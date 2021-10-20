Работаем над организацией заседания Люблинского треугольника на уровне глав правительств, - Кулеба

Украина работает над организацией заседания Люблинского треугольника на уровне глав правительств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас на повестке дня есть инициатива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провести заседание Люблинского треугольника на уровне глав правительств. Мы также работаем над проведением в декабре этого года в Варшаве заседания межпарламентской ассамблеи Люблинского треугольника с участием парламентариев Украины, Польши и Литвы", - отметил глава МИД.

По его словам, деятельность Люблинского треугольника вышла далеко за пределы МИД Украины, Польши и Литвы.

"Другие органы власти обращаются к нам с запросами об организации встреч в этом формате. Одним из последних примеров является инициатива Министерства развития общин и территорий Украины провести трехстороннюю встречу с литовскими и польскими коллегами. Мы охотно взяли в работу этот запрос и уже работаем над его реализацией", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что 27 октября участники национальных молодежных советов Украины, Польши и Литвы подпишут в МИД Украины меморандум о создании Молодежного Люблинского треугольника.

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