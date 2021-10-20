677 3
Марченко опроверг заявления, что в Бюджете-2022 нет средств на борьбу с COVID-19
Министр финансов Сергей Марченко называет неправдой информацию о том, что в проекте бюджета на следующий год нет средств на борьбу с COVID-19.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в Верховной Раде.
По словам Марченко, на борьбу с пандемией в программе медицинских гарантий предусмотрено дополнительно 22 миллиарда гривен.
Отвечая на вопрос нардепа "Батькивщины" Сергея Соболева, почему проект бюджета не предусматривает создание антиковидного фонда, министр заявил: "В проекте бюджета не предусматривается создание разных фондов - ковидных, антиковидных. Потому что за два года борьбы с пандемией правительство четко понимает, какие мероприятия, программы каким образом финансируются".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже ви не розумієте?