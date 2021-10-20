"На Донбассе" и без "Л/ДНР": в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников. ТАБЛИЦА

СНБО совместно с НАН Украины и министерствами разработал глоссарий, который рекомендуется использовать органам государственной и местной власти, СМИ и дипломатическим ведомствам, чтобы противостоять российским нарративам в информационном пространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Реализация Российской Федерацией агрессивных внешнеполитических целей, направленных против Украины, имеет системный и комплексный характер, в частности в информационной сфере.

С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии", - говорится в документе.

Отмечается, что глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Итак, в первом столбике термин из пропаганды, во втором и третьем как на самом деле. Всего глоссарий состоит из пяти разделов. Первый касается общей терминологии ("хунта", "Малороссия" и "русский мир"), второй - оккупации Крыма ("русская весна" и "воссоединение Крыма с Россией"). В третьем разделе речь идет о фейках о войне на Донбассе ("Л/ДНР", "ополчение").

В четвертом разделе изложена пропагандистская терминология, связанная с политикой исторической памяти: "Малороссия" и "Новороссия". Последний раздел касается терминов относительно иностранных государств — когда оккупированную Абхазию российская пропаганда называет "Республика Абхазия", а Беларусь "Белоруссией".

Глоссарий подготовили Аппарат СНБО Украины и Центр противодействия дезинформации в сотрудничества с Национальной академией наук Украины, Офисом Президента Украины, Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым, Министерством

обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерством внутренних дел Украины, Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службой Украины.





























