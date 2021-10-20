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Новости Агрессия России против Украины
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"На Донбассе" и без "Л/ДНР": в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников. ТАБЛИЦА

СНБО совместно с НАН Украины и министерствами разработал глоссарий, который рекомендуется использовать органам государственной и местной власти, СМИ и дипломатическим ведомствам, чтобы противостоять российским нарративам в информационном пространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Реализация Российской Федерацией агрессивных внешнеполитических целей, направленных против Украины, имеет системный и комплексный характер, в частности в информационной сфере.

С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии", - говорится в документе.

Отмечается, что глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Итак, в первом столбике термин из пропаганды, во втором и третьем как на самом деле. Всего глоссарий состоит из пяти разделов. Первый касается общей терминологии ("хунта", "Малороссия" и "русский мир"), второй - оккупации Крыма ("русская весна" и "воссоединение Крыма с Россией"). В третьем разделе речь идет о фейках о войне на Донбассе ("Л/ДНР", "ополчение").

В четвертом разделе изложена пропагандистская терминология, связанная с политикой исторической памяти: "Малороссия" и "Новороссия". Последний раздел касается терминов относительно иностранных государств — когда оккупированную Абхазию российская пропаганда называет "Республика Абхазия", а Беларусь "Белоруссией".

Глоссарий подготовили Аппарат СНБО Украины и Центр противодействия дезинформации в сотрудничества с Национальной академией наук Украины, Офисом Президента Украины, Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым, Министерством
обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерством внутренних дел Украины, Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службой Украины.

На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 01
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 02
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 03
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 04
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 05
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 06
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 07
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 08
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 09
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 10
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 11
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 12
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 13
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 14
На Донбассе и без Л/ДНР: в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников 15

пропаганда (3692) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+9
Все вірно. Це потрібно було зробить в 2014.
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20.10.2021 13:00
+9
Зебил, ти скучен и уныл.
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20.10.2021 13:25
+8
махали несколько человек на камеры, на "многотысячные митинги народа домбаса" привозили с Ростова - автобусы стояли, ждали когда народ отмитингуется, а чтоб похавать - массово рубли сдавали и не могли понять почему нельзя рассчитаться рублями, не знали названий местных улиц.
по опросам апреля-мая 2014 года в Донецке и Луганске всего 8-9% хотели прямо вот присоединения к Рашке.
Остальнім єто просто и в голову не приходило. Они - ватніе біли, да, но они - украинцы.
Вся страна и сейчас ватная, не зря против Пороха и за Зелю голосовали.
А чтобы мозги встати на место - нужна пропаганда. АГРЕССИВНАЯ ПРОУКРАИНСКАЯ ПРОПАГАНДА.
И вот этот глоссарий - отличный пример, как надо воевать за мозги населения.
И начинать надо - с населения Украины которое пока не в оккупации.
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20.10.2021 13:59
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Правила форума Совет форумчан
забудьте про слово бамбаз вообще.
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20.10.2021 12:59 Ответить
Давно коробит, когда слышишь из уст украинских политиков и читаешь в наших СМИ, подброшенные российскими информационными войсками бредовые термины: «гражданская война на востоке Украины», «ополченцы», «сепаратисты», «наемники», «та сторона», а также беззубую аббревиатуру «АТО» или «ООС»... потому что с самого начала, всем прекрасно известно, что часть Донбасса была оккупирована 1-м и 2-м корпусами, подчиняющимися командованию 8-й общевойсковой армии которая организационно входит в состав Южного военного округа Российской Федерации. Личный состав этих корпусов под видом «добровольцев» в 2014 году на 95% был завербован за деньги в российских военкоматах из числа солдат и офицеров запаса российской армии, затем укреплен действующими офицерами ВС РФ и сформирован в штатные роты, батальоны и полки, которые были вооружены оружием со складов российской армии на территории Ростовской области - откуда эти части по команде из Кремля и начали вторжение на украинский Донбасс. Кроме этого в период 2014, 2015 и частично 2016 годов, во время наступления Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добробатов на Иловайск, Дебальцево, Луганск и в других местах, в тех случаях когда возникала угроза поражения российских оккупантов - в помощь этим корпусам вводились батальонно-тактические группы (БТГ) регулярных войск армии Российской Федерации (общее количество участвующих во вторжении 21 БТГ ВС РФ), которые создавали ощутимый перевес в пользу оккупантов. Так благодаря вводу на территорию Украины резерва из восьми российских БТГ, соотношение вооруженных сил Украины в районе города Иловайск к атакующим их подразделениям регулярной армии России составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, «Грады» - 1 к 24 - в пользу оккупационных войск Российской Федерации. Кроме этого, находящиеся на территории Украины части ВСУ, пытающиеся взять под контроль государственную границу с Россией, регулярно и безнаказанно подвергались массированным обстрелам артиллерией с территории России, а барражирующие над территорией России истребители ВКС РФ, также регулярно обстреливали и сбивали транспортные самолеты и штурмовики ВСУ и НГ. Самым известным актом воздушного государственного терроризма - стало сбитие пассажирского рейса МН-17 при помощи ракеты Бук-1М, принадлежащей 53 зенитной бригаде ПВО, дислоцированной в Курске, которая была введена на территорию Украины в составе российских оккупационных войск.

