Лещенко защищает ОП и правящую партию. Пиховшек бы вами гордился, - ведущий "UA:Перший" Казарин

Телеведущий Павел Казарин прокомментировал обвинения Сергея Лещенко в ангажированности программы "Зворотний відлік".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший журналист", который теперь защищает власть от медиа, - это Сергей Лещенко. Сергей записал видео, в котором обвинил "Зворотний вiдлiк" в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали "слуг", но они стали навязывать нам свой "стоп-лист". Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы", - рассказал Казарин.

По его словам, Лещенко защищает Офис Президента и правящую партию.

"Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился. Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги. И потому у меня лишь один вопрос. Вам не стыдно?" - подытожил Казарин.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Позже Сергей Лещенко обвинил программу "Зворотній відлік" в ангажированности.

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