Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности: Не пригласили ни "слуг народа", ни представителей власти
Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко обвинил команду программы "Зворотний відлік", которая выходит на телеканале "UA: Перший" в ангажированности, потому что в студии не было представителей "Слуги народа" и власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видео.
"Абсолютно ангажированное, во-первых. Речь не идет о каком-то балансе мнений, в студии не было ни одного представителя той силы, в адрес которой были все претензии. Не было ни представителя власти, ни "слуг народа", никого не было. Зато кто был в студии: был журналист Щербина, это нормально, журналисты могут ходить без каких-либо квот, это всегда без вопросов, Гео Лерос есть, я не знаю, кого он представляет, какой он представляет электорат, какие представляет политические ценности, смыслы , кого он представляет или что он транслирует. Он вел себя в эфире, как-будто хочет, чтобы был какой-то срач, лексика срача, а срача нет, потому что нет самой дискуссии. Он был ключевым гостем. Он типа внефракционный", - заявил Лещенко.
"Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции. Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он.
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"спаситель отечества... вся надежда на вас, сергей!.. только вы наша надежда" и прочая куйня))
- с доказательствами - все как положено..
https://youtu.be/W4gsGBWjgc4
Железнодорожная шл@ха Офиса Президента.
І я повірю цій журналістці, а не Лещенку.
""Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции.
Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он."
Источник:
Прямий он по тєлєку рекламує м'яке крісло, для зелених покидьків, а вони не приходять... Бо сцуть... Бо сказати, крім лозунгів та обіцянок нема чого... На третьому році вже тре звітувати та відповідати, за скоєне, а не обіцянки голосити...
и соплеменник Зебила.
Не удивляйтесь.
Ganusіn
@nusss1nn
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https://twitter.com/nusss1nn/status/1450762162255847428 4 ч
Еталон ******* і мерзоти.
Подбор кадров зелеными редкий Арестовича еще в придачу
Народ таких как Лещенко надо банить все ФЕЙСЫ ТВИТЕРЫ ТЕЛЕГРАММ ЧТОБ ТАКОЕ ДЕРЬМО НЕ ВОНЯЛО