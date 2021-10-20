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"ЕС" поздравила генерала Павловского с днем рождения: Защитники Украины по приговору Зеленского находятся в тюрьме, а изменники Родины - дома

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" с трибуны Верховной Рады поздравили боевого генерала Игоря Павловского, который находится под стражей по сфабрикованному делу, с днем рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня - день рождения политзаключенного Зеленского генерала Игоря Павловского. Генерала, который руководил сектором М, защищая Мариуполь. Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, находятся дома, а те, кто защищал Украину, сегодня по приговору Зеленского находятся в тюрьме", - отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы познакомились с генералом Павловским холодной осенью 2014 года. И он показал нам такие щупленькие военные костюмы, которые шили на десантников во времена Януковича, воруя у армии даже на костюмах для десантников. А "Оффшор 95" тогда не платил налогов, а отплясывал перед Путиным и Януковичем. Кстати, корпорация "Рошен" заплатила с 2014 года 12 млрд гривен, в отличие от "Оффшор 95", - добавила Геращенко.

Парламентарий напомнила, что сегодня боевого генерала судят за то, что "тот посмел не только одеть и накормить украинскую армию. Когда Россия украла наш флот, он позволил себе купить украинские катера".

Смотрите: Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском" Павловскому и Шандре. ВИДЕО

"Эти катера шли на военном параде, который принимал Верховный Главнокомандующий Зеленский этого года", - подчеркнула Геращенко.

"На одном из эфиров с Дэвидом Брауном (Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа". - Ред.), тогдашним волонтером, который возил в армию одежду, потому что там ничего не было, мы договорились вместе пойти к боевому генералу Павловскому. Дэвид, я думаю сегодня лучший день, вместе сходить проведать его. Можем взять с собой шоколад, потому что оффшор-95 ничего, кроме гнусных сериалов, для этой страны не выпускает", - обратилась Геращенко к главе фракции "Слуга народа".

"А завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловскому и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем ​​рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", - подытожила нардеп.

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Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Павловский Игорь (115) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+29
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20.10.2021 12:47
+22
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20.10.2021 12:54
+21
Перемоги над ворогами, пане Генерале !!! Многая літа !!!
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20.10.2021 12:47
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Зебобики, просто для напомнить: страна, продавшая своих солдат на существование права не имеет. И не будет, потому как защищать ее будет некому.
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20.10.2021 12:43 Ответить
зрадник порошенко ще вдома а не в тюрмі, це недопрацювання Венедиктової!
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20.10.2021 13:39 Ответить
Игорёша, тебе на укольчик пора. не пропускай процедуры.
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20.10.2021 13:42 Ответить
В мене підозра що порошенко доплачує Венедиктовій та всім слідчим та прокурорам, щоб вони симулювали ідіотизм і не доводили його справи до тюрми!
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20.10.2021 13:46 Ответить
Мда, укольчика буде малувато.
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20.10.2021 13:47 Ответить
Твое присутствие здесь - явная оплошность администратора.
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20.10.2021 14:35 Ответить
пЕС это позорная партия.
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20.10.2021 12:45 Ответить
михуил, а говорили, что в грузинской тюряге интернету нету. видим, Ясько врала. впрочем, как и все слуги уродов...
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20.10.2021 13:27 Ответить
Поправ свій нік. Ти не Михаіл, а
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20.10.2021 13:37 Ответить
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20.10.2021 12:47 Ответить
Воры Януковича-Порошенко рыдают.
Значит страна в целом на правильном пути

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20.10.2021 12:49 Ответить
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20.10.2021 12:54 Ответить
так кому ти втолковуєш? Та то ж спартач.
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20.10.2021 13:24 Ответить
Раз рыги и свинарчуки рыдают, значит всё правильно

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21.10.2021 05:48 Ответить
эт не ты, случайно, на первом плане?
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20.10.2021 13:30 Ответить
що це за пі.да.раси?
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20.10.2021 14:08 Ответить
Яичное воскресенье в Запорожье 13.04.2014.
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20.10.2021 14:50 Ответить
нормас, переглянув щойно відео, дуже веселе!
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20.10.2021 14:53 Ответить
От тоді ми познущалися з цих прихильників "рускавамира"!
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20.10.2021 15:18 Ответить
Респект Запоріжжю!
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20.10.2021 15:35 Ответить
Перемоги над ворогами, пане Генерале !!! Многая літа !!!
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20.10.2021 12:47 Ответить
"...а изменники Родины - дома":
это точно

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20.10.2021 12:48 Ответить
бугага, платных зелепидаров в тред налетело... ))
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20.10.2021 12:50 Ответить
Петя, а кто суды и прокурватуру рехвормировал имени 144 потужных рехвормы???
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20.10.2021 12:53 Ответить
Ніяк не прокинетесь?

