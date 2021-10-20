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Новости
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Лещенко защищает ОП и правящую партию. Пиховшек бы вами гордился, - ведущий "UA:Перший" Казарин

Лещенко защищает ОП и правящую партию. Пиховшек бы вами гордился, - ведущий

Телеведущий Павел Казарин прокомментировал обвинения Сергея Лещенко в ангажированности программы "Зворотний відлік".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший журналист", который теперь защищает власть от медиа, - это Сергей Лещенко. Сергей записал видео, в котором обвинил "Зворотний вiдлiк" в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали "слуг", но они стали навязывать нам свой "стоп-лист". Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы", - рассказал Казарин.

По его словам, Лещенко защищает Офис Президента и правящую партию.

"Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился. Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги. И потому у меня лишь один вопрос. Вам не стыдно?" - подытожил Казарин.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

Позже Сергей Лещенко обвинил программу "Зворотній відлік" в ангажированности.

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Автор: 

журналистика (3312) Казарин Павел (10) Лещенко Сергей (697) телевидение (900)


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Топ комментарии
+39
наівно питати в лещенка, чи йому не соромно. Ви ще проститутку спитайте, чи їй не соромно на дорозі відсмоктувати.
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20.10.2021 12:25
+26
Ха..Спросили у шлюхи-не стыдно ли ей,что её пользуют все,кто может заплатить.
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20.10.2021 12:39
+23
Нет, ему не стыдно! Ему больно, но приятно
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20.10.2021 12:23
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Нет, ему не стыдно! Ему больно, но приятно
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20.10.2021 12:23 Ответить
Ха..Спросили у шлюхи-не стыдно ли ей,что её пользуют все,кто может заплатить.
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20.10.2021 12:39 Ответить
20 баксов - всегда 20 баксов
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20.10.2021 12:40 Ответить
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20.10.2021 13:41 Ответить
бывшему грантоеду Лещу обидно стало, что он теперь не на грантах и вот-вот лишится хлебного кресла в Укрзализныце.
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20.10.2021 13:52 Ответить
Да ладно. Что набросились на честного человека))
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20.10.2021 12:24 Ответить
Заклевали заслуженного железнодорожника.Ничего святого в людях не осталось.
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20.10.2021 12:42 Ответить
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20.10.2021 12:49 Ответить
лЕЩЕНКО - ВІН ТАКИЙ , ПРИНЦИПОВИЙ. ЗАВЖДИ ЗАХИЩАЄ ВЛАДУ, ЯКА ДАЄ ЙОМУ КУСОК ХЛІБА З ЧОРНОЮ ІКРОЮ.
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20.10.2021 12:24 Ответить
А давайте признаемся, положа руку на сердце, что редко какой человек получая низачто пол-лимона гривен в месяц от власти, нашёл в себе силы обличать эту власть в воровстве. Такие люди были бы в Украине единицы из тысячи. В ЕС таких было бы больше. Но мы же не Европа.
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20.10.2021 12:42 Ответить
Лещенко, ти?
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20.10.2021 13:04 Ответить
наівно питати в лещенка, чи йому не соромно. Ви ще проститутку спитайте, чи їй не соромно на дорозі відсмоктувати.
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20.10.2021 12:25 Ответить
А где бы это чучело лещенко еще бы получал больше чем ангела Меркель? за 1 час работы в день по контракту? А ещё ***** наем моджахед. Светка Залищучка?
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20.10.2021 12:26 Ответить
Про Пиховшека 5 баллов. Страна опять оказалась заложницей гоп-стоп компании.
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20.10.2021 12:27 Ответить
Аде цей Пиховщик? Ще не помер?
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20.10.2021 13:03 Ответить
Та ось він шостий зліва
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20.10.2021 17:33 Ответить
А ось фото побільше
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20.10.2021 17:33 Ответить
Там была "святая троица" - Пиховщик, Корчинский и Джангиров. Я хорошо помню их сливной бачок "Проте" на Г+Г при Мертветчуке.
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20.10.2021 13:23 Ответить
Цей Півкошик і досі отирається,вірніше отирався на медведчуковому телеканалі.
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20.10.2021 13:31 Ответить
Да вроде и Корч с Джангировым там периодически появлялись.
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20.10.2021 13:48 Ответить
В тому місці, де в людини совість, у лещенка гаманець! І бити треба по ньому. Реєструємо петицію до президента про його зняття з посади у наглядовій раді в Уукрзалізниці.
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20.10.2021 12:30 Ответить

