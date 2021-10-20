Данилюк о давлении ОП на "UA: Перший": "Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский"
Офис Президента напрямую пытается контролировать журналистов, контролировать перечень гостей их студии и, соответственно, кто и что там говорит, и это - не только о "Суспільном".
Как передает Цензор.НЕТ, такую уверенность в Facebook высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Democracy dies in darkness (демократия умирает в темноте). Это девиз одного из старейших и самых уважаемых изданий в мире - The Washington Post. Это о свободе СМИ, о свободе слова и о недопустимости давления на СМИ со стороны властей. Это то, что является главным столпом демократии любой страны и то, что каждая украинская власть пытается сломать, подмять и контролировать. Именно об этом написала журналист "Суспільного" Мирослава Барчук. О том, что Офис Президента напрямую пытается контролировать журналистов, контролировать перечень гостей их студии и, соответственно, кто и что там говорит. Но мы же все взрослые люди и понимаем, что это - не только о "Суспільном", - отметил он.
"Я сам хожу на эти эфиры и вижу тактику и "уровень дискуссии" слуг Офиса. Они засылают на эфир никому неизвестных депутатов, которые не имеют никакого уровня экспертности в обсуждаемых вопросах, и целью которых является свести все обсуждения до уровня базарного шума, бессмысленных обвинений и крика. У них нет аргументов, и они им и не нужны. Их задача - не доказать, а не дать сказать. Моновласть хочет быть моно во всем. Им недостаточно парламента, где они могли бы принять какие-либо решения для воплощения обещанной людям программы президента. Наоборот, они хотят закрыть рот всем, кто об этом говорит, ведь контролировать потоки оказалось намного слаще, чем их уничтожать. Обратите внимание, как в обмен на защиту от американского правосудия и торможения дел "Привата" им удалось взять под контроль "1+1" Коломойского и как дерзко они себя там ведут. Также обратите внимание - опять начались слухи о том, что "Свободу слова Савика Шустера" закроют. Они хотят стать моно в СМИ, чтобы никто не имел права голоса и не говорил правду об их сделках. Проблема только в том, что чтобы стать моно, надо быть гетеро", - добавил Данилюк.
"Этот фокус с ущемлением свободы слова нам уже показывали несколько недоилюзионистов. В прошлом уже были темники, были звонки, были угрозы, были дерзкие нападения на журналистов. Это все уже было, и ничего из этого не сработало. Не сработает и сейчас. Но должен открыть глаза всем, кто до сих пор видит мессию там, где сидит волк в овечьей шкуре. Нужно очень четко понимать, что эта ситуация - не прихоть каких-то марионеток. Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский. Мое искреннее уважение Мирославе Барчук за ее гражданскую позицию и журналистскую этику. Очень мужественный шаг и вдвойне важный от журналиста "Суспільного", которое получает финансирование за счет государства, и которое каждая власть пытается шантажировать уменьшением финансирования. Кто бы что ни говорил, таких честных и сознательных журналистов в Украине много. Именно поэтому мы пережили все посягательства на свободу слова и сделаем это и сейчас. Ukrainian democracy won`t die in darkness!" - резюмировал он.
Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.
Позже Сергей Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности.
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коломойський мати,
ми за ЗЕофшооори будем воювати
Медийный разворот произошел весьма неожиданно. Еще в конце сентября сразу семь телеканалов показали документальный фильм о праздновании 30-летия Независимости, где главные роли сыграли Ермак и его зам Кирилл Тимошенко. Среди каналов, показавших фильм, - ICTV Пинчука, "Украина" и "Украина 24" Ахметова, "1+1" Коломойского, "Интер" Левочкина/Фирташа. Но в начале октября информационная повестка начала меняться.
Теперь откровенно комплиментирует Зеленскому только Г+Г, остальные начали "борзеть", а отдельные так скоро сравняются по мочилову Величайшего с "Прямым" и 5-м.
Почему? Олигархи и продажные журналисты типа Бигуса держат нос по ветру и больше других чувствуют силу и слабость власти. Как хотите, но это сигнал. Сигнал того, что Зермака перестают бояться, он всем надоел своими зашкварами, и олигархи готовят ему сменщика. Кого? Скорее всего, Притулу + Разумкова - последние демарши обоих вкладываются в эту канву. Плюс сумасшедшая активизация Мураева. Складывать все яйца в одну корзину никто не собирается - это так, для понимания.
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Ещё одно подтверждение того, что олигархические СМИ в Украине совершили резкий разворот от комплиментарности в отношении Зевласти к его критике и даже покусыванию - ниже, о зряплате и оздоровлении Министра по делам ветеранов Лапутиной, о чем поведал сайт ахметовского телеканала "Украина"
Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.