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Apple обозначила оккупированный Крым частью РФ: МИД Украины поручил посольству в США разобраться в ситуации

Apple обозначила оккупированный Крым частью РФ: МИД Украины поручил посольству в США разобраться в ситуации

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music оккупированный Крым изображен как часть России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер министерства Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации", - подчеркнул он.

Николенко напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Также читайте: В случае роста заболеваемости COVID-19 ЕС может исключить Украину из "зеленого" списка, - спикер МИД Николенко

Автор: 

Apple (66) Крым (26419) МИД (6986) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+13
Обратитесь официально, подкорректируют. Зрады здесь никакой нет. А в захваченном Крыму вообще не должно быть никакой яблочной продукции и цивилизованных услуг, пусть "русским миром" наслаждаются и голову подлечивают
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20.10.2021 13:50
+9
Только мы начали официально завозить айфоны, и на те вам така подлянка с их стороны.
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20.10.2021 13:46
+7
а я юзаю андроид, качаю в телеф мп3 файлы и чихать хотел на яблоко, его смешные приложения и его геополитический кретинизм
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20.10.2021 14:25
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Только мы начали официально завозить айфоны, и на те вам така подлянка с их стороны.
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20.10.2021 13:46 Ответить
да а кто читал дОговор подписанный Вовой и Яблоком может там штрифтом для слепых прописано..... Украина не возражает против завоза в Крым Яблок в статусе что это пока (ключевое) пока территория Россиии??????
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20.10.2021 13:48 Ответить
Даже если это действительно прописано в договоре шрифтом Брайля, то это еще раз подчеркивает то, что a#$%l это к#л для населения с большими излишками денежной массы.
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20.10.2021 14:14 Ответить
Обратитесь официально, подкорректируют. Зрады здесь никакой нет. А в захваченном Крыму вообще не должно быть никакой яблочной продукции и цивилизованных услуг, пусть "русским миром" наслаждаются и голову подлечивают
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20.10.2021 13:50 Ответить
я вам не відкрию великих таємниць, але усякі єпли шмепли гугли, фб, твітери ,сайти по оренді житла радо виконують будь які забаганки країни окупанта(раша, ізраїль і тд) і безсовісно пишуть про міфічну належність країні цих територій. бо по перше бізнес(гроші не пахнуть). по друге санкції(можуть закрити бізнес,). право лише для слабких! в кого є бабло, сила та вплив- насрать!
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20.10.2021 13:50 Ответить
Ви праві. І тому, ще до завтра яблука виправлять цю помилку, черговий раз мокнувши кацапів пикою в багно. Бо сила і вплив є лише у США, а у кацапів - лише голі понти.
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20.10.2021 14:07 Ответить
ну не знаю, у меня Украиной показывает
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20.10.2021 14:20 Ответить
а я юзаю андроид, качаю в телеф мп3 файлы и чихать хотел на яблоко, его смешные приложения и его геополитический кретинизм
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20.10.2021 14:25 Ответить
ну ты суворый, прям зверюга
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20.10.2021 15:47 Ответить
яблука - ху.яблока то все розвод та понти для лохмандьеїв
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20.10.2021 14:36 Ответить
Для Эпла что Крым,что Украина черные дыры, там половина сотрудников не знает таких названий.
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20.10.2021 14:38 Ответить
В один Apple влезет 50 Украин. Вы там поаккуратней разбирайтесь, а то и Украину нарисуют как часть Apple.
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20.10.2021 14:39 Ответить
Проф. Преображенский


Министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса.
Ещё раз - кругосветное путешествие вокруг Северного полюса. У меня всё.

https://twitter.com/i/status/1450487280817352710

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20.10.2021 15:36 Ответить
лишняя хромосома покоя не дает! Люди Х прям от сокращенного Х%йло.
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20.10.2021 19:40 Ответить
божья роса с америки подвалила
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20.10.2021 15:46 Ответить
Зе куди не поїде там завжди якась херня коїться. Був нещодавно в Apple і на тобі. Що він там нив зрозуміло, отримуй "інвестиції"
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20.10.2021 16:22 Ответить
Недавно попалась статья The Guardian про изменения климата Европы- с картой крыма якобы принадлежащего рашке.
Я написал в их редакцию- они пообещали исправить.

, thank you very much for your email about this.

The status of Crimea on this underlying map is absolutely not an indication of the Guardian's editorial position. Rather, it was an oversight in checking the basic map of Europe used as a template for the interactive overlays. I have arranged with our graphics and interactive teams for the map to be changed, and it now indicates Crimea as being politically part of Europe, and Ukraine.

With best wishes,
Mark Smith


Guardian readers' editor's office
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21.10.2021 01:19 Ответить
 
 