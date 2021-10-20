Шмыгаль об объявлении рядом регионов чрезвычайной ситуации из-за поставок газа: Решение сугубо техническое, что позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры
Введение в областях чрезвычайной ситуации по поставкам газа было техническим. Эти решения позволили бюджетным учреждениям подписать контракты с "Нафтогазом".
Об этом сегодня на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли чрезвычайную ситуацию из-за поставок газа. Такие решения были сугубо техническими и позволили быстрее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местной властью", - сказал он.
По его словам, введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам.
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