РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12911 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 834 8

Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Столкнулись с наибольшими вызовами с начала пандемии

Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Столкнулись с наибольшими вызовами с начала пандемии

В настоящее время Украина столкнулась с наибольшими вызовами за все время пандемии.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону ближайшее дни", - отметил он.

"Бизнес и общественные заведения смогут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники будут полностью вакцинированы", - добавил премьер.

Читайте также: Мы не остановим пандемию COVID-19, если Украина не будет вакцинироваться, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто, темпи вакцинації вас тільки тепер насторожили?
далекоглядність та завбачливість - кращі риси зевлади!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:35 Ответить
Все с чем бы вы не сталкивались, все наибольшее и неразрешимое.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:36 Ответить
а 2 недели назад об этом никто не думал )) у Трускавце так классно покутили... про карантин и лохдаун даже не вспоминали... ибо масок не видно (и не говорите что они там все привитые или к заразе зараза не липнет)))) ...



показать весь комментарий
20.10.2021 13:48 Ответить
Не бзди-шмиГаль,ви ж з ЗЕро типу "чемпіони"))) Чи як?
показать весь комментарий
20.10.2021 13:52 Ответить
Почитай комменты на этом же цензоре в ковидных новостях, Зеленский виноват, что среди населения много дегенератов, для которых прививка зло и карантин ущемление прав? Врачей жаль, остальных нет, у каждого своя голова на плечах и каждый сам должен заботиться о своем здоровье, и политики вам в этом не помогут.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:08 Ответить
Что? предыдущая борьба оказалась пустышкой? Сами же признали, что все еще хуже, значит вы ликвидны, уволить) Каждый год одно и тоже теперь)
показать весь комментарий
20.10.2021 14:22 Ответить
 
 