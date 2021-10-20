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Новости Бюджет-2022 Теневая экономика
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"Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Украина выходит из кризиса, мы постепенно "отбеливаем" экономику

Верховная Рада сегодня примет в первом чтении проект бюджета на следующий год и будет дорабатывать его с Минфином.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, проект бюджета "принципиально не изменится".

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Гетманцев считает бюджет на 2022 год реалистичным.

Политик отметил, что его доходная часть значительно повышается за счёт детенизации экономики и роста ВВП.

"Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, Украина выходит из кризиса. С другой - мы постепенно "отбеливаем" экономику", - подчеркнул глава финансового комитета.

Отвечая на вопрос, почему минимальная зарплата, согласно проекту бюджета, увеличивается только на 200 гривен, он заявил, что ее существенно подняли в прошлом году - с 4700 до 6500 гривен.

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"Это та цифра, которую очень критиковал бизнес, но учитывая соцстандарты мы все равно на это пошли, а в 2022 году мы немного сместили акценты и реализовываем постепенное повышение минимальной зарплаты, исходя из инфляции", - добавил Гетманцев.

Автор: 

бюджет (4838) ВВП (643) госбюджет (1187) минимальная зарплата (196) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+33
В магазин сходи деятель! Мы захадим в Зежопу!!
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20.10.2021 11:12
+23
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20.10.2021 11:20
+22
масло подсолнечное по 60 грвн прекрасно зайтдет тебе в опу!
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20.10.2021 11:15
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В магазин сходи деятель! Мы захадим в Зежопу!!
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20.10.2021 11:12 Ответить
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20.10.2021 11:20 Ответить
Те що доходна частина бюджету значно збільшилась це дійсно велика заслуга влади! Тиск на обнальщиків, брудних банкірів та різноманітних махінаторів робить свою справу - бізнес відмовляється від сірих схем та активно виходить з тіні. До того ж потрібно відзначити кредитну підтримку урядом бізнесу, урядові програми кредитування 5-7-9% роблять свою справу, бізнес оживає! Потрібно продовжувати потужно кредитувати економіку дешевими кредитами та далі жорстко боротись з олігархами, криміналом, несплатою податків та чорним налом!
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20.10.2021 11:26 Ответить
через сфинктер прямо к миндалинам проник! ай да молодец! чемпион!
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20.10.2021 11:40 Ответить
Пишу це абсолютно відверто. Компанії виходять на білу зарплату і відмовляються від злочинних оборудок - це добре, потрібно посилювати тиск на кримінал та махінаторів і прискорювати вихід всього бізнесу в білу бухгалтерію!
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20.10.2021 11:43 Ответить
Ты вчера ацетона обнюхался, вот тебя и кумарит
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20.10.2021 11:59 Ответить
бобер, видихай.
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20.10.2021 12:22 Ответить
кто вам сходил в голову по большому?
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20.10.2021 12:51 Ответить
як і Зесцкло покуруєш явно не тютюн
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20.10.2021 14:03 Ответить
оно ему надо - он в других заведениях питается и живет жизнью другой параллели....
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20.10.2021 11:57 Ответить
зелені балаболки вже бісять
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20.10.2021 11:13 Ответить
ці ще недовго - 7 років ...., а потім придумають інших - " слуг слуг ...-народних"....
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20.10.2021 11:59 Ответить
так красть как слуги еще никто не пробовал.
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20.10.2021 11:13 Ответить
В офшорах отбеливают,знаем
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20.10.2021 11:14 Ответить
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20.10.2021 11:17 Ответить
масло подсолнечное по 60 грвн прекрасно зайтдет тебе в опу!
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20.10.2021 11:15 Ответить
А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо-о-о-о...
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20.10.2021 11:16 Ответить
А Гетманцев не хочет отбелить, прежде всего, себя !?
Пусть всё нальное/левое перепишет с мамы на себя !
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20.10.2021 11:17 Ответить
Так «вибілюєте», що МВФ вас весь час на «путєна» відсилає...
А за часів «темних» Порошенка та Гонтарєвої МВФ з Україною співпрацював...
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20.10.2021 11:17 Ответить
Выходить из кризиса по кодлану Коломойского это набираться долгов как Бобик блох а деньги разворовывать. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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20.10.2021 11:18 Ответить
михо балабол
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20.10.2021 11:21 Ответить
Воруют больше?
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20.10.2021 11:23 Ответить
здесь просто столько нет
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20.10.2021 11:25 Ответить
Есть. Украина-богатая страна.
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20.10.2021 11:35 Ответить
Ідейний натхненник фуйла і пліснявих.

