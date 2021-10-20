В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, уникального спорткомплекса и реставрация трех замков, - Зеленский
В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство" и реставрация трех замков по программе "Большая реставрация".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский
"Есть наша программа – это большие спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть 3 замка, которые включены в программу", - сказал Зеленский представителям СМИ, пребывая с рабочим визитом в городе Канев Черкасской области.
Он также отметил, что в рамках программы "Большая реставрация" также готовятся документы по реставрации центра Канева.
Кроме того, по его словам, в 2022 году в городе появится школа со спортивной площадкой для детей и бассейном.
Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