Впервые с конца апреля в Киеве более 1 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки умерли 29 человек

За сутки в Киеве госпитализировали 177 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 1023 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 246 506 с начала пандемии). В последний раз более 1 тыс. заболевших за сутки в Киеве фиксировали в конце апреля 2021.

Среди заболевших 563 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 354 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 61 девочка от 4 месяцев до 17 лет и 45 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки умерли 29 человек (всего 5 741 летальный случай). Среди умерших 18 женщин от 53 до 95 лет, а также 11 мужчин от 52 до 86 лет.

В то же время, 177 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 329 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

262 жителя Киева побороли коронавирус (всего 225 096 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (200), Днепровском (169) и в Дарницком (168).

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