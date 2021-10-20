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Новости Коронавирус и карантин
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1028 смертей за сутки: в РФ установлен новый рекорд по числу летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии

1028 смертей за сутки: в РФ установлен новый рекорд по числу летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных российского оперативного штаба, обнародованных в среду.

Рост числа смертей фиксируется практически ежедневно с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября. Больше всего пациентов за минувшие сутки скончалось в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 62, в Нижегородской области - 40.

Вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение уровня суточного прироста новых заболевших после максимальных за пандемию 34 325 случаев, зафиксированных в понедельник, хотя значения среды выше тех, которые были зафиксированы во вторник (33740).

В Москве за сутки выявлено 5 847 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3 274, в Московской области - 2 590 (здесь фиксируется снижение к данным вторника, когда сообщалось о 2 955 случаях).

Еще 930 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской области, 728 - в Нижегородской области, 698 - в Воронежской области, 668 - в Башкирии, 612 - в оккупированном РФ Крыму, 608 - в Пермском крае, 603 - в Свердловской области, 582 - в Ростовской области, 523 - в Красноярском крае, 456 - в Смоленской области, 422 - в Челябинской области, 419 - в Саратовской области, 402 - в Омской области, по 399 новых случаев в Оренбургской и Иркутской областях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На кладбищах места еще есть, в моргах - мест нет. Если у кого-то мозги остались, вакцинируйтесь, - Комаровский. ВИДЕО

Кроме того, 390 случаев - в Ульяновской области, 388 - в Ставропольском крае, 383 - в Волгоградской области, 382 - в Алтайском крае, 371 - в Удмуртии, 369 - в Брянской области, 366 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 094 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 226 353 умерших и 7 млн 065 тыс. 712 выписанных, в том числе 25 231 выписан за последние сутки.

карантин (16729) россия (96038) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
в свинособачьей федерации цифры статистики соотносятся с реальностью примерно никак. Следует читать "росстат осмелился пока что показать цифру 1028, вроде и к вакцинации стимулирует и реальный уровень пизнеца не леденит душу".. )))
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20.10.2021 14:08
+8
А секта московского сатаната в Украине безнаказанно трахает мозг украинцам.

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20.10.2021 14:14
+6
Виват Спутник-V, виват!!!
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20.10.2021 14:03
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Численность населения России будет сокращаться вплоть до 2030 года. Такую оценку правительство заложило в Единый план достижения национальных целей развития, утвержденный на этой неделе.
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20.10.2021 14:01 Ответить
а що буде після 2030 ?

китайці почнуть плодитись у Сибіру ?
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20.10.2021 14:05 Ответить
Виват Спутник-V, виват!!!
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20.10.2021 14:03 Ответить
супутнік - вкрадена і через попу зроблена Астра-Зенека
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20.10.2021 14:06 Ответить
у перерахунку на кількість населення,
у нас смертність набагато вища

Синьор Ковідомор:
"до Дня Незалежності 50% українців буде вакциновано "

ось причина !
а ще відвідування невакцинованими кіно-ресторанів - то ж для ЗЕ-бені святе, т. зв. "креативна індустрія"
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20.10.2021 14:04 Ответить
в свинособачьей федерации цифры статистики соотносятся с реальностью примерно никак. Следует читать "росстат осмелился пока что показать цифру 1028, вроде и к вакцинации стимулирует и реальный уровень пизнеца не леденит душу".. )))
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20.10.2021 14:08 Ответить
скоріш за все так, але мені на них - наплювать !

у нас за вчора померло 500 чоловік
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20.10.2021 14:09 Ответить
У нас отдельная печальная тема. У людей и выбор вроде есть чем вакцинироваться, и православие головного мозга пожиже чем за поребриком. Однако увы, мутрага нарита могила исправит
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20.10.2021 14:13 Ответить
починали зачиняти ТРЦ - пішли колотись

на попу всякого мудрого наріда є клізма з різбою
але Сеньор Ковідомор боїться за рейтинг - 50% українців ні за що не хотять колотись
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20.10.2021 14:26 Ответить
Умножить на 2.
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20.10.2021 14:26 Ответить
Расеи нельзя верить...х 5 = вот это будет правильная статистика.
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20.10.2021 14:05 Ответить
можна сміливо на два множити
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20.10.2021 14:06 Ответить
нам від цього не легше - 500 чоловік померло за вчора

