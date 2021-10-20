1028 смертей за сутки: в РФ установлен новый рекорд по числу летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных российского оперативного штаба, обнародованных в среду.

Рост числа смертей фиксируется практически ежедневно с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября. Больше всего пациентов за минувшие сутки скончалось в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 62, в Нижегородской области - 40.

Вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение уровня суточного прироста новых заболевших после максимальных за пандемию 34 325 случаев, зафиксированных в понедельник, хотя значения среды выше тех, которые были зафиксированы во вторник (33740).

В Москве за сутки выявлено 5 847 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3 274, в Московской области - 2 590 (здесь фиксируется снижение к данным вторника, когда сообщалось о 2 955 случаях).

Еще 930 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской области, 728 - в Нижегородской области, 698 - в Воронежской области, 668 - в Башкирии, 612 - в оккупированном РФ Крыму, 608 - в Пермском крае, 603 - в Свердловской области, 582 - в Ростовской области, 523 - в Красноярском крае, 456 - в Смоленской области, 422 - в Челябинской области, 419 - в Саратовской области, 402 - в Омской области, по 399 новых случаев в Оренбургской и Иркутской областях.

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Кроме того, 390 случаев - в Ульяновской области, 388 - в Ставропольском крае, 383 - в Волгоградской области, 382 - в Алтайском крае, 371 - в Удмуртии, 369 - в Брянской области, 366 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 094 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 226 353 умерших и 7 млн 065 тыс. 712 выписанных, в том числе 25 231 выписан за последние сутки.