Объективности ради можно отметить, что начиная с 2016 года, в оккупационных корпусах армии России, выходцев их России начали замещать местным населением, которое из-за отсутствия другой работы и в результате круглосуточной промывки мозгов, вынуждено было вступали в ряды этих корпусов, но при этом руководящие офицерские должности сохранялись за высшими офицерами и генералами армии РФ. В дополнение к постоянно находящимся на территории Украины 1-му и 2-му корпусам, из России постоянно завозятся путем ротации специальные воинские части типа: РЭБ, ПВО, спецназа, авиаразведки, снайперские и диверсионные группы, а также другие регулярные подразделения вооруженных сил РФ, на вооружении которых имеется сложная военная техника. На сегодняшний день 100% снабжения оккупировавших часть территории Донбасса корпусов и других воинских частей: оружием, боеприпасами, ГСМ, обмундированием, и прочими материально техническими ресурсами, а также денежное довольствие личного состава - производится со складов российской армии и из бюджета Российской Федерации. Кроме этого, все солдаты из местного населения оккупационных корпусов, уже получили гражданство России и подчиняются исключительно приходящим из России командам.

Учитывая выше названные реалии, а также то что изначально: в Донецк, Луганск и Харьков -автобусами и поездами завозились из приграничных российских областей, управляемые офицерами ФСБ граждане России, которые под российскими флагами притворяясь местным населением, захватывали ОГА, МВД и СБУ, после чего объявляли «народные» республики Л/ДНР (в Харькове обломалось, а в Одессе не получилось), и в эти фейковые лже-республики тут же были введены с территории Ростовской области заранее сформированные, подчиненные министерству обороны России воинские части в том числе и чеченские регулярные батальоны общим количеством до 35 000 человек, которые объявляются российской пропагандой милицией Л/ДНР - тогда резонный вопрос к украинским политикам и журналистам: какое у вас основание маскировать этих врагов беззубыми подброшенными в наше информационное пространство из России терминами: «конфликт на востоке», «ополченцы», «сепаратисты» или «наемники»? Может быть, пора раскрыть глаза и называть вещи своими именами: «Российско-Украинская война», «оккупационная армия России» или просто «российские оккупанты»? К тому же хорошо было бы усвоить, что фейковые ЛНР и ДНР - созданы и управляемы той же Россией с единственной целью информационного прикрытия оккупации части украинского Донбасса, чтобы кремлевские пропагандисты могли имитировать мнимую гражданскую войну в Украине - поэтому эти искусственные псевдо-республики также желательно называть соответственно: «оккупационные администрации России».

