Данилюк о давлении ОП на "UA: Перший": "Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский"

Офис Президента напрямую пытается контролировать журналистов, контролировать перечень гостей их студии и, соответственно, кто и что там говорит, и это - не только о "Суспільном".

Как передает Цензор.НЕТ, такую уверенность в Facebook высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Democracy dies in darkness (демократия умирает в темноте). Это девиз одного из старейших и самых уважаемых изданий в мире - The Washington Post. Это о свободе СМИ, о свободе слова и о недопустимости давления на СМИ со стороны властей. Это то, что является главным столпом демократии любой страны и то, что каждая украинская власть пытается сломать, подмять и контролировать. Именно об этом написала журналист "Суспільного" Мирослава Барчук. О том, что Офис Президента напрямую пытается контролировать журналистов, контролировать перечень гостей их студии и, соответственно, кто и что там говорит. Но мы же все взрослые люди и понимаем, что это - не только о "Суспільном", - отметил он.

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"Я сам хожу на эти эфиры и вижу тактику и "уровень дискуссии" слуг Офиса. Они засылают на эфир никому неизвестных депутатов, которые не имеют никакого уровня экспертности в обсуждаемых вопросах, и целью которых является свести все обсуждения до уровня базарного шума, бессмысленных обвинений и крика. У них нет аргументов, и они им и не нужны. Их задача - не доказать, а не дать сказать. Моновласть хочет быть моно во всем. Им недостаточно парламента, где они могли бы принять какие-либо решения для воплощения обещанной людям программы президента. Наоборот, они хотят закрыть рот всем, кто об этом говорит, ведь контролировать потоки оказалось намного слаще, чем их уничтожать. Обратите внимание, как в обмен на защиту от американского правосудия и торможения дел "Привата" им удалось взять под контроль "1+1" Коломойского и как дерзко они себя там ведут. Также обратите внимание - опять начались слухи о том, что "Свободу слова Савика Шустера" закроют. Они хотят стать моно в СМИ, чтобы никто не имел права голоса и не говорил правду об их сделках. Проблема только в том, что чтобы стать моно, надо быть гетеро", - добавил Данилюк.

"Этот фокус с ущемлением свободы слова нам уже показывали несколько недоилюзионистов. В прошлом уже были темники, были звонки, были угрозы, были дерзкие нападения на журналистов. Это все уже было, и ничего из этого не сработало. Не сработает и сейчас. Но должен открыть глаза всем, кто до сих пор видит мессию там, где сидит волк в овечьей шкуре. Нужно очень четко понимать, что эта ситуация - не прихоть каких-то марионеток. Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский. Мое искреннее уважение Мирославе Барчук за ее гражданскую позицию и журналистскую этику. Очень мужественный шаг и вдвойне важный от журналиста "Суспільного", которое получает финансирование за счет государства, и которое каждая власть пытается шантажировать уменьшением финансирования. Кто бы что ни говорил, таких честных и сознательных журналистов в Украине много. Именно поэтому мы пережили все посягательства на свободу слова и сделаем это и сейчас. Ukrainian democracy won`t die in darkness!" - резюмировал он.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Позже Сергей Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности.





