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До конца года вполне реальна еще одна встреча Путина и Байдена, - Песков

До конца года вполне реальна еще одна встреча Путина и Байдена, - Песков

Президент России Владимир Путин до конца этого года может провести еще одну встречу с президентом США Джо Байденом. На сегодня Москва и Вашингтон обсуждают форматы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Во время недавней встречи Ушакова (помощник Путина. - Ред.) с Нуланд (заместитель госсекретаря США. - Ред.) обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем… В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", - отметил Песков.

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Автор: 

Байден Джо (2794) Песков Дмитрий (1924) путин владимир (31510) россия (96038) США (27055)


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Топ комментарии
+4
***** підчепило на гачок американського легковірного дурника можливістю союзу проти Китаю
і вичавить з нього поступки по Україні
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20.10.2021 13:19
+2
Время покажет… кацапы всегда принимают желаемое за действительное..
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20.10.2021 13:30
+1
после обыска ФБР в доме дерипаски, пыня засуетился
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20.10.2021 14:06
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Ось тут вірю-зустріч двох китайських агентів можлива. Як в центрі вирішать.
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20.10.2021 13:10 Ответить
Кацапы игривы. Думают,что сп им проложит дорогу во всем.
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20.10.2021 13:12 Ответить
на поминках разве что..Вовы....
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20.10.2021 13:46 Ответить
***** підчепило на гачок американського легковірного дурника можливістю союзу проти Китаю
і вичавить з нього поступки по Україні
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20.10.2021 13:19 Ответить
После выбора коленей перед куйло и кидка кореша Пороха.....действия Байдена не вызывает удивления даже.Л
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20.10.2021 13:24 Ответить
Время покажет… кацапы всегда принимают желаемое за действительное..
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20.10.2021 13:30 Ответить
после обыска ФБР в доме дерипаски, пыня засуетился
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20.10.2021 14:06 Ответить
просто у путена кишка тонка встречаться с зелей, вот и трепется с кем попало
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20.10.2021 14:18 Ответить
конечно, встреча реальна... Байден дал педофилу три месяца на выполнение своих требований... вот педофил и спешит отчитаться перед правителем мира... иначе не только яйчуны зажмут в тиски, но и все остальное...
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20.10.2021 14:43 Ответить
Жалкий президент. Трусливый. И это Америка...
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20.10.2021 15:25 Ответить
 
 