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Новости Коронавирус и карантин
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Впервые с конца апреля в Киеве более 1 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки умерли 29 человек

Впервые с конца апреля в Киеве более 1 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки умерли 29 человек

За сутки в Киеве госпитализировали 177 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 1023 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 246 506 с начала пандемии). В последний раз более 1 тыс. заболевших за сутки в Киеве фиксировали в конце апреля 2021.

Среди заболевших 563 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 354 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 61 девочка от 4 месяцев до 17 лет и 45 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки умерли 29 человек (всего 5 741 летальный случай). Среди умерших 18 женщин от 53 до 95 лет, а также 11 мужчин от 52 до 86 лет.

В то же время, 177 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 329 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

262 жителя Киева побороли коронавирус (всего 225 096 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (200), Днепровском (169) и в Дарницком (168).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
29 смертей не обьясняют огромные очереди к кладбищам и крематориям.
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20.10.2021 11:36
+4
Нет никаких оснований верить ковидловой статистике, как и вообще верить властям.
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20.10.2021 11:40
+2
177 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 329 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями

329 лівих. Тест - справа техніки.
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20.10.2021 12:02
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29 смертей не обьясняют огромные очереди к кладбищам и крематориям.
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20.10.2021 11:36 Ответить
Я работаю рядом с крематорием на Дегятревской. Видно в окно. Очереди не наблюдаю.
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20.10.2021 11:52 Ответить
Нет никаких оснований верить ковидловой статистике, как и вообще верить властям.
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20.10.2021 11:40 Ответить
Ситуация с коронавирусом

По состоянию на утро 23 января во мире с начала пандемии подтверждено В ЦЕЛОМ 98 177 455 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ коронавирусом, https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR09nrQNLfmNwsehuYn2CrSGXWIPnEJRwjH9Bw5BI9Z_8dY0W4zAbnXDjCk#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

ИЗ НИХ ЛЕТАЛЬНЫХ - 2 МЛН 107 ТЫСЯЧ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЫЗДОРОВЕЛИ 54,1 МЛН ЧЕЛОВЕК.

В тройке лидеров по количеству больных - США (24,8 млн случаев), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,7 млн).

УКРАИНА ЗАНИМАЕТ 17-Ю СТРОЧКУ В ОБЩЕЙ СТАТИСТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

https://hromadske.ua/ru/posts/v-voz-obuyasnili-povyshennyj-uroven-smertnosti-ot-covid-19-peregruzkoj-sistemy-zdravoohraneniya
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20.10.2021 11:42 Ответить
В Госстате сообщили, сколько украинцев умерли за прошлый год и по каким причинам

В 2020 году умерли 616 835 украинцев. Самой распространенной причиной смертей стали болезни системы кровообращения.

От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек.

Об этом http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html сообщила Государственная служба статистики.

Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерли 408 721 украинец.

Из них 284 997 умерли от ишемической болезни сердца, а 78 140 - от цереброваскулярных болезней.

От онкологических болезней умерли 77 862 человека. Из них от злокачественных опухолей - 77 161.

Болезни органов дыхания стали причиной смертей 16 705 человек. В том числе от гриппа и пневмонии умерли 11 358 человек.

В 2018 году, https://hromadske.ua/ru/posts/insulty-avarii-i-covid-19-ot-chego-umirayut-ukraincy-i-na-kakom-meste-smertnost-ot-koronavirusa по данным Государственной службы статистики, умерло 587 665 человек, в 2019 - 581 114.

Наиболее частая причина смерти в эти годы - более 65% случаев - болезни системы кровообращения.

https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
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20.10.2021 11:42 Ответить
Нефиг шастать без масок. Уже половина людей в маршрутках без них. Благо, что в метро ещё соблюдают ..
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20.10.2021 11:43 Ответить
Не очень. У половины хоботы наружу.
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20.10.2021 12:00 Ответить
и какие выводы....? даже удаленку в обязательном порядке не восстанавливают не говоря уже о школьниках...
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20.10.2021 11:45 Ответить
Так-так. Очень интересно.
То есть весь сыр-бор из-за одной тысячи заболевших и чуть более чем полторы сотни госпитализированных на более чем 2,5 миллионный город? Я ничего не перепутал?
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20.10.2021 11:53 Ответить
177 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 329 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями

329 лівих. Тест - справа техніки.
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20.10.2021 12:02 Ответить
Жива ще наша антивакценушка?
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20.10.2021 13:13 Ответить
Та й тих 177 ніхто перевіряти не буде.
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20.10.2021 12:17 Ответить
Ты "немножко" не договорил.
Весь сыр-бор из-за одной тысячи заболевших ЗА ОДИН ДЕНЬ и заметно более чем полторы сотни госпитализированных ЗА ОДИН ДЕНЬ и 29 дополнительных трупов за один день на более чем 2,5 миллионный город.
Вот теперь правильно.
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20.10.2021 12:38 Ответить
Ты прав.
Только в акценты - маркетинг - я тоже умею (смею думать лучше чем ты ибо специальность тоже)
И все это за один день в городе с населением в ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.
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20.10.2021 12:44 Ответить
Ты считаешь это мало? в городе с населением в 2,5 миллиона в день умирает (при средней продолжительности жизни в 70 лет) 2500000/70/365=98 человек. 29 человек это 30% от єтого количества смертей.
Похоже, ты в маркетинг ритуальных услуг перешел.
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20.10.2021 13:28 Ответить
Я считаю, что стоит считать, основываясь на немножко других числах, таких как динамика смертности на 1000 чел... и что население мы огульно считаем в 2,5 ляма, а там в 2009 было больше 3х... но в целом там будут схожие результаты.
А еще я считаю, что "умер от коронавируса" и "у умершего был коронавирус" - это разные вещи. Мы же с тобой видели статистику. На все 4млн. госпитализированных США за год было всего-то что-то около 700 чел, которых именно ковид убил. У остальных был такой букет что пойди разбери.
И да. 29 смертей в день это 10 585 в год. Это... 0,42% от 2,5 миллиона. 0,42% от чего-либо - это много?
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20.10.2021 13:40 Ответить
2,5 млн это ты первым назвал, а когда я числами и логикой показал, что это "кислый" аргумент, ты тут же полез манипулировать. Но если население считать вместе с пригородами, то и статистику по смертности от ковида пригородов надо суммировать.

"Мы же с тобой видели статистику. На все 4млн. госпитализированных США за год было всего-то что-то около 700 чел" - это манипуляция и я тебе о ней писал. Там не на 4 млн, а на несколько тысяч и 700- это кого ковид убил без сопутствующих заболеваний, а аостальных убил вместе с такими заболеваниями. Но и с ожирением и с диабетом люди живут годами, а при ковиде за две недели - на вынос. Это по-твоему не ковид убил, а ожирение или диабет?

"И да. 29 смертей в день это 10 585 в год. Это... 0,42% от 2,5 миллиона. 0,42% от чего-либо - это много?" Если это смерти, то 0,42% в год это много.
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20.10.2021 14:01 Ответить
1. Я взял из головы и примерно. Потом проверил, да. И если население брать без пригородов, но реально живущих, а не зарегистрированных, по которым считают, то наверняка там будет все 3,5млн.
2. Про несколько тысяч ты явно преуменьшаешь, да ничего. Я напомню:
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
Хотя, с какой-то точки зрения 4,899,447 человек это 4 899 тысяч человек, что теоретически вкладывается в определение "несколько" тысяч)).
Окей. Диабет + ожирение. Две сопутствующих болячки + ковид. Смотрим табличку. Если с одной из них то там чуть больше 2тыс. чел. Это 2,6%. Следующая категория 2-5 сопутствующих и там уже счет на десятки тысяч. Но думаю будет логично предоположить, что там куда как больше тех у кого 5 чем тех у кого 2. Если экстраполировать динамику 0-1 то будет ну пусть тысяч 4-5. Еще раз - это на гопитализированных почти пять миллионов в США и если я уж совсем захочу "сманипулировать" на их 329 с гаком миллионное население.
И они живут годами, да. Просто умирают например не в 80-90 а в 60-70... ничего не напоминает?
3. Ну... тут у каждого свои критерии наверное.
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20.10.2021 14:13 Ответить
Ну, поищи в тексте "Among 4,899,447 hospitalized US adults in the PHD-SR, 540,667 (11.0%) were hospitalized with COVID-19." или заглавие посмотри
"Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized With COVID-19, March 2020-March 2021"
Там не совсем 4,8 миллиона.
И из тех 540,667 умерло 80,174 (14%). И госпитализировали их именно по поводу ковида, а не по поводу сопутствующих заболеваний.
Если Ві считаете, что наши люди все сплошь не имеют ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заьолеваний и ассоциируют себя с почти абсолютно здоровыми, то из 27,375 таковых умерло 740 (2,7%).
Вот почему по памяти я написал "несколько тысяч".
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20.10.2021 15:17 Ответить
Ну даже по памяти числа в полляма... 80 тысяч... чуть менее 30 тысяч... ну как-то не коррелируются с термином "несколько"))
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20.10.2021 16:54 Ответить
"Мы же с тобой видели статистику. На все 4млн. госпитализированных США за год было всего-то что-то около 700 чел" - это манипуляция и я тебе о ней писал. Там не на 4 млн, а на несколько тысяч и 700- это кого ковид убил без сопутствующих заболеваний, а аостальных убил вместе с такими заболеваниями. Но и с ожирением и с диабетом люди живут годами, а при ковиде за две недели - на вынос. Это по-твоему не ковид убил, а ожирение или диабет?
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20.10.2021 13:57 Ответить
 
 