Марченко опроверг заявления, что в Бюджете-2022 нет средств на борьбу с COVID-19

Министр финансов Сергей Марченко называет неправдой информацию о том, что в проекте бюджета на следующий год нет средств на борьбу с COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в Верховной Раде.

По словам Марченко, на борьбу с пандемией в программе медицинских гарантий предусмотрено дополнительно 22 миллиарда гривен.

Отвечая на вопрос нардепа "Батькивщины" Сергея Соболева, почему проект бюджета не предусматривает создание антиковидного фонда, министр заявил: "В проекте бюджета не предусматривается создание разных фондов - ковидных, антиковидных. Потому что за два года борьбы с пандемией правительство четко понимает, какие мероприятия, программы каким образом финансируются".

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