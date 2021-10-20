Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности: Не пригласили ни "слуг народа", ни представителей власти

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко обвинил команду программы "Зворотний відлік", которая выходит на телеканале "UA: Перший" в ангажированности, потому что в студии не было представителей "Слуги народа" и власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видео.

"Абсолютно ангажированное, во-первых. Речь не идет о каком-то балансе мнений, в студии не было ни одного представителя той силы, в адрес которой были все претензии. Не было ни представителя власти, ни "слуг народа", никого не было. Зато кто был в студии: был журналист Щербина, это нормально, журналисты могут ходить без каких-либо квот, это всегда без вопросов, Гео Лерос есть, я не знаю, кого он представляет, какой он представляет электорат, какие представляет политические ценности, смыслы , кого он представляет или что он транслирует. Он вел себя в эфире, как-будто хочет, чтобы был какой-то срач, лексика срача, а срача нет, потому что нет самой дискуссии. Он был ключевым гостем. Он типа внефракционный", - заявил Лещенко.

"Был Ярослав Железняк, типа от фракции "Голос". Вятрович от "Европейской солидарности". Алексей Гарань - политолог, он достаточно категоричен, в порошенковской позиции. Даже по аудио никого не было. Не знаю, приглашали ли их. Если бы я был "слугой народа", спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах", - добавил он.

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