Давно уже пора понять, что гражданская война, это когда внутри какой-то страны МЕСТНОЕ население по инициативе и под руководством МЕСТНЫХ элит, без малейшего внешнего вмешательства - начинает делить власть, или какие-то другие привилегии… но весь фокус в том что в Харькове куда Россия не успела ввести свой 3-й армейский корпус, рота винницкого «Ягуара» разогнала местное сепарориентированное население и засланную из-за поребрика подмогу за один час, после чего ХНР прекратила свое существование, а в Одессе, которая слава богу не имеет общей границы с Россией, попытку объявить ОНР - присекли простые патриотически настроенные граждане Украины. И только в части Луганской и Донецкой областей, где вооруженным силам России, удалось захватить часть государственной границы Украины, и наладить бесперебойное снабжение своих подразделений оккупационных войск, уже седьмой год продолжается российско-украинская война - которую наш враг пытается обозначить как «гражданскую», хотя гробы с оккупированных территорий рефрижераторы везут в основном на Россию…
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20.10.2021 15:19 Ответить
Все вірно. Це потрібно було зробить в 2014.
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20.10.2021 13:00 Ответить
Що зробити? Глосарій?
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20.10.2021 13:01 Ответить
те,що пеця не зробив,бо "жму руку,обіймаю"!
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20.10.2021 13:08 Ответить
Зебил, ти скучен и уныл.
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20.10.2021 13:25 Ответить
На Домбасі та на Кримі 20 років було українське ТБ і радіо. І шо? В 2014 році вони верещали путінпамагі і махали трицвєтами.
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20.10.2021 13:08 Ответить
Проблема у тому, що там так само було й російське ТБ і радіо всі ці роки.
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20.10.2021 13:38 Ответить
А хо ж їм дохтур що вони не вважали себе Україною і молились на мааскву. Те бидло вже не переробиш. Зіпсований матеріал і до сраки той глоссарій.
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20.10.2021 13:53 Ответить
Глоссарій не зовсім до сраки - бо не всі журналісти у нас мають розум і знають правильні терміни, дехто використовую московські.
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20.10.2021 14:00 Ответить
проблема в том что на неоккупированных территориях Донбасса И СЕЙЧАС есть ТОЛЬКО российское ТВ!!
но всем на это плевать в Киеве.
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20.10.2021 14:00 Ответить
а тепер в них є російськомовний, створений за зразком російського та пізньосовкового телебачення телеканал "дом".
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20.10.2021 14:02 Ответить
махали несколько человек на камеры, на "многотысячные митинги народа домбаса" привозили с Ростова - автобусы стояли, ждали когда народ отмитингуется, а чтоб похавать - массово рубли сдавали и не могли понять почему нельзя рассчитаться рублями, не знали названий местных улиц.
по опросам апреля-мая 2014 года в Донецке и Луганске всего 8-9% хотели прямо вот присоединения к Рашке.
Остальнім єто просто и в голову не приходило. Они - ватніе біли, да, но они - украинцы.
Вся страна и сейчас ватная, не зря против Пороха и за Зелю голосовали.
А чтобы мозги встати на место - нужна пропаганда. АГРЕССИВНАЯ ПРОУКРАИНСКАЯ ПРОПАГАНДА.
И вот этот глоссарий - отличный пример, как надо воевать за мозги населения.
И начинать надо - с населения Украины которое пока не в оккупации.
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20.10.2021 13:59 Ответить
Порожніють полиці з алкоголем - результат намірів уряду підвищити на нього ціни. І нехай підвищать - це нарешті протверезить тих, кому "какая разніца" і "зєленскій дєлаєт всьо правильно". Ідіот мабуть думає, що більшість його прихильників є також прихильниками здорового способу життя - щас
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20.10.2021 18:11 Ответить
Десь в 209-2011 ,точно не пам'ятаю, я був в Криму в Феодосії натикнувся на мітинг за Росію.
Там було все в триколорах і я розговорився з бабулею ,такі мітинги були майже кожного вихідного всі роки . Підготовка йшла більше 10 років.
В 2014 ми отримали те , що готувалось два десятиліття ,день за днм,тиждень за тижнем.
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20.10.2021 14:00 Ответить
согласен. Очень правильный словарик.
Только жаль нет указаний какие наказания за нарушения.
А они обязательно должны быть.
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20.10.2021 14:06 Ответить
Думаешь в окопах было до изящной словесности?
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20.10.2021 15:02 Ответить
Все це вже зроблено давно. Але зелені як завжди не вкурсі.
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20.10.2021 16:53 Ответить
Это все херня. Я знаю этих людей. Они попросту не будут слушать. Не хотят слушать нежелаемое. Поэтому пустая трата и денег и времени. - Лучший способ агитации - это зарплаты высшие чем у расии. Вот когда достигнется,тогда и пойдет наработка. Ну и лучшие условия для бизнаса и его безопасность. - У нас же каждый день рейдерство ! - О чем речь ?
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20.10.2021 13:03 Ответить
Ти і є дурний малорос. Яка нах зарплата)))
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20.10.2021 13:07 Ответить
Оплата труда в Украине как и пенсии должны быть выше чем у рахи. Тогда не будет вопросов. Относительно того,кто прав в выбранной системе. И кстати, я тебя не обзываю.
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20.10.2021 13:10 Ответить
Вам, продажним курвам зі сходу скільки не дай -Україну ви любити не будете. Вас треба пикою в лайно поколіннями, щоб до вас дійшло і то сумніваюсь.
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20.10.2021 13:17 Ответить
О, выполз тормоз под ВПН с "очень важным мнением"...
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20.10.2021 13:23 Ответить
То ти в Штати здриснув "любити Україну" і платити податки в іншій державі не за більшим рівнем доходу? А за чим?
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20.10.2021 13:40 Ответить
А кто тебе внушил, что альтернативой "зарплаты повыше" будет этот глоссарий?
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20.10.2021 13:36 Ответить
Сравни северную и южную Корею ... Уровень жизни зарплат и все остальное, и как сильно помогло?
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20.10.2021 13:41 Ответить
а у северокорейцев кто-от типа спрашивает? как и у лугандонцев?
или вы верите в честность оккумендума?
и это не северокорейцы плачут и рыдают по ночам, думая, как бы им свалить через десять забоорв колючей проволоки в Южную Корею?
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20.10.2021 14:04 Ответить
Хороший пример привели. Но не учли ментальность.Корейцы слишком забиты и запуганы. Там террор. Когда я говорил об уровнях жизни ,то подразумевал пример с ФРГ и гдр. Там это настолько очевидно было преимущество,что никто и не сомневался. Лезли в ФРГ даже под пулями.Хотя и было много развращенных коммунистами лентяев,Которые после воссоединения даже басатавали. Но это был мизер. Так вот...Украинцы все таки не азиаты. А время сейчас не 80-е прошлого века.То ,что им кажется сказками про Запад,который они не видят. Могло бы стать сказками под боком в самой Украине. В хорошем смысле,сказками.
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20.10.2021 14:10 Ответить
"Но не учли ментальность.Корейцы слишком забиты и запуганы. Там террор."