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20.10.2021 11:19 Ответить
"ето бил талантлівий чєловек!" (с) В.В. *****
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20.10.2021 11:21 Ответить
враньё
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20.10.2021 11:20 Ответить
Вы наполняете бюджет за счет введения новых штрафов (налогов) и повышения новых. Для ФОП с доходом в 20т, штраф в 85 т, означает его закрытие. При геноциде граждан малого и среднего достатка зарплаты у Слуг как у звезд Голливуда.
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20.10.2021 11:20 Ответить
Та не осталось уже реальных фопов, только для обналички - если я не фоп то иштрафов с меня фиг возьмете!
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20.10.2021 13:42 Ответить
в Украине 2 млн ФОП, но ты не ФОП, я понял
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20.10.2021 18:30 Ответить
Цей "діяч" не уявляє, що таке 6500 гривень в реальності , тому і "существенно поднялі". А про вихід із кризи це взагалі повний треш!!!
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20.10.2021 11:23 Ответить
"а в тюрьме сейчас макароны"(с), господин гетьманцев
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20.10.2021 11:24 Ответить
Гєтманцев і "слуги" - це Україна? 😲
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20.10.2021 11:24 Ответить
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20.10.2021 11:26 Ответить
совєцка сатира стала актуальною))

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20.10.2021 11:27 Ответить
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20.10.2021 11:28 Ответить
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20.10.2021 11:43 Ответить
бизнесу писYes, адекваты по возможности уезжают работать в ЕС и далее. стране писYes!
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20.10.2021 11:43 Ответить
Министерство энергетики во главе с Галущенко фактически сорвало планы КМ Украины по созданию запасов угля для работы ТЭС. Причина банальна - нет денег. Еще более банальная причина банальной причины отсутствия денег - неплатежи со стороны владельцев энергосетей, которым правительство списывает огромные объемы электроэнергии на "потери в энергосетях".. В то же время сняты ограничения на отключения от электроэнергии бытовых потребителей за задолженность по платежам.

После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
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20.10.2021 11:44 Ответить
оце бидло не гої повинні знати та розуміти , неофеодали вважають великим досягненням виплачувати напів-рабам еквівалент 150-200 ойро ..... "ее существенно подняли в прошлом году - с 4700 до 6500 гривен."
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20.10.2021 11:55 Ответить
Он прав относительно здоровья: покойник не может себя плохо чувствовать. Только вот насчет белизны наврал. Он дальтоник.
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20.10.2021 12:09 Ответить
это известный ваЗЕлиновский Сказочник, внешний долг увеличился на 12 млрд., дырка в бюджете, задолженности по пенсиям и зарплатам, нет ни одной больницы со 100% выплатой надбавок за ковид, не контролируемый рост цен в магазине, создания искусственного дефицита внутреннего рынка(наше подс.масло Чумак в Чехии 45гр 1литр) а у этого очкастого За...та все растет....
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20.10.2021 12:28 Ответить
Жаль, ок не объяснил, в каком месте, он отбеливает....
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20.10.2021 12:29 Ответить
хихихихи, когда это уже кончится?!
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20.10.2021 12:59 Ответить
Слуги Наркомана анус ЗЕ отбеливают.

А экономика Украины по-прежнему в глубокой жопе.

Кстати, а кто же это Украину в глубокий кризис загнал после 2019 года?
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20.10.2021 13:10 Ответить
Известно кто, - "некоторые влиятельные лица".
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20.10.2021 13:17 Ответить
Хотя бы "ноги не протянула" от "отбелки".
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20.10.2021 13:14 Ответить
Точно привезли крутий кокс зеленим. Світа Божого не бачать.
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20.10.2021 13:27 Ответить
Це що? Зебарани придумали собі оправдання за шута зеленського?
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20.10.2021 14:42 Ответить
Sorry. На Румынском Belesc это дрочу.
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20.10.2021 14:10 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев ...: Украина выходит из кризиса,....
---------------------------------------------------

Еще один Петросян.
Газа нет даже на обогрев школ и детских садов.
Угля на складах на 4-6 дней.
И это при том, что отопительный сезон еще не начался!
ГТС превращается в металлолом.
Укрзалізниця почти банкрот.
Припортовый закрыт.
ФОПЫ дышат на ладан...
Даже воюющим военнослужащим не выплачиваются выплаты. Только после скандала власть начала шевелиться.
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20.10.2021 14:25 Ответить
Спокійно Скліфасовський.
Попереду:
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20.10.2021 15:04 Ответить
ничего не перепутал - точно Украина а не ее "слуги"?
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20.10.2021 14:41 Ответить
зебіли тому й зебіли, що їм можна сцяти в очі і казати що це нектар небесний
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20.10.2021 14:41 Ответить
Нелякані ідіоти
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20.10.2021 15:01 Ответить
гетьманцев брешет, как всегда!
Доходы бюджета поднимутся не за счет детенизации( она выросла на порядок) а за счет ЗАИМСТВОВАНИЙ!
Треть доходов бюджета на будующий год ---это ЗАИМСТВОВАНИЯ!!!!!
Да не у МВФ под 2%, а ОВГЗ под 12%!!!!!
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20.10.2021 23:04 Ответить
У нас уже сейчас более 90 млрд долларов госдолг (54,49 млрд - внешний, 38 млрд - внутренний). По темпам увеличения госдолга команда Зеленского - вне конкуренции.
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20.10.2021 23:05 Ответить
 
 