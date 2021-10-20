РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10624 посетителя онлайн
Новости
5 586 47

Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности: Не пригласили ни "слуг народа", ни представителей власти

Лещенко обвинил программу

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко обвинил команду программы "Зворотний відлік", которая выходит на телеканале "UA: Перший" в ангажированности, потому что в студии не было представителей "Слуги народа" и власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видео.

"Абсолютно ангажированное, во-первых. Речь не идет о каком-то балансе мнений, в студии не было ни одного представителя той силы, в адрес которой были все претензии. Не было ни представителя власти, ни "слуг народа", никого не было. Зато кто был в студии: был журналист Щербина, это нормально, журналисты могут ходить без каких-либо квот, это всегда без вопросов, Гео Лерос есть, я не знаю, кого он представляет, какой он представляет электорат, какие представляет политические ценности, смыслы , кого он представляет или что он транслирует. Он вел себя в эфире, как-будто хочет, чтобы был какой-то срач, лексика срача, а срача нет, потому что нет самой дискуссии. Он был ключевым гостем. Он типа внефракционный", - заявил Лещенко.

"Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции. Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он.

Также читайте: "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Первый Национальный телеканал (50) телевидение (900) Слуга народа (2634)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Бородатая девушка что то ещё блеет...***** ублюдочная.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:11
+30
Лерос называет лещенко железнодорожной шлюхой и ответил в Ютубе уже на этот его бред
- с доказательствами - все как положено..

https://youtu.be/W4gsGBWjgc4

Железнодорожная шл@ха Офиса Президента.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:15
+25
Бородатое дылдо подрабатывает, как может.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бородатая девушка что то ещё блеет...***** ублюдочная.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:11 Ответить
Не просто -- девушка, а с низкой социальной и политической ответственностью.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:20 Ответить
Це вже давно не "дєвушка".😁 Там збите все, що тільки можна і де лише влізло. 😊
показать весь комментарий
20.10.2021 12:36 Ответить
Как говаривал когда-то нынешний президент Украины: "...готовый принять с любой стороны"
показать весь комментарий
20.10.2021 12:43 Ответить
О как Сарьожа перекрасился в реакционных метателей лайна оторвали от миллионных кормушек за разрущшение целой транспортной отрасли и все необъективно Сарьожда вас скоро будут просто убимвать..мсх включи если есть...все к этому катитсья и быстрее чем вы думаететв своей Синагоге....
показать весь комментарий
20.10.2021 13:42 Ответить
у этой бородатой бабы - на канале сотня прикормленных ботов, поющих ему осану))
"спаситель отечества... вся надежда на вас, сергей!.. только вы наша надежда" и прочая куйня))
показать весь комментарий
20.10.2021 12:29 Ответить
Бабки берут верх над принципами...
показать весь комментарий
20.10.2021 12:11 Ответить
А у нього були принципи?
показать весь комментарий
20.10.2021 12:19 Ответить
Бородатое дылдо подрабатывает, как может.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:11 Ответить
У слуг є власна шльондра і її звати Сірожа.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:12 Ответить
корабельный сосён
показать весь комментарий
20.10.2021 12:19 Ответить
Зато всем понятно, чьи интересы ты отстаиваешь.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:14 Ответить
так ось чому у серуні вазу на фотко спалили Він буде піхвшеком вови
показать весь комментарий
20.10.2021 12:14 Ответить
Появился бородатая шлюха Лещенко, сразу наступил срач.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:14 Ответить
Лерос называет лещенко железнодорожной шлюхой и ответил в Ютубе уже на этот его бред
- с доказательствами - все как положено..

https://youtu.be/W4gsGBWjgc4

Железнодорожная шл@ха Офиса Президента.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:15 Ответить
кто Сірожу обідив???
показать весь комментарий
20.10.2021 12:15 Ответить
гнида
показать весь комментарий
20.10.2021 12:16 Ответить
Безусловно.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:17 Ответить
В москву на россію дружину на заробітки відсилати - це не "копатися у відходах"? За зарплату в Укрзалізниці цей "журналіст"скаже все, що скажуть!
показать весь комментарий
20.10.2021 12:16 Ответить
Слова этого "викривача" не стОят и копейки.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:17 Ответить
За словами журналістки з UA:Перший, слуг запрошували, але вони не прийшли, бо було запрошено Гео Лероса.
І я повірю цій журналістці, а не Лещенку.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:17 Ответить
Не смішіть мої капці. Слуги відмовились іти, бо Лєрос їх би порвав (не фанат Лєроса, проте нехай сливає зегнид).
показать весь комментарий
20.10.2021 12:17 Ответить
"стадія заангажована, бо не було нікого від діючої влади, але якби мене туди запросили, я б туди не пішов" - оце так ******** бородата проститутка на зарплаті в Зеленського (вірніше, в народу, в якого вони крадуть гроші).
показать весь комментарий
20.10.2021 12:19 Ответить
За версією ректального СерЛеща В'ятрович копається у відходах, а сутенери СерЛеща Єрмак, Подоляк свєточі свободи слова.

""Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции.

Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он."

Источник:
показать весь комментарий
20.10.2021 12:20 Ответить
А есть люди шо уважают Сирожу и прислушиваются к его ценному мнению?
показать весь комментарий
20.10.2021 12:21 Ответить
А де ця погань бачить цих "слуг" народу....Ми бачимо катів народу, які знущаються над народом тарифами, цінами на продукти, якістю освіти та медицини, своїми га#няними відосіками та суцільною брехнею! Це не "слуги", це сміття ...
показать весь комментарий
20.10.2021 12:22 Ответить
Сірожа , не шевели губами, а то твой рот напоминает влагалище и к тебе уже целая очередь собралась, шалунишка ты такой.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:24 Ответить
Наблюдатєльний члєн УЗ)
показать весь комментарий
20.10.2021 12:26 Ответить
Сирожа пусть с женой ездит на вечеринки сексменшинств в мацкву, там пусть себя проявит, а в Украине, как журналист, он ноль.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:27 Ответить
не приплітайте сюди сексменшинсва. Бо геї - геями, а Сірожа - *****.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:35 Ответить
Наблюдун денег клянчит. Видать, поизносился и столоваться негде.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:34 Ответить
Дуже швидкий шлях від Журналіста до гівноїда пройшов Сірожа

показать весь комментарий
20.10.2021 12:42 Ответить
Начебто він завжди був гівноїдом...
показать весь комментарий
20.10.2021 12:50 Ответить
Бородата шльондра...
Прямий он по тєлєку рекламує м'яке крісло, для зелених покидьків, а вони не приходять... Бо сцуть... Бо сказати, крім лозунгів та обіцянок нема чого... На третьому році вже тре звітувати та відповідати, за скоєне, а не обіцянки голосити...
показать весь комментарий
20.10.2021 13:01 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 13:12 Ответить
Сирожа Квартирный - известный медиашлюх
и соплеменник Зебила.
Не удивляйтесь.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:20 Ответить
А він впевнений, що "слуг" не запрошували на передачу, це ж просто попередньо з*ясувати, перед тим як кидати лайно на вентилятор.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:27 Ответить
Кончита Вурст железнодорожного разлива
показать весь комментарий
20.10.2021 13:31 Ответить
Боже, какое же оно мерзкое и гадостное. Что по внешнему виду, что по содержанию.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:42 Ответить
А що зробила ця бородата шмата Лещенко будучи членом правління УЗ? Ви відчули зміни дорогенькі..?
показать весь комментарий
20.10.2021 13:56 Ответить
Скоро нові унітази по 10000 євро за штуку встановлять в потяги і всі відчують зміни
показать весь комментарий
21.10.2021 19:40 Ответить
Кстати, путёвку в жизнь этой шалаве дал Поросёнка, значит он просто обязан начистить рыло этой путинской шлюхе.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:22 Ответить
Журналист сверхлегкого поведения.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:43 Ответить
Начебто когось цікавить думка цього цінителя фістингу за згодою...
показать весь комментарий
20.10.2021 14:47 Ответить
пиз..т - как дишит, https://youtu.be/S6NaToOmWEA начиная с 2:50
показать весь комментарий
20.10.2021 16:31 Ответить


Ganusіn


@nusss1nn

·
https://twitter.com/nusss1nn/status/1450762162255847428 4 ч



Еталон ******* і мерзоти.
Подбор кадров зелеными редкий Арестовича еще в придачу
Народ таких как Лещенко надо банить все ФЕЙСЫ ТВИТЕРЫ ТЕЛЕГРАММ ЧТОБ ТАКОЕ ДЕРЬМО НЕ ВОНЯЛО
показать весь комментарий
20.10.2021 17:37 Ответить
 
 