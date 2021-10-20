Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 24,7% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Рейтинг кандидатов на выборах президента в первом туре. Относительно наибольшую поддержку имеет В. Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Бойко (7,3% и 9,4%), Смешко (6% и 7,8%) и Разумков (5,5% и 7,1%)", - говорится в исследовании.

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Отметим, что по сравнению с сентябрем рейтинг Зеленского упал с 33.3% (среди тех, кто собирается голосовать и определился) до 24,7% в октябре, а рейтинг экс-спикера Разумкова вырос с 3.1% (среди тех, кто собирается голосовать и определился) в мае до 7,1% в октябре.

"Если анализировать динамику поддержки кандидатов за последний период, целесообразно обратить внимание, что, как и прежде, лидирует В. Зеленский, а второе место занимает П. Порошенко, третье - Ю.Тимошенко. Вместе с тем, рейтинг В. Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС, хотя в значительной мере это может обїясняться тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Д. Разумкова. Хотя даже если сравнивать поддержку В. Зеленского сейчас с поддержкой в ​​мае (при более сравниваемых списках), то прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать об определенном исчерпании потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ( ​​"Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов). При этом, с мая выросла поддержка Д. Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Д. Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия). Поддержка П.Порошенко, Ю.Тимошенко, Ю.Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка И. Смешко несколько снизилась", - объяснили в КМИС роезультаты опроса.

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.