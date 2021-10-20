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До конца 2022 года на Луганщине восстановят более половины дорог, - ОГА

До конца 2022 года на Луганщине восстановят более половины дорог, - ОГА

К концу следующего года на Луганщине планируют восстановить более половины дорог государственного значения.

Об этом сообщает Луганская областная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олега Кравцова, всего по программе Президента Украины "Большая стройка" в течение 2020, 2021 и 2022 капитальный и текущий ремонт будет завершен на 650 километрах дорог

В 2020 году отремонтировали 136 км, в 2021 году - 225 км. В следующем году планируют ремонт 288 км дорог.

Кроме того, в этом году на восстановленных по программе "Большая стройка" дорогах государственного значения Луганщины установят четыре метеорологических станции - в частности, на сэкономленные при ремонтах средства на дороге Н-21 при выезде из города Старобельск.

"Будет установлено табло, показывающее температуру дорожного покрытия, воздуха, направление ветра, а зимой - еще уровень скользкости на дороге. Информация будет поступать на диспетчерский пункт Службы автомобильных дорог в Луганской области, что позволит оперативно реагировать на капризы погоды", - отметил Кравцов.

Также метеорологические станции установят по направлению Н-26, в Станице Луганской и на дороге Р-66 при выезде из Лисичанска.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центральную улицу Борисполя капитально отремонтировали, - Киевская ОГА

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Луганская область (6508)


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было бы отлично. Сколько нашей техники военные убивают - сделали только центровые пару дорог и все. А боковые, на которых расположены наши ремонтные мастерские военной техники, военные базы - там такие буераки шокапец.
Колесо по днище в яму уходит, тупо оси ломаются.
попробуй, доедь по такой дороге на передовую в случае чего.. времени вдвое больше уходит, а то и поболе, чем по нормальной.
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20.10.2021 13:02 Ответить
Навіщо туди гроші вкладати? Щоб кацапам дісталось, коли війною підуть ? Щоб їх танки і бомби знову все зруйнували ? То чорні дири - ДиНиРи!
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20.10.2021 13:29 Ответить
Конечно больницы уже обеспечены всем необходимым для работы в условиях эпидемии. Электро-, водо-, газоснабжение налажено. Добыча угля, электроэнергии, газа растёт ударными темпами. Ну тогда конечно бабада.
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20.10.2021 13:36 Ответить
 
 