це жах !
невакцінові - ідіоти !
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20.10.2021 14:08 Ответить
тех, кто слушал Михалкова и Ткачева, щас хоронят.. удачи вам, дебилы!
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20.10.2021 14:08 Ответить
Рашка как всегда врёт, цифры занижены. Их придерживали до голосования в ДурДуму, сейчас потихоньку отпускают. В реале нужно множить на три.
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20.10.2021 14:08 Ответить
Лаптеногие, а сможете повторить?
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20.10.2021 14:08 Ответить
а спутник, чо? а святая вода? а крестные ходы? неужто ниче не помогает...
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20.10.2021 14:09 Ответить
а у нас вчора мітинг ідіотів УПЦ МП

єто как ?
тусили без масок
а поліції ані пари з вуст

хоча, ці - хай дохнуть
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20.10.2021 14:12 Ответить
Пели песни "Ленин всегда со мной " и на чужой земле
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20.10.2021 14:23 Ответить
Іісуса нашого Христа вже забули ?
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20.10.2021 14:28 Ответить
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20.10.2021 15:07 Ответить
это спорный вопрос..., медиков жаль, они падают с ног, а антивакцинаторов продолжают везти штабелями...
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20.10.2021 14:52 Ответить
На Донбасс не придут. И хорошее число. Почти как в задачке про зёрна на шахматной доске. Через 17 клеток с такими темпами параше трындец- 134 млн. сдохнут.
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20.10.2021 14:10 Ответить
А секта московского сатаната в Украине безнаказанно трахает мозг украинцам.

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20.10.2021 14:14 Ответить
А в кацапстане запретили пропаганду против вакцинации. У себя.. на Украину нужно наоборот.. отговаривать людей против прививок и подстрекать к бунтам
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20.10.2021 14:31 Ответить
заслуженный "Бригадир" и путинский жополиз фсё?
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20.10.2021 14:19 Ответить
Он на икону ***** помолиться и выздоровеет.
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20.10.2021 16:45 Ответить
Знову про кацапів. Як на мене то нехай вони всі виздихають, але в нас вже близько 500, а якщо помножити на кількість населення то якби воно було таке як у кацапів то булаб не 1000 а 2000
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20.10.2021 14:23 Ответить
Смертность на число заболевших в России
В два раза ниже не трольте украинцев
Лучше потрольте нашу ,,элиту''
Чтобы разработало вакцину
Чтобы население прививалось /в кого нет противопоказаний/
Чтобы развивало медицыну /а то возим больных до диктатора Лукашенко/
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20.10.2021 14:27 Ответить
Хм...вроде вакцин хватает с головой, но что-то не особо спешили люди прививаться, потому что власть виновата?
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20.10.2021 14:33 Ответить
На 140 млн - 1048 смертей.
На 40 млн - 495 смертей.
Где процент выше?
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20.10.2021 14:38 Ответить
расия - ВПЕРЕД! даешь рекорд! напишите мелом (чтобы можно было стирать и писать новое) на своей вонючей площади с зикуратом сифилитика - сегодня рекорд составил 1028 человек, на завтра должен быть в два раза больше... и так на пару месяцев... с арифметической прогрессией... лучше была бы геометрическая... но для начала козлорогим агрессорам и арифметической будет достаточно... дней на 20...
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20.10.2021 14:40 Ответить
Вы хотите испугать то некоторые и с дома не будут выходить
/як не повезе рiднiй сестрi дicтанеш/
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20.10.2021 14:44 Ответить
Так держать, алени!!!
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20.10.2021 14:56 Ответить
А на наши антирекорды власть обратит внимание? Мне как-то по барабану, что творится в лаптестане, я хочу, что-бы в моей стране было хорошо. А эти зелины кивки за поребрик мне неинтересны.
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20.10.2021 14:59 Ответить
В скандинавских странах давно уже никто от коронавируса не умирает. Может их метод коллективного иммунитета все-таки работает?
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20.10.2021 15:43 Ответить
Вакцинироваться только новичком 5 - целенаправленный геноцид ***** в отношении своего народа...
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20.10.2021 16:43 Ответить
 
 