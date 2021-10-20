"ЕС" поздравила генерала Павловского с днем рождения: Защитники Украины по приговору Зеленского находятся в тюрьме, а изменники Родины - дома
Депутаты фракции "Европейская Солидарность" с трибуны Верховной Рады поздравили боевого генерала Игоря Павловского, который находится под стражей по сфабрикованному делу, с днем рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сегодня - день рождения политзаключенного Зеленского генерала Игоря Павловского. Генерала, который руководил сектором М, защищая Мариуполь. Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, находятся дома, а те, кто защищал Украину, сегодня по приговору Зеленского находятся в тюрьме", - отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Мы познакомились с генералом Павловским холодной осенью 2014 года. И он показал нам такие щупленькие военные костюмы, которые шили на десантников во времена Януковича, воруя у армии даже на костюмах для десантников. А "Оффшор 95" тогда не платил налогов, а отплясывал перед Путиным и Януковичем. Кстати, корпорация "Рошен" заплатила с 2014 года 12 млрд гривен, в отличие от "Оффшор 95", - добавила Геращенко.
Парламентарий напомнила, что сегодня боевого генерала судят за то, что "тот посмел не только одеть и накормить украинскую армию. Когда Россия украла наш флот, он позволил себе купить украинские катера".
"Эти катера шли на военном параде, который принимал Верховный Главнокомандующий Зеленский этого года", - подчеркнула Геращенко.
"На одном из эфиров с Дэвидом Брауном (Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа". - Ред.), тогдашним волонтером, который возил в армию одежду, потому что там ничего не было, мы договорились вместе пойти к боевому генералу Павловскому. Дэвид, я думаю сегодня лучший день, вместе сходить проведать его. Можем взять с собой шоколад, потому что оффшор-95 ничего, кроме гнусных сериалов, для этой страны не выпускает", - обратилась Геращенко к главе фракции "Слуга народа".
"А завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловскому и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", - подытожила нардеп.
Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.
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Значит страна в целом на правильном пути
это точно
2019 рік
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
" Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. "
В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.
Государственное бюро расследований подозревает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299243/ Павловского , а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299188/ некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
НО про это геращенко умолчала
Також одразу повернулися майже всі хто втік за часів Петра.
Але дебіли це не пам'ятають або вмикають дурня.
" На Банковій помітне палання: Володимир Омелян виграв суд у зеленої влади, і виправдав своє ім'я!"
https://www.youtube.com/watch?v=-61PW415Dgc
Сепарів, беркутів, суддів хабарників, брильянтових прокурорів, мерів сепаратистів, ригів відпускали дуанецькі судді призначені тобою, сивочолий. Тоді як добровольців- майданівців вони кидали за грати
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей."
Бюджет параші повповнює "нарідний" зЕзідент. Той, який в 2014 році сплатив в Україні "0" гривень податку, ще й зтриндячив, у "мудрого" наріду, 42 мільйона доларів.
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей." - так вот какой нарідний" зЕзідент.
Правда глазки щиплет?
Ірина Геращенко нагадала, що з 2014 року корпорація "Рошен" заплатила 7 млрд податків. Офшор 95 заплатив 0 (нуль) податків.