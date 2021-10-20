Лещенко защищает ОП и правящую партию. Пиховшек бы вами гордился, - ведущий "UA:Перший" Казарин
Телеведущий Павел Казарин прокомментировал обвинения Сергея Лещенко в ангажированности программы "Зворотний відлік".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Бывший журналист", который теперь защищает власть от медиа, - это Сергей Лещенко. Сергей записал видео, в котором обвинил "Зворотний вiдлiк" в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали "слуг", но они стали навязывать нам свой "стоп-лист". Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы", - рассказал Казарин.
По его словам, Лещенко защищает Офис Президента и правящую партию.
"Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился. Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги. И потому у меня лишь один вопрос. Вам не стыдно?" - подытожил Казарин.
Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.
Позже Сергей Лещенко обвинил программу "Зворотній відлік" в ангажированности.
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до-до) - петиція поможе. Завжди помагала)
«На жаль чи на щастя, і використання офшорів (до 2022 року), і зарплати в конвертах (при виведенні грошей, наприклад, через ФОПів) формально закону відповідають. Тобто до президента нема жодних питань ні з морального, ні з юридичного боку», - зазначив Гетманцев.
Голова комітету обурився, що претензії до президента висловили люди, які самі замішані в офшорних схемах. «Мене вражає, що люди, які все життя використовували офшори, аби красти гроші з бюджету і їх там ховати, пред'являють претензії людині, яка прийшла з бізнесу. Це що секрет, що наш бізнес масово ухиляється через різні конструкції від славнозвісних ФОПів до зарплат у конвертах? Ми всі прийшли з бізнесу. Ти просто не можеш працювати інакше. Ти перед вибором - або ухиляйся, або будь нерентабельним! І ті люди, які загнали країну у такий стан, зараз «тими ж губами» звинувачують колишніх бізнесменів, що припинили займатися бізнесом і прийняли закони, спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування, в тому, що вони діяли так, як всі», - заявив Гетманцев. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/getmancev-zastupivsya-za-zelenskogo-ofshori-i-zarplati-v-konvertah-ce-zakonno-792067.html
Казарин: Порошенко - это, возможно, лучший президент за историю независимости
Казарин, тобой уже гордится Ахметов! Так что про Пиховшека не тебе вещать.
Ах, Моська, знать она сильна, что даёт на слона!