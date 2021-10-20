Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 24,7% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Рейтинг кандидатов на выборах президента в первом туре. Относительно наибольшую поддержку имеет В. Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Бойко (7,3% и 9,4%), Смешко (6% и 7,8%) и Разумков (5,5% и 7,1%)", - говорится в исследовании.
Отметим, что по сравнению с сентябрем рейтинг Зеленского упал с 33.3% (среди тех, кто собирается голосовать и определился) до 24,7% в октябре, а рейтинг экс-спикера Разумкова вырос с 3.1% (среди тех, кто собирается голосовать и определился) в мае до 7,1% в октябре.
"Если анализировать динамику поддержки кандидатов за последний период, целесообразно обратить внимание, что, как и прежде, лидирует В. Зеленский, а второе место занимает П. Порошенко, третье - Ю.Тимошенко. Вместе с тем, рейтинг В. Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС, хотя в значительной мере это может обїясняться тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Д. Разумкова. Хотя даже если сравнивать поддержку В. Зеленского сейчас с поддержкой в мае (при более сравниваемых списках), то прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать об определенном исчерпании потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ( "Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов). При этом, с мая выросла поддержка Д. Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Д. Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия). Поддержка П.Порошенко, Ю.Тимошенко, Ю.Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка И. Смешко несколько снизилась", - объяснили в КМИС роезультаты опроса.
В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.
В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.
Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.
Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг». Його мають опублікувати вже завтра.
Очевидно, якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - ні про які реальні дослідження не йдеться.
«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського. Кажуть, у найвеличнішого так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Подоляк.
Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.