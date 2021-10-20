РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5328 посетителей онлайн
Новости
872 22

Судя по проекту госбюджета на 2022 год, власть не собирается реформировать Укрзализныцю, - экономист

Судя по проекту госбюджета на 2022 год, власть не собирается реформировать Укрзализныцю, - экономист

В проекте бюджета-2022 не предусмотрены средства на проведение реформы Укрзализныци, что свидетельствует о том, что власть хочет сохранить коррупцию на рынке перевозок.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Реформу УЗ они делать не собираются. Это главный показатель - потому что в пределах реформы, когда отделяются грузовые перевозки от пассажирских и вы устраните перекрестное субсидирование, тогда вам нужно иметь источник для поддержания и развития пассажирских перевозок, не связанный с грузовыми перевозками", - сказал Кушнирук.

Он подчеркнул, что если в проекте бюджета-2022 не заложены средства на поддержку УЗ, значит менять действующую коррупционную и крайне неэффективную систему работы компании власть не собирается, и убыточные пассажирские перевозки продолжат компенсировать за счет прибыльных грузовых - то есть, за счет бизнеса, которому в очередной раз планируют повысить тарифы.

По словам эксперта, это, в свою очередь, приведет к росту расходов для бизнеса и снижению его конкурентоспособности - как на внутреннем, так и на мировых рынках.

Ранее экс-председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги Укрзализныци нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в Укрзализныце и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.

Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
мамкін бусінка

показать весь комментарий
20.10.2021 11:58
+1
Никто ее не будет реформировать. Каждый думает пусть это будет головной болью другой власти, не моей. На это придется потратить половину бюджета, а в итоге окажешься виноватым.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:00
+1
да там ребята которые в правлении переседят любого Бубу) вы чего)) их годами не меняют, так что о борьбе с коррупцией будем слышать долго, я правда с улыбкой до ушей
показать весь комментарий
20.10.2021 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто тварині Ахметов прийдеться платити більше... А він цього не хоче тому і замовляє статті на цензор та інших медіа
показать весь комментарий
20.10.2021 11:48 Ответить
Точно, точно, говноексперти пророкують катастрофу, забуваючи що вже заплановано збільшення вантажних тарифів Укрзалізниці як дадуть десятки мільярдів гривень додаткових надходжень за які і буде реформуватись Укрзалізниця! Це такі говноексперти для говноЗМІ, які потім розміщують в себе за гроші це замовне лайно!
показать весь комментарий
20.10.2021 11:51 Ответить
вы видимо не имели дела с "УЗ" ваши грузы не задерживали на сутки, двое, трое, а клиенты не в "УЗ" звонят, а вам и говорят, что не заплатят, а вы ФОП, вы мелкий бизнес и потом не вы собираете крохи, чтобы спасти бизнес, после того как ребята в железки подняли тарифы, а работу свою не улучшили!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:06 Ответить
Ого гений экономики, в "убыточную" нужно вкладывать деньги от этого она перестанет быть убыточной? В нормальном виде она должна приносить прибыль, а не требовать вложения.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:51 Ответить
мамкін бусінка

показать весь комментарий
20.10.2021 11:58 Ответить
Для мамки - бусинка, а для нас - ЗЕлена шмаркля.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:30 Ответить
Никто ее не будет реформировать. Каждый думает пусть это будет головной болью другой власти, не моей. На это придется потратить половину бюджета, а в итоге окажешься виноватым.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:00 Ответить
Ура! «Укрзализныця» будет спасена!
Лещенко предлагают вернуть в наблюдательный совет «Укрзализныци».
Его кандидатуру согласовали в Мининфраструктуры ㅡ Шмыгаль

https://hromadske.ua/ru/posts/leshenko-predlagayut-vernut-v-nablyudatelnyj-sovet-ukrzaliznyci-ego-kandidaturu-soglasovali-v-mininfrastruktury-shmygal
показать весь комментарий
20.10.2021 12:01 Ответить
Кроме продолжать грабёж, они ничего не собираются.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:14 Ответить
Так я знаю пешек, которые там работают и их жены, сыновья живут припеваючи и не работают,
показать весь комментарий
20.10.2021 14:03 Ответить
А зачем ее реформировать, если она отстегивает бубочке вовремя и столько, что ему хватает.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:29 Ответить
да там ребята которые в правлении переседят любого Бубу) вы чего)) их годами не меняют, так что о борьбе с коррупцией будем слышать долго, я правда с улыбкой до ушей
показать весь комментарий
20.10.2021 13:04 Ответить
Там же ЗЕ-СерЛещ рехвормирует аж пыль идёт за пол лимона
показать весь комментарий
20.10.2021 13:00 Ответить
Да, прям видно их работу. Особенно некоторые поезда и рельсы, по которым никак не могут запустить скоростные поезда, как в Европе
показать весь комментарий
20.10.2021 14:02 Ответить
что ж там сохранять)) если никакие реформы, а точнее деньги, которые на них выделят потратят на себя любимых)
показать весь комментарий
20.10.2021 13:02 Ответить
А навіщо її реформувати? Там же засідає сирьожа Зе-лещенко - він сам все реформує.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:06 Ответить
У них там все Серы геи и не только в УЗ и правительстве.))) Вот только не пойму одного - все это знают, все об этом говорят, а никто ничего не делает. Всех устраивает 3,14дарасня в стране?
показать весь комментарий
20.10.2021 20:09 Ответить
Так они сами смогли бы себя реформировать, если б руководство поменьше воровало
показать весь комментарий
20.10.2021 14:00 Ответить
Не реформировать надо, а продавать. Причём за любые деньги
показать весь комментарий
20.10.2021 16:23 Ответить
Кто-же дойную корову продавать станет? Они ее сперва домучают до мастита, а потом "дорежут". Так всегда было у тупых хозяйственников. После развала колхозов сколько фермеров расплодилось, по 20 Га земли оттяпали, технии нагребли и где они все? Обосрались, распродались и в города ушились.)))
показать весь комментарий
20.10.2021 20:06 Ответить
Если повысить стоимость спиртного, но при этом не повышать зарплату, то папа меньше пить не станет. Станет меньше кушать семья. То-же самое происходит и в УЗ. И расскажите мне еще раз о том, какой милашка-гейСер Лещенко.)))
показать весь комментарий
20.10.2021 20:03 Ответить
Да никто Уз не собирается реформировать - вы о чём?!!!!!! Там Лещ только за карманы думает и уже даже за имидж не особо парится
показать весь комментарий
20.10.2021 20:06 Ответить
 
 