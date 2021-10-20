Apple обозначила оккупированный Крым частью РФ: МИД Украины поручил посольству в США разобраться в ситуации
Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music оккупированный Крым изображен как часть России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер министерства Олег Николенко.
"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации", - подчеркнул он.
Николенко напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.
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+13 дмитрий иванов #379098
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса.
Ещё раз - кругосветное путешествие вокруг Северного полюса. У меня всё.
https://twitter.com/i/status/1450487280817352710
Я написал в их редакцию- они пообещали исправить.
, thank you very much for your email about this.
The status of Crimea on this underlying map is absolutely not an indication of the Guardian's editorial position. Rather, it was an oversight in checking the basic map of Europe used as a template for the interactive overlays. I have arranged with our graphics and interactive teams for the map to be changed, and it now indicates Crimea as being politically part of Europe, and Ukraine.
With best wishes,
Mark Smith
Guardian readers' editor's office