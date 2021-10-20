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Новости Бюджет-2022
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Марченко опроверг заявления, что в Бюджете-2022 нет средств на борьбу с COVID-19

Марченко опроверг заявления, что в Бюджете-2022 нет средств на борьбу с COVID-19

Министр финансов Сергей Марченко называет неправдой информацию о том, что в проекте бюджета на следующий год нет средств на борьбу с COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в Верховной Раде.

По словам Марченко, на борьбу с пандемией в программе медицинских гарантий предусмотрено дополнительно 22 миллиарда гривен.

Отвечая на вопрос нардепа "Батькивщины" Сергея Соболева, почему проект бюджета не предусматривает создание антиковидного фонда, министр заявил: "В проекте бюджета не предусматривается создание разных фондов - ковидных, антиковидных. Потому что за два года борьбы с пандемией правительство четко понимает, какие мероприятия, программы каким образом финансируются".

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Автор: 

бюджет (4838) госбюджет (1187) Марченко Роман (8) коронавирус (17042)


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пірожок з полиці Герою!
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20.10.2021 12:00 Ответить
напечатают...
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20.10.2021 12:06 Ответить
Наглая ложь.Как могли не выделить деньги на борьбу с ковидом,если еще столько неотремонтированных и недостроенных дорог?
Невже ви не розумієте?
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20.10.2021 12:13 Ответить
 
 