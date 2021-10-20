До конца года вполне реальна еще одна встреча Путина и Байдена, - Песков
Президент России Владимир Путин до конца этого года может провести еще одну встречу с президентом США Джо Байденом. На сегодня Москва и Вашингтон обсуждают форматы.
Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Во время недавней встречи Ушакова (помощник Путина. - Ред.) с Нуланд (заместитель госсекретаря США. - Ред.) обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем… В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", - отметил Песков.
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