о, ця чарівна, багатозначна але абсолютно порожня мантра про "мєнтальність".
а в окупації не терор?
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20.10.2021 14:18 Ответить
Террор. Но не такой как в Корее. Пожалуйста - едь через раху в Украину.Та даже и через кпвв можно проехать хоть и с проблемами. А в Корее изоляция полная.
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20.10.2021 14:22 Ответить
они и так выше. все сказки про уровень в жизни в рашковании придуманы там же, где и все остальные сказки. в идеологическом отделе цк
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20.10.2021 13:58 Ответить
слушай,, простого ничего не бывает. Ничего не делать, не вести пропаганду - ничего и не будет.
Говорю тебе как пиарщик - дайте мне контроль над СМИ - через года не то что в Донецке - в Москве будут петь гимн Украины и ходить в вышиванках.
Кстати в этом году был в Луганской области, в Счастье, пришлось пообщатьяс с пенсами с Лугандона. Так они обижены на Лугандон - говорят, как со скотами, в Украине "и то лучше".
так что вода камень точит.
И под лежачий камень портвейн не затечет.
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20.10.2021 14:02 Ответить
Не совсем так... Мои родственники ,живущие в Украине в Славянске - попросту не смотрят Украину. Они не хотят ее смотреть. Только расию.И мои доказательства не хотят слушать. Хотя и родственники. Ездят работать на раху. И получают там крохи. А в Польшу не едут. Потому,что примеров нет. Там все местные работают на рахе. А были бы те,кто вернулся с Польши или тем более Германии с штукой евро за месяц,то зачем ехать на раху за триста ? А уж если бы в самой Украине было так...ТО нахер им та раха ?
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20.10.2021 14:18 Ответить
зарплати вищі?
і що? завтра стануть зарплати в Україні вищі, а післязавтра росія скаже: "донбасянє, в Україні краще. тож ******** туди".
так, на вашу думку це буде?
просто вбийте собі в голову: частина Донецької та Луганської областей окуповані росією. думки українських громадян, які перебуваєть під окупацією, там ніхто не питає й не дослухається. вони ні на що не впливають - це перше.
друге, там напрочуд засрані голови, тож навіть якщо б в них була можливість самостійно робити той чи інший вибір - вони б обирали совок, бо руський язік, бо православіє, бо кіркоров, бо "миродомизсоветсогосоюза".
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20.10.2021 14:10 Ответить
Если в Украине станет краще,то все побегут туда работать. И не будет времени буянить. Хороший заработок ,это серьезный аргумент на рисковать на сомнительных мероприятиях.
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20.10.2021 14:20 Ответить
"...все побегут туда работать. И не будет времени буянить."
ну тоді я ще раз наголошу: їхнє "буянить" чи не "буянить" ні на що не впливає - вони в о-ку-па-ці-ї.
вони - раби, вони навіть не на колінах (на які їх нібито не поставити) - вони плазують рачки, їхні бажання окупанта не цікавлять.
в Україні, об'єктивно, краще аніж на росії (хоча зусиллями зеленських ублюдків стрімко втрачаємо) й в рази краще ніж в окупації та щось нічого не відбувається, правда?
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20.10.2021 14:31 Ответить
Повторяю еще раз - они могут уезжать. Когда хотят. Не уезжают лишь те,кого держит хата,бизнес.- Продать за копейки неохота. А уедь - разграбят.Вот и сидят.Еще не уезжают те,кто должен по кредитам Украине. Такие никогда не захотят ее возвращения. Жить там херово. Но ненамного .Терпимо. Тем более идет постоянно антиреклама,что в Украине высокая коммуналка и газ,бензин. Те,что получают две пенсии,вообще никуда не торопятся. Хотя ее и половинят посредники. Где-то минус 30 %. Но это лучше чем одна,по любому.Жратва дороже чем в Украине и хуже. Но уже все привыкли за 7 лет.
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20.10.2021 15:06 Ответить
от саме тому рівень життя в Україні не вплине на їхні бажання, не вплине на деокупацію, не вплине на їхні мізки.
знаєте на що вплине?
на те, що вони будуть казати приблизно наступне: - кляті українці (звісно ж з їхнього рота лунатиме інше слово), зруйнували нам життя, а самі жирують за наш рахунок.
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20.10.2021 15:51 Ответить
Та не жируют они )) Жить там херово.Просто в Украине ненамного лучше.
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20.10.2021 16:01 Ответить
Да ты что!? А как быть например с палестинскими арабами ползающими через КПП в Израиль на работу, а по выходным жгущими израильские флаги и забрасывающими камнями машины на израильских номерах? Это я не про Газу сейчас, а про Палестинскую автономию и частично про арабов с израильскими паспортами
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20.10.2021 14:59 Ответить
ТО ненависть на национальной почве. И арабы сами по себе агрессивные. Украинцы не такие. У нас лишь бы не трогали и давали жить. И всегда будет моя хата с краю ))
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20.10.2021 15:09 Ответить
"Украинцы не такие. У нас лишь бы не трогали и давали жить. И всегда будет моя хата с краю"

