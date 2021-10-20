39,1% украинцев отрицательно относятся к отставке Разумкова, 24,3% - видят в этом превращение Рады в послушный инструмент ОП, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

44,1% украинцев безразличны к отставке спикера Дмитрия Разумкова, 39,1% - относятся к ней отрицательно, 8% - положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Положительно относятся к отставке Д. Разумкова 8% респондентов, отрицательно - 39,1% . Еще 44,1% респондентов безразличны к этому вопросу", - говорится в исследовании.

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"Большинство респондентов - 57,2% - считают, что отставка Д. Разумкова ничего не изменит. Вместе с тем, 24,3% видят в этом превращение парламента в послушный инструмент Офиса Президента, в то время как ожидают ускорения реформ в стране - 6,6%", - отмечают авторы исследования.





В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.