До конца 2022 года на Луганщине восстановят более половины дорог, - ОГА

К концу следующего года на Луганщине планируют восстановить более половины дорог государственного значения.

Об этом сообщает Луганская областная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олега Кравцова, всего по программе Президента Украины "Большая стройка" в течение 2020, 2021 и 2022 капитальный и текущий ремонт будет завершен на 650 километрах дорог

В 2020 году отремонтировали 136 км, в 2021 году - 225 км. В следующем году планируют ремонт 288 км дорог.

Кроме того, в этом году на восстановленных по программе "Большая стройка" дорогах государственного значения Луганщины установят четыре метеорологических станции - в частности, на сэкономленные при ремонтах средства на дороге Н-21 при выезде из города Старобельск.

"Будет установлено табло, показывающее температуру дорожного покрытия, воздуха, направление ветра, а зимой - еще уровень скользкости на дороге. Информация будет поступать на диспетчерский пункт Службы автомобильных дорог в Луганской области, что позволит оперативно реагировать на капризы погоды", - отметил Кравцов.

Также метеорологические станции установят по направлению Н-26, в Станице Луганской и на дороге Р-66 при выезде из Лисичанска.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центральную улицу Борисполя капитально отремонтировали, - Киевская ОГА