серйозно.
козаки, гайдамаччина, коліївщина, безліч селянських повстань, війна й проти московії, й проти Речі Посполітої, й проти князівства Літовського, махновщина, Холодний Яр, УНР, УПА, диседенти, революція на граниті, помаранчева революція, Революція Гідності, російсько-українська війна.
ви направду намагаєтесь нам тут розповідати шовіністську російську побрехеньку про недолугого, шароварного хохла?
побрехеньку, яку росіяни вигадали, насаджували та взрощували задля підвищення власної самооцінки?
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20.10.2021 16:00 Ответить
Да так оно и есть. Все аполитичны. Кацапы не могли собрать даже горстки на митинги. Пришлось из ростовам титушек возить. Гиркин постоянно скулил,что воевать не хотят местные. Почитай хроники тех лет. - Это результат угнетения коммунистов. А после бандитов и олигархов. Все всего боятся. Правды нет ни в судах. Ни от государства. Поэтому все прячутся и ничего не предпринимают.
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20.10.2021 16:05 Ответить
вы абсолютно не правы, евреи тоже далеко не спокойные (с арабами как ни крути родственные народы), и в былые времена в целом мирно сосуществовали веками, почти в каждой арабской стране и в Османской империи были весьма немалые еврейские общины! всё изменилось в 20 веке...
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20.10.2021 16:14 Ответить
Евреи трусливы по своей природе. И никогда не воевали. Их вегда порабощали. Их конек - торговля. Но в современном мире им удалось консолидироваться для общей цели. Благодаря громадным инвестициям получить современные технологии. Этим и пользуются. Теперь они воюют с помощью джойстиков на экранах мониторов. Управляя ракетами и беспилотниками.Это безопасно и без риска.
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20.10.2021 16:24 Ответить
"Евреи трусливы по своей природе. И никогда не воевали... Благодаря громадным инвестициям получить современные технологии..." - совсем всё плохо с головой?
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20.10.2021 18:35 Ответить
Дурилка картонная, почитай для общего развития хотя-бы Иосифа Флавия "Иудейская война", как римляне зашкваривались борясь с сопротивлением еврейского народа, а про войны в 20 веке начиная с 1947 года промолчу... и да не забудь почитать про деятельность например Пальмах, Бейтар во времена британского мандата...
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20.10.2021 18:44 Ответить
Зелений Мінстець. Вже проходили.
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20.10.2021 13:04 Ответить
Хорош пхати москальську абревіатуру лднр! Втомилися, курви?
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20.10.2021 13:13 Ответить
стіл - е тейбл
олівець - е пенсіл
дівчина - чувиха, а ні - ґьорл!
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20.10.2021 13:14 Ответить
щодо окупованих територій я би ввів наступні терміни -

