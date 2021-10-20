Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Столкнулись с наибольшими вызовами с начала пандемии

В настоящее время Украина столкнулась с наибольшими вызовами за все время пандемии.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону ближайшее дни", - отметил он.

"Бизнес и общественные заведения смогут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники будут полностью вакцинированы", - добавил премьер.

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