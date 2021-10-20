Судя по проекту госбюджета на 2022 год, власть не собирается реформировать Укрзализныцю, - экономист
В проекте бюджета-2022 не предусмотрены средства на проведение реформы Укрзализныци, что свидетельствует о том, что власть хочет сохранить коррупцию на рынке перевозок.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.
"Реформу УЗ они делать не собираются. Это главный показатель - потому что в пределах реформы, когда отделяются грузовые перевозки от пассажирских и вы устраните перекрестное субсидирование, тогда вам нужно иметь источник для поддержания и развития пассажирских перевозок, не связанный с грузовыми перевозками", - сказал Кушнирук.
Он подчеркнул, что если в проекте бюджета-2022 не заложены средства на поддержку УЗ, значит менять действующую коррупционную и крайне неэффективную систему работы компании власть не собирается, и убыточные пассажирские перевозки продолжат компенсировать за счет прибыльных грузовых - то есть, за счет бизнеса, которому в очередной раз планируют повысить тарифы.
По словам эксперта, это, в свою очередь, приведет к росту расходов для бизнеса и снижению его конкурентоспособности - как на внутреннем, так и на мировых рынках.
Ранее экс-председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги Укрзализныци нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.
В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в Укрзализныце и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лещенко предлагают вернуть в наблюдательный совет «Укрзализныци».
Его кандидатуру согласовали в Мининфраструктуры ㅡ Шмыгаль
https://hromadske.ua/ru/posts/leshenko-predlagayut-vernut-v-nablyudatelnyj-sovet-ukrzaliznyci-ego-kandidaturu-soglasovali-v-mininfrastruktury-shmygal