Зона російської окупації або зона московитської окупації відповідно ЗРО або ЗМО

ЗРО-Л в Луганській області
ЗРО-Д в Донецькій області
ЗРО-ДЛ в Донецькій та Луганських областях
ЗРО-К Крим
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20.10.2021 13:17 Ответить
Тогда предлагаю "Спроба Рузьгой Аннексії" в Луганській області ..... СРАЛ,СРАД,СРАК - вместо тысячи слов )))
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20.10.2021 13:27 Ответить
Лугандон как не назови, он Лугандоном и останется. Хотя когда-то он был писуаром, но хрен редьки не слаще.
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20.10.2021 13:39 Ответить
лугандон це поєднання Луганськ та Донецьк. Що воно каже про роль московитів ?
Підказка - нічого !
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20.10.2021 13:44 Ответить
"1 АК і 2 АК - російська окупаційна армія (РОА)"
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20.10.2021 17:02 Ответить
Отлично! Теперь за не правильную, российскую терминологию на ТВ, в прессе, можно реальный срок получить ,или забирать у тех же СМИ лицензии.
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20.10.2021 13:20 Ответить
Нет в табличке:
Россия, РФ Правильно: 1 страна-оккупант, страна агрессор 2. вариант Московия
Старший брат, русские Правильно: 1. оккупанты, 2. угрофинский народ
РПЦ Правильно: 1. Русская православная церковь НКВД
Патриарх Кирилл Правильно: 1 полковник ФСБ Гундяев
Глава ОП Ермак Правильно: сотрудник ФСБ Ермак, госизменник Ермак
Путин Правильно *****
=============
И кто заставит выучить эту табличку наркомана? Желательно с отсутствующими терминами.
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20.10.2021 13:26 Ответить
каждому оккупанту по этому учебнику, хай штудируют)) вежливые люди - ополченцы - обдроченцы
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20.10.2021 13:29 Ответить
Вот это что-то новое! Срочно Данилову звание проффессорра историй войн!


