Кулеба о возможном исключении Украины из "зеленого списка": Это не отмена безвиза, а временные ограничения на несущественные турпоездки

Возможное исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза не отменяет безвизовый режим, а вводит ограничения на несущественные туристические поездки, и не означает тотального закрытия границ для граждан Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В случае принятия, решение Евросоюза об исключении Украины из "зеленой зоны" ни в коем случае не отменяет безвиз, оно только вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки. Это делается с целью противодействия распространению коронавирусной болезни", - сказал Кулеба.

Он отметил, что решение будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

"В случае принятия, решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а только дает рекомендацию государствам-членам ЕС. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ", - добавил Кулеба.

Министр заверил, что МИД Украины продолжает держать руку на пульсе этой ситуации.

"МИД и посольства уже активно работают с иностранными партнерами, чтобы даже в сложных условиях пандемии круг стран, открытых для путешествий, оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Это включает и активную работу со странами ЕС, которые отдельно будут принимать решение о режиме въезда граждан Украины с учетом рекомендаций ЕС", - пояснил он.

Кулеба указал, что МИД будет применять все инструменты, которые есть в его распоряжении, чтобы оставить открытыми для украинцев максимальное количество стран, даже в случае исключения Украины из "зеленого списка".

"Но помогите нам в этих усилиях, вакцинируйтесь. Призывайте всех, кого знаете, вакцинироваться", - сказал он.

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Глава МИД обратил внимание на то, что по состоянию на сейчас Украина еще находится в "зеленом списке" ЕС, в то же время, действительно, есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка.

"Хочу подчеркнуть, что здесь нет политики, это простая арифметика, ЕС принимает решение на основе четких регуляций и показателей. Все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания на Covid-19", - добавил он.

Кулеба отметил, что, к сожалению, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный ежедневный рост случаев заболеваемости.

"Это прямое последствие низкого процента вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, которая подрывает доверие наших граждан к вакцинам, хотя для этого нет никаких обоснованных оснований", - считает министр.

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