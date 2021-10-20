С начала суток войска РФ 5 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя запрещенные минометы, - Минобороны

В течение текущих суток, 20 октября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, возле Березового враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В направлении Золотого-4 наемники применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, на Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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