Советский союз напал на Германию! Я под столом! Шапито в РНБО.
==============
Ну почему они (зебобики) всегда всё делают через жопу?
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20.10.2021 13:34 Ответить
тому що послідовні
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20.10.2021 13:41 Ответить
Где там написано, что "советский союз напал на Германию", дурачек? Нет такого правила, что напавшая страна ставится в названии войны первой.
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20.10.2021 13:42 Ответить
учи правила русского языка. В чем разница между русско-японской и японско-русской войнами? Или "Какая разница?
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20.10.2021 14:13 Ответить
А процитируй-ка такое правило в русском языке. Или все же ты его сам выдумал?
А расскажи-ка, почему, например, польско-московские или московско-польские войны называют одинаково, не меняя порядок слов в зависимости от того, кто там на кого напал?
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20.10.2021 16:23 Ответить
дурачОк
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20.10.2021 15:26 Ответить
Як її не назви (наприклад, татаро-монгольське іго стало монголо-татарським, і нічого), а цю війну підготувала, організувала і забезпечила її початок влітку 1941 року саме совєцька імперія.
А хто із учасників своїм пострілом на момент випередив іншого - не важливо.
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20.10.2021 17:11 Ответить
А когда в глоссарий попадет слово "губернатор"? Какие вы, курвы, нашли губернии в Украине??? А губернаторы почему-то шляются... Не хватало еще околоточных, городовых и предводителей дворянства! (((
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20.10.2021 13:42 Ответить
не порите чушь относительно слова "губернатор", он не имеет кацапского происхождения! в США например тоже не "губернии", но есть губернаторы!
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20.10.2021 15:04 Ответить
Це слово взагалі з латині.






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20.10.2021 15:31 Ответить
Губе́рния (от губерна́тор, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. gubernator ← https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 κυβερνήτης «кормчий») - высшая единица https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 административно-территориального деления в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русского царства , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Российской республике , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 РСФСР ), а также в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 УНР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Украинской державе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР . Глава губернии - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 губернатор .
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20.10.2021 15:42 Ответить
Иии? Вам же написали выше - слово губернатор не обязательно связано со словом губерния и имеет не российское происхождение - напротив - в российском языке оно заимствованное
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20.10.2021 16:25 Ответить
И осталось там навсегда! Каким боком тут Украина? Услышав слово "губернатор", что-то не приходит на ум Шварцнеггер, а исключительно россйская ряха из Тамбова... Немотивированная ассоциация.
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20.10.2021 16:51 Ответить
Давити рашистських подонків всюди і скрізь , 24/7 . Це правильно і вірно .
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20.10.2021 14:20 Ответить
24/7/365!
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20.10.2021 16:32 Ответить
Не хватает еще одного: вместо сепаратистов - коллаборационисты. Сепаратисты - это те, кто хотят отделиться, в таком желании, в общем, нет ничего предосудительного, история многих независимых государств начиналась с сепаратизма, в то время как здесь идет речь о коллаборационистах, т. е. пособниках агрессора
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20.10.2021 15:38 Ответить
Не хватает в таблице персонального определения : путин-*****, *********-говорящий унитаз и т.д.
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20.10.2021 16:36 Ответить
Зеленский, гарант конституции и территориальной целостности Украины (фейк/клише), предатель национальных интересов и государственный преступник (первый вариант), ведущий коррупционер и слуга Коломойского (второй вариант).
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20.10.2021 16:42 Ответить
Тільки сама Великобрекситанія зможе обмежити це авіасполучення, з огляду на вимоги Нашої Епідемії. яка вже до кінця року має всі шансти обставити брекситанську за ефективністю в перерахунку на мільйон населення...
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20.10.2021 17:28 Ответить
Зелена пропаганда нічим не краща за московську ,така ж сама маячня.
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20.10.2021 17:34 Ответить
Ок, а натомість Порошенко з боями пів Донбасу повернув
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20.10.2021 20:17 Ответить
 
 