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Шмыгаль об объявлении рядом регионов чрезвычайной ситуации из-за поставок газа: Решение сугубо техническое, что позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры

Шмыгаль об объявлении рядом регионов чрезвычайной ситуации из-за поставок газа: Решение сугубо техническое, что позволило

Введение в областях чрезвычайной ситуации по поставкам газа было техническим. Эти решения позволили бюджетным учреждениям подписать контракты с "Нафтогазом".

Об этом сегодня на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли чрезвычайную ситуацию из-за поставок газа. Такие решения были сугубо техническими и позволили быстрее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местной властью", - сказал он.

По его словам, введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам.

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Автор: 

Газ (10236) Нафтогаз (3114) Меморандум (137) Шмыгаль Денис (2721)


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на сегодня тариф о КП «Теплоэнерго» (г. Днепр) для населения составляет: централизованное отопление при наличии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии с НДС грн / Гкал - 1579.51 грн.

Для потребителей КП «Теплоенерго» новые тарифы:

2 144,20 грн за 1 Гкал для населения (с НДС);
3 616,13 грн за 1 Гкал для религиозных организаций (с НДС);
3 616,13 грн за 1 Гкал для бюджетных организаций (с НДС);
4 991,15 грн за 1 Гкал для всех прочих потребителей (с НДС).
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20.10.2021 14:23 Ответить
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20.10.2021 14:32 Ответить
 
 