2019 рік
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
" Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. "
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20.10.2021 13:03 Ответить
Ви розумієте, що спілкуєтесь із амебами? Ї
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20.10.2021 13:04 Ответить
Так. Тільки це не амеба, а шістка, лайноплюй подляка- дерьмака.
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20.10.2021 13:07 Ответить
А яка різниця? Воно ж тупий планокур на пиво заробляє.
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20.10.2021 13:11 Ответить
кстати "боевой генерал"

В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований подозревает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299243/ Павловского , а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299188/ некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

НО про это геращенко умолчала
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20.10.2021 12:56 Ответить
"Кстати", саме на цьому беСпределі бубочки ВАЗеленської Ірина Геращенко і наголосила.
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20.10.2021 13:10 Ответить
Не люблю спекуляций на чувственных моментах. Если обвиняешь других,то готовься встретить ответный упрек. Посадки и убийства патриотов это очень плохо . Мы помним и это.
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20.10.2021 12:58 Ответить
Петька расскажи за свои дела, за посадки и тд? Кто за твою каденцию из преступников сел? Добробатов не в счет
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20.10.2021 13:00 Ответить
Що ти ще за гроші робиш?
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20.10.2021 13:03 Ответить
Так расскажи нам, вумный ***********, аль не придумал еще?
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20.10.2021 13:28 Ответить
Всіх хто сидів, Клоун поаідпускав майже одразу як прийшов до влади.
Також одразу повернулися майже всі хто втік за часів Петра.
Але дебіли це не пам'ятають або вмикають дурня.
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20.10.2021 16:16 Ответить
"Жму руку,обнимаю"))
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20.10.2021 13:10 Ответить
О, очередная ********** консерва спалилась- сами это твои мАсковские хозяева придумали, а ты, чмо болотное, и повторяешь это, как попка дурак, согласно методички. Поэтому- на хрен с пляжа, раб и манкурт . ************* памперсам место в сраке.
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20.10.2021 13:27 Ответить
порохогнидне чмо сиди і смокчи рошенку с хера свого боха,ну і закуси чоколядом з пеціної дупи))
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20.10.2021 15:47 Ответить
фейкові плівки оніщенка-кадирова не забуваються?
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20.10.2021 13:36 Ответить
Ну так, окрім кацапських лайновкидів, "любезно предоставленных" плісняві фуйлом, нічого ж немає. Ось і мусолять "плівки" та липові справи.
" На Банковій помітне палання: Володимир Омелян виграв суд у зеленої влади, і виправдав своє ім'я!"
https://www.youtube.com/watch?v=-61PW415Dgc
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20.10.2021 13:46 Ответить
Яке лицемірство. Хіба зеля не продовжує робити те саме, що робив Рашен Олексійовіч ?
Сепарів, беркутів, суддів хабарників, брильянтових прокурорів, мерів сепаратистів, ригів відпускали дуанецькі судді призначені тобою, сивочолий. Тоді як добровольців- майданівців вони кидали за грати
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20.10.2021 13:34 Ответить
ох и налетело сепидоляковской швали на ветку...
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20.10.2021 13:35 Ответить
так не лінуйся, кидай в спам всю брехню, це дозволяється правилами сайту
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20.10.2021 13:47 Ответить
Работа у них такая, работа у них простая, в соцсетях "найвєлычнишого" прославляя, а товарища Петра порицая, и нету других забот.
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20.10.2021 13:48 Ответить
Терпи, солдат - генералом станешь! Может, даже генерал- подполковником!
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20.10.2021 13:56 Ответить
"Кстати, корпорация "Рошен" заплатила с 2014 года 12 млрд гривен" жаль, что не уточнили в какой бюджет. Может это в бюджет параши?
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20.10.2021 13:50 Ответить
такими дебілами є всі зебіли
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20.10.2021 13:55 Ответить
Точно. По мнению порохоботов, все, кто против параши - дебилы.
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей."
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20.10.2021 15:51 Ответить
Для особливо обдарованих, яким потрібні пояснення, в УКРАЇНСЬКИЙ.
Бюджет параші повповнює "нарідний" зЕзідент. Той, який в 2014 році сплатив в Україні "0" гривень податку, ще й зтриндячив, у "мудрого" наріду, 42 мільйона доларів.
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20.10.2021 14:17 Ответить
"Бюджет параші повповнює "нарідний" зЕзідент."
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей." - так вот какой нарідний" зЕзідент.

Правда глазки щиплет?
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20.10.2021 15:52 Ответить
Відео виступу тут: https://www.youtube.com/watch?v=5IVpkUjUpqU

Ірина Геращенко нагадала, що з 2014 року корпорація "Рошен" заплатила 7 млрд податків. Офшор 95 заплатив 0 (нуль) податків.
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20.10.2021 14:43 Ответить
ЕС , пороху хватит, олигарх. На страну работай, не навозом кидайся.
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20.10.2021 17:40 Ответить
 
 