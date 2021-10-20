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Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 24,7% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Рейтинг кандидатов на выборах президента в первом туре. Относительно наибольшую поддержку имеет В. Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Бойко (7,3% и 9,4%), Смешко (6% и 7,8%) и Разумков (5,5% и 7,1%)", - говорится в исследовании.

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Отметим, что по сравнению с сентябрем рейтинг Зеленского упал с 33.3% (среди тех, кто собирается голосовать и определился) до 24,7% в октябре, а рейтинг экс-спикера Разумкова вырос с 3.1% (среди тех, кто собирается голосовать и определился) в мае до  7,1% в октябре.

"Если анализировать динамику поддержки кандидатов за последний период, целесообразно обратить внимание, что, как и прежде, лидирует В. Зеленский, а второе место занимает П. Порошенко, третье - Ю.Тимошенко. Вместе с тем, рейтинг В. Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС, хотя в значительной мере это может обїясняться тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Д. Разумкова. Хотя даже если сравнивать поддержку В. Зеленского сейчас с поддержкой в ​​мае (при более сравниваемых списках), то прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать об определенном исчерпании потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ( ​​"Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов). При этом, с мая выросла поддержка Д. Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Д. Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия). Поддержка П.Порошенко, Ю.Тимошенко, Ю.Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка И. Смешко несколько снизилась", - объяснили в КМИС роезультаты опроса.

Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС 01

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) рейтинг (1642) КМИС (333) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+34
от упоротое....
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20.10.2021 11:43
+23
Ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал?
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20.10.2021 11:57
+22
Вот так и пропихнули шмарклю, потому что голосовали "лишь бы не Порошенко", или "по приколу" за клоуна. А для кого все кандидаты дерьмо вообще не пошли. Вот так и живем...
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20.10.2021 11:56
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НУ нчего умного я от тебя и не ожидала)
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20.10.2021 17:19 Ответить
"Свидетели" пороха самые брехливые, нахальные и непорядочные хамы из всяких ботов. Порох, проголосовавший за дерибан земли, по сути ничем не лучше негодяя Зе.
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20.10.2021 17:16 Ответить
Боты пишут то, что хозяин скажет. Значит вся эта ненависть к украинцам исходит от самого хряка. Свинота никак не может простить что украинцы оказались не холопами и посмели не проголосовать за барина.
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20.10.2021 17:34 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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20.10.2021 19:25 Ответить
когда уже 5% будет у него, долбо.ба
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20.10.2021 20:36 Ответить
только Социс!..остальные замерщики рейтингов -в топку!
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21.10.2021 01:19 Ответить
и кто это за пивня шлюшко еще галаснуть желает?!))..ему на именьицо в Лондоне насосать деньжат из дурней лопоухих, еще осталось..Конча, навознику заднеприводному, уже неинтересна стала..
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21.10.2021 01:24 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , October 21

https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg ​​ Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.

В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.

Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
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21.10.2021 16:49 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 21
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.

Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг». Його мають опублікувати вже завтра.
Очевидно, якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - ні про які реальні дослідження не йдеться.
«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського. Кажуть, у найвеличнішого так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Подоляк.

Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.
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21.10.2021 17:49 Ответить
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать за Зеленского?

- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
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21.10.2021 18:01 Ответить
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