, что ее существенно подняли в прошлом году - с 4700 до 6500 гривен.

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"Это та цифра, которую очень критиковал бизнес, но учитывая соцстандарты мы все равно на это пошли, а в 2022 году мы немного сместили акценты и реализовываем постепенное повышение минимальной зарплаты, исходя из инфляции", - добавил Гетманцев.