до-до) - петиція поможе. Завжди помагала)
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20.10.2021 13:16 Ответить
Только петицию надо писать на мягкой бумаге.
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20.10.2021 13:47 Ответить
То еще та шлюха.кто крмит за того и топит зря его за квартиру не закрыли
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20.10.2021 12:31 Ответить
Йому дуже соромно. Він просто ридає вночі (в одній з 10 квартир).
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20.10.2021 12:37 Ответить
Серожине пірожине
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20.10.2021 12:38 Ответить
панімаєте лучше бить Зе га..сєком но зарплате в уз, чєм просто га...сєком
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20.10.2021 12:41 Ответить
Використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському. Так голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому» прокоментував нещодавню історію з офшорами, в якій виявився замішаний Зеленський.

«На жаль чи на щастя, і використання офшорів (до 2022 року), і зарплати в конвертах (при виведенні грошей, наприклад, через ФОПів) формально закону відповідають. Тобто до президента нема жодних питань ні з морального, ні з юридичного боку», - зазначив Гетманцев.

Голова комітету обурився, що претензії до президента висловили люди, які самі замішані в офшорних схемах. «Мене вражає, що люди, які все життя використовували офшори, аби красти гроші з бюджету і їх там ховати, пред'являють претензії людині, яка прийшла з бізнесу. Це що секрет, що наш бізнес масово ухиляється через різні конструкції від славнозвісних ФОПів до зарплат у конвертах? Ми всі прийшли з бізнесу. Ти просто не можеш працювати інакше. Ти перед вибором - або ухиляйся, або будь нерентабельним! І ті люди, які загнали країну у такий стан, зараз «тими ж губами» звинувачують колишніх бізнесменів, що припинили займатися бізнесом і прийняли закони, спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування, в тому, що вони діяли так, як всі», - заявив Гетманцев. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/getmancev-zastupivsya-za-zelenskogo-ofshori-i-zarplati-v-konvertah-ce-zakonno-792067.html
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20.10.2021 12:47 Ответить
Лещенко за деньги кучу говна скушает. Редкое животное...
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20.10.2021 12:50 Ответить
Печально только, что деньги ему дают с наших налогов...
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20.10.2021 12:51 Ответить
Лещенку хочеться і далі їздити зі своею жінкою по Світі, добре їсти, мяко спати. А на це потрібні гроші.
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20.10.2021 13:01 Ответить
Павел, крымчанин. Знает чем заканчивается ограничение свободы слова. Заканчивается оккупацией территории, и Павел видел это собственными глазами. Спасибо, Павел, что не предаёшь свою профессию.
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20.10.2021 13:04 Ответить
Павел - красавчик. В дороге часто слушаю его на радио NV.
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20.10.2021 13:16 Ответить
уті-путі який незаангажований журналізд)))) Бгггг
Казарин: Порошенко - это, возможно, лучший президент за историю независимости
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20.10.2021 13:42 Ответить
Лещенку, соромно. Думаю бородата курва вже давно втратила сором...
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20.10.2021 13:54 Ответить
Какой "бывший", если Лещенко делает авторские программы на 24, пищит статьи в Киев Пост и т.д.? И публики у Лещенко в разы больше, чем у этого "видлыка".
Казарин, тобой уже гордится Ахметов! Так что про Пиховшека не тебе вещать.
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20.10.2021 14:52 Ответить
Стыд и совесть там и рядом не лежали. За большое бабло "всегда готов!".
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20.10.2021 15:30 Ответить
Титул повії лишиться за Лєщенком назавжди.
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20.10.2021 15:34 Ответить
А-ха-ха! смотрю статистику просмотров Зворотнього видлику в Ютубе- АЖ 2.7 тыс просмотров за сутки. А у "бывшего журналиста"" Лещенко только его последний домашний стрим (не говоря уже об авторских передачах на 24 канале) набрал 32 тыс за 15 часов!
Ах, Моська, знать она сильна, что даёт на слона!
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20.10.2021 15:51 Ответить
Лєщенко рідкісна ***** з язиком у сідницях Зеленського і Подоляка. І це знають усі.
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20.10.2021 16:13 Ответить
Треба ж якось у наглядовій раді УЗ залишитись, щоб сотні тисяч зряплатні отримувати. І справа навіть не у тому, що він критикував Порошенка (було за що), а у продажності натури - гівно, а не людина
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20.10.2021 18:19 Ответить
 
 