"ЕС" поздравила генерала Павловского с днем рождения: Защитники Украины по приговору Зеленского находятся в тюрьме, а изменники Родины - дома

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" с трибуны Верховной Рады поздравили боевого генерала Игоря Павловского, который находится под стражей по сфабрикованному делу, с днем рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня - день рождения политзаключенного Зеленского генерала Игоря Павловского. Генерала, который руководил сектором М, защищая Мариуполь. Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, находятся дома, а те, кто защищал Украину, сегодня по приговору Зеленского находятся в тюрьме", - отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы познакомились с генералом Павловским холодной осенью 2014 года. И он показал нам такие щупленькие военные костюмы, которые шили на десантников во времена Януковича, воруя у армии даже на костюмах для десантников. А "Оффшор 95" тогда не платил налогов, а отплясывал перед Путиным и Януковичем. Кстати, корпорация "Рошен" заплатила с 2014 года 12 млрд гривен, в отличие от "Оффшор 95", - добавила Геращенко.

Парламентарий напомнила, что сегодня боевого генерала судят за то, что "тот посмел не только одеть и накормить украинскую армию. Когда Россия украла наш флот, он позволил себе купить украинские катера".

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"Эти катера шли на военном параде, который принимал Верховный Главнокомандующий Зеленский этого года", - подчеркнула Геращенко.

"На одном из эфиров с Дэвидом Брауном (Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа". - Ред.), тогдашним волонтером, который возил в армию одежду, потому что там ничего не было, мы договорились вместе пойти к боевому генералу Павловскому. Дэвид, я думаю сегодня лучший день, вместе сходить проведать его. Можем взять с собой шоколад, потому что оффшор-95 ничего, кроме гнусных сериалов, для этой страны не выпускает", - обратилась Геращенко к главе фракции "Слуга народа".

"А завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловскому и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем ​​рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", - подытожила нардеп.

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Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

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