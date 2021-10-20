Apple обозначила оккупированный Крым частью РФ: МИД Украины поручил посольству в США разобраться в ситуации

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music оккупированный Крым изображен как часть России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер министерства Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации", - подчеркнул он.

Николенко напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

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