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Данилюк о давлении ОП на "UA: Перший": "Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский"

Данилюк о давлении ОП на

Офис Президента напрямую пытается контролировать журналистов, контролировать перечень гостей их студии и, соответственно, кто и что там говорит, и это - не только о "Суспільном".

Как передает Цензор.НЕТ, такую уверенность в Facebook высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Democracy dies in darkness (демократия умирает в темноте). Это девиз одного из старейших и самых уважаемых изданий в мире - The Washington Post. Это о свободе СМИ, о свободе слова и о недопустимости давления на СМИ со стороны властей. Это то, что является главным столпом демократии любой страны и то, что каждая украинская власть пытается сломать, подмять и контролировать. Именно об этом написала журналист "Суспільного" Мирослава Барчук. О том, что Офис Президента напрямую пытается контролировать журналистов, контролировать перечень гостей их студии и, соответственно, кто и что там говорит. Но мы же все взрослые люди и понимаем, что это - не только о "Суспільном", - отметил он.

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"Я сам хожу на эти эфиры и вижу тактику и "уровень дискуссии" слуг Офиса. Они засылают на эфир никому неизвестных депутатов, которые не имеют никакого уровня экспертности в обсуждаемых вопросах, и целью которых является свести все обсуждения до уровня базарного шума, бессмысленных обвинений и крика. У них нет аргументов, и они им и не нужны. Их задача - не доказать, а не дать сказать. Моновласть хочет быть моно во всем. Им недостаточно парламента, где они могли бы принять какие-либо решения для воплощения обещанной людям программы президента. Наоборот, они хотят закрыть рот всем, кто об этом говорит, ведь контролировать потоки оказалось намного слаще, чем их уничтожать. Обратите внимание, как в обмен на защиту от американского правосудия и торможения дел "Привата" им удалось взять под контроль "1+1" Коломойского и как дерзко они себя там ведут. Также обратите внимание - опять начались слухи о том, что "Свободу слова Савика Шустера" закроют. Они хотят стать моно в СМИ, чтобы никто не имел права голоса и не говорил правду об их сделках. Проблема только в том, что чтобы стать моно, надо быть гетеро", - добавил Данилюк.

"Этот фокус с ущемлением свободы слова нам уже показывали несколько недоилюзионистов. В прошлом уже были темники, были звонки, были угрозы, были дерзкие нападения на журналистов. Это все уже было, и ничего из этого не сработало. Не сработает и сейчас. Но должен открыть глаза всем, кто до сих пор видит мессию там, где сидит волк в овечьей шкуре. Нужно очень четко понимать, что эта ситуация - не прихоть каких-то марионеток. Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский. Мое искреннее уважение Мирославе Барчук за ее гражданскую позицию и журналистскую этику. Очень мужественный шаг и вдвойне важный от журналиста "Суспільного", которое получает финансирование за счет государства, и которое каждая власть пытается шантажировать уменьшением финансирования. Кто бы что ни говорил, таких честных и сознательных журналистов в Украине много. Именно поэтому мы пережили все посягательства на свободу слова и сделаем это и сейчас. Ukrainian democracy won`t die in darkness!" - резюмировал он.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Позже Сергей Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности.

Данилюк о давлении ОП на UA: Перший: Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский 01
Данилюк о давлении ОП на UA: Перший: Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский 02
Данилюк о давлении ОП на UA: Перший: Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский 03

Автор: 

журналистика (3312) свобода слова (1170) СМИ (3840) Данилюк Александр (469) Ермак Андрей (1266) Офис Президента (1802) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+12
батько наш зеленський,
коломойський мати,
ми за ЗЕофшооори будем воювати
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20.10.2021 13:57
+11
Сцарь не терпить інакомислія.
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20.10.2021 13:56
+11
Так нещодавно цей данилюк і сам був "члєном" команди. І в тому,що таке відбувається зараз в Україні є і його "заслуга".
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20.10.2021 13:57
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Чую Сашко ще комусь по пиці дасть.
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20.10.2021 13:54 Ответить
Это он руками махал, что его ЛИЧНЫЕ интересы ущемили. А не погнал бы "Сашка" Зеленский из начальников- сам бы каналы обзванивал и регулировал редакционную политику.
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20.10.2021 20:36 Ответить
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20.10.2021 13:55 Ответить
Сцарь не терпить інакомислія.
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20.10.2021 13:56 Ответить
это стратегия голосования мудрого нарида
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20.10.2021 13:56 Ответить
Так нещодавно цей данилюк і сам був "члєном" команди. І в тому,що таке відбувається зараз в Україні є і його "заслуга".
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20.10.2021 13:57 Ответить
в яких тіки командах він не був, бігає як заєць
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20.10.2021 14:02 Ответить
батько наш зеленський,
коломойський мати,
ми за ЗЕофшооори будем воювати
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20.10.2021 13:57 Ответить
я думаю щодо коломойського з зеленським навпаки,
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20.10.2021 14:03 Ответить
Янелох Офшорный с воровитой шоблой Слуг Уродов!
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20.10.2021 13:58 Ответить
Ты гля, как заговорил! А три года назад совсем по-другому трындел.
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20.10.2021 14:02 Ответить
https://t.me/s/Sharpreview Если вы заметили, что Зеленского начал "мочить" не только продажный BIHUS info. Если еще месяц назад главные "олигархические" кнопки на ТВ обеспечивали главе государства теплую информационную ванну, то теперь они дают понять: финал близок, Вова...
Медийный разворот произошел весьма неожиданно. Еще в конце сентября сразу семь телеканалов показали документальный фильм о праздновании 30-летия Независимости, где главные роли сыграли Ермак и его зам Кирилл Тимошенко. Среди каналов, показавших фильм, - ICTV Пинчука, "Украина" и "Украина 24" Ахметова, "1+1" Коломойского, "Интер" Левочкина/Фирташа. Но в начале октября информационная повестка начала меняться.
Теперь откровенно комплиментирует Зеленскому только Г+Г, остальные начали "борзеть", а отдельные так скоро сравняются по мочилову Величайшего с "Прямым" и 5-м.
Почему? Олигархи и продажные журналисты типа Бигуса держат нос по ветру и больше других чувствуют силу и слабость власти. Как хотите, но это сигнал. Сигнал того, что Зермака перестают бояться, он всем надоел своими зашкварами, и олигархи готовят ему сменщика. Кого? Скорее всего, Притулу + Разумкова - последние демарши обоих вкладываются в эту канву. Плюс сумасшедшая активизация Мураева. Складывать все яйца в одну корзину никто не собирается - это так, для понимания.
....
Ещё одно подтверждение того, что олигархические СМИ в Украине совершили резкий разворот от комплиментарности в отношении Зевласти к его критике и даже покусыванию - ниже, о зряплате и оздоровлении Министра по делам ветеранов Лапутиной, о чем поведал сайт ахметовского телеканала "Украина"
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20.10.2021 14:06 Ответить
23 відсотки, кажете? 😉 Ню-ню! 4 відсотки, як мінімум у Зєлєнского забрав той самий Данилюка, який йому їх спочатку дав. 9 забрав Разумков. Цікаво, якби Зєлєнскій позбувся Єрмака і Стефанчук, які йому нічого не дали, мудрий нарід би схавав? 🤔 А я підозрюю, що у випадку виборів щось подібне будуть пробувати. Хоча Зєлєнскій швидше від Лєнки позбавиться, ніж від Єрмака.
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20.10.2021 14:07 Ответить
та он скорее будет говорить про своих детей, как Пуйло - "это не наши дети" - чем оторвется от дерьмака
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20.10.2021 14:21 Ответить
Скажите спасибо, многие каналы маленький диктатор вообще закрыл.
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20.10.2021 14:08 Ответить
о как заговорил. а в 19м тынялся по РНБО в поисках своего рабочего места и жаловался что Пастор мониторы украл
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20.10.2021 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 18:58 Ответить
А на обиженке не легко!
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20.10.2021 21:49 Ответить
 
 