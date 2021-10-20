"Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Украина выходит из кризиса, мы постепенно "отбеливаем" экономику
Верховная Рада сегодня примет в первом чтении проект бюджета на следующий год и будет дорабатывать его с Минфином.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, проект бюджета "принципиально не изменится".
Гетманцев считает бюджет на 2022 год реалистичным.
Политик отметил, что его доходная часть значительно повышается за счёт детенизации экономики и роста ВВП.
"Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, Украина выходит из кризиса. С другой - мы постепенно "отбеливаем" экономику", - подчеркнул глава финансового комитета.
Отвечая на вопрос, почему минимальная зарплата, согласно проекту бюджета, увеличивается только на 200 гривен, он заявил, что ее существенно подняли в прошлом году - с 4700 до 6500 гривен.
"Это та цифра, которую очень критиковал бизнес, но учитывая соцстандарты мы все равно на это пошли, а в 2022 году мы немного сместили акценты и реализовываем постепенное повышение минимальной зарплаты, исходя из инфляции", - добавил Гетманцев.
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Пусть всё нальное/левое перепишет с мамы на себя !
А за часів «темних» Порошенка та Гонтарєвої МВФ з Україною співпрацював...
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
А экономика Украины по-прежнему в глубокой жопе.
Кстати, а кто же это Украину в глубокий кризис загнал после 2019 года?
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Еще один Петросян.
Газа нет даже на обогрев школ и детских садов.
Угля на складах на 4-6 дней.
И это при том, что отопительный сезон еще не начался!
ГТС превращается в металлолом.
Укрзалізниця почти банкрот.
Припортовый закрыт.
ФОПЫ дышат на ладан...
Даже воюющим военнослужащим не выплачиваются выплаты. Только после скандала власть начала шевелиться.
Попереду:
Доходы бюджета поднимутся не за счет детенизации( она выросла на порядок) а за счет ЗАИМСТВОВАНИЙ!
Треть доходов бюджета на будующий год ---это ЗАИМСТВОВАНИЯ!!!!!
Да не у МВФ под 2%, а ОВГЗ под 12%!!!!!