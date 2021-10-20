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Новости Отставка Разумкова
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39,1% украинцев отрицательно относятся к отставке Разумкова, 24,3% - видят в этом превращение Рады в послушный инструмент ОП, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

39,1% украинцев отрицательно относятся к отставке Разумкова, 24,3% - видят в этом превращение Рады в послушный инструмент ОП, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

44,1% украинцев безразличны к отставке спикера Дмитрия Разумкова, 39,1% - относятся к ней отрицательно, 8% - положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Положительно относятся к отставке Д. Разумкова 8% респондентов, отрицательно - 39,1% . Еще 44,1% респондентов безразличны к этому вопросу", - говорится в исследовании.

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"Большинство респондентов - 57,2% - считают, что отставка Д. Разумкова ничего не изменит. Вместе с тем, 24,3% видят в этом превращение парламента в послушный инструмент Офиса Президента, в то время как ожидают ускорения реформ в стране - 6,6%", - отмечают авторы исследования.

39,1% украинцев отрицательно относятся к отставке Разумкова, 24,3% - видят в этом превращение Рады в послушный инструмент ОП, - опрос КМИС 01
39,1% украинцев отрицательно относятся к отставке Разумкова, 24,3% - видят в этом превращение Рады в послушный инструмент ОП, - опрос КМИС 02 

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Автор: 

опрос (2850) отставка (3160) КМИС (333) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+14
Лепят из Розумкова новую игрушку для плебса. Старая уже поистрепалась.
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20.10.2021 11:56
+6
"в то время как ожидают ускорения реформ в стране - 6,6% " - это и есть реальный рейтинг Зе
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20.10.2021 11:58
+6
Угу.Осталось только фильму снять про патриота и бессребренника Диму и на следующих выборах 80% голосов обеспечены.
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20.10.2021 12:02
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Лепят из Розумкова новую игрушку для плебса. Старая уже поистрепалась.
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20.10.2021 11:56 Ответить
Угу.Осталось только фильму снять про патриота и бессребренника Диму и на следующих выборах 80% голосов обеспечены.
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20.10.2021 12:02 Ответить
Это точно. Как этот молодой регианал развалил рыгов и заставил овоща сбежать вместе со всем своим выводком.
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20.10.2021 12:11 Ответить
это все цифири на бумаге а в реальности все умножаем на 2 и еще учитывает погрешность которая в реальных цифрах будет больше чем просто1,4%... Революции а у нас будет так это очевидность... обиженные будут требвоать справедливости и мести а виновные соучастники режима будут желать замести следы --а по итогу получим златую середину.... так вот при Революции большой процент мгновенных приростов как противников так и сторонников режима и революции погиб от руки власти человек --считай его семья пополнила ряды революции отобрали капитал или погиб человек от рук восставших- считай прибыло полку контрреволюции и реакционности.. так было и так будет.... и никто.... ни Путин... ни Трамп.... ни Зеленский --не в состоянии отменить высшие Законы развития революций, восстаний, простестов страны и народа страны...
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20.10.2021 13:40 Ответить
"в то время как ожидают ускорения реформ в стране - 6,6% " - это и есть реальный рейтинг Зе
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20.10.2021 11:58 Ответить
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20.10.2021 13:11 Ответить
Сегодня день идиотских опросов?
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20.10.2021 12:04 Ответить
Типа свежая кровь прибежала рехВОРмы творить Инфляция однако...
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20.10.2021 12:05 Ответить
Ось вам і рейтинг Бубочки - 8%.
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20.10.2021 12:12 Ответить
А 60,9 % - относятся положительно!!!!
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20.10.2021 12:23 Ответить
Откуда цифры?
100% украинцев насрать на разумкова.
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20.10.2021 12:28 Ответить
Да нафиг нам это Разумков, цифры с воздуха взяты. Это продажная шляпа Ахметова
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20.10.2021 12:40 Ответить
лупатый - это новая зеплатформа для правильных слуг... дуракам на удивленье
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20.10.2021 12:45 Ответить
Все эти "социологи" являются одними из структур олигархических группировок. Рисуют числа совместно с заказчиками.

Подобные "социологи" были и при СССР. Они конечно не вели опросы типа "как вы относитесь к Брежневу, к КПСС" и т.п., но все выясняли иными методами.

Те структуры перешли в независимую Украину и выполняют те же функции для хозяев - бывших комуняк. И при этом еще и запудривают людям мозги своими измышлениям.
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20.10.2021 12:48 Ответить
Разумков это многоходовая комбинация кукловода постепенной замены исчерпывающего себя зеленого на Разумкова. В этой многоходовке используется и "социологи", которые рисуют как надо проекту.
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20.10.2021 12:53 Ответить
Замінили шило на мило, отак можна і віднестися.
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20.10.2021 12:56 Ответить
Бенина многоходовая комбинация еще при раскрутке Зеленского на 2019 год наверняка включала, что следующим в президенты будет идти Разумков.

Поэтому пусть Зе не рассказывает, что он еще подумает - идти ли ему на второй срок. В этом, как и во многом другом, думает и решает не он.
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20.10.2021 13:03 Ответить
Разумков хоть по законам жить пытался а эти хотят по понятиям.
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20.10.2021 14:48 Ответить
Раньше он был Дебилков а сейчас он стал Разумков
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20.10.2021 13:53 Ответить
Это будет не столько послушный парламент а скорее "95- Квартал".
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20.10.2021 14:47 Ответить
 
 