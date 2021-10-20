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Работаем над организацией заседания Люблинского треугольника на уровне глав правительств, - Кулеба

Работаем над организацией заседания Люблинского треугольника на уровне глав правительств, - Кулеба

Украина работает над организацией заседания Люблинского треугольника на уровне глав правительств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас на повестке дня есть инициатива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провести заседание Люблинского треугольника на уровне глав правительств. Мы также работаем над проведением в декабре этого года в Варшаве заседания межпарламентской ассамблеи Люблинского треугольника с участием парламентариев Украины, Польши и Литвы", - отметил глава МИД.

По его словам, деятельность Люблинского треугольника вышла далеко за пределы МИД Украины, Польши и Литвы.

"Другие органы власти обращаются к нам с запросами об организации встреч в этом формате. Одним из последних примеров является инициатива Министерства развития общин и территорий Украины провести трехстороннюю встречу с литовскими и польскими коллегами. Мы охотно взяли в работу этот запрос и уже работаем над его реализацией", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что 27 октября участники национальных молодежных советов Украины, Польши и Литвы подпишут в МИД Украины меморандум о создании Молодежного Люблинского треугольника.

Также читайте: Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня действуем, - Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Люблинский треугольник (20)


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А над організацією офшорної чорної діри вже попрацювали? Цікава геометрія. Залишилися лише трикутники, паралелограм і інше.
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20.10.2021 13:26 Ответить
Всі ваші рішення в той же день лежатимуть на столі у *****.
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20.10.2021 13:34 Ответить
а когда заработает стокгольмский параллелограмм, и украину примут в дружную шведскую семейку?
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20.10.2021 13:48 Ответить
не завидуй, дуня. тебя примут только в зообордель
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20.10.2021 15:36 Ответить
 
 