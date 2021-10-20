КС приступил к рассмотрению жалобы экс-директора ГБР Трубы о конституционности закона о Бюро

Первый сенат Конституционного суда Украины в среду приступил к рассмотрению дела по конституционной жалобе экс-директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы относительно соответствия Конституции Украины ряда положений закона "О Государственном бюро расследований" и закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На открытой части пленарного заседания в форме письменного производства судья-докладчик по делу Ирина Завгородняя изложила суть конституционной жалобы.

Судья сообщила, что Труба обратился в КС с просьбой проверить на соответствие положениям Конституции положения абзаца второго части первой статьи 11 Закона Украина о ГБР и ряда положений закона "О внесении изменений об усовершенствовании деятельности ГБР".

По словам Завгородней, автор конституционной жалобы считает, что оспариваемые положения законов "ограничивают конституционные права на труд и на доступ к государственной службе, расширяют определенные Конституцией Украины полномочия президента в части назначения и увольнение руководителей центральных органов исполнительной власти".

После выступления судьи-докладчика, Первый сенат КС перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу.

Трансляция заседания велась на сайте КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Напоминаем, 27 декабря 2019 года президент Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР.

27 января 2020 года Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

4 февраля Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

12 июня 2020 года Верховный суд отказал Трубе в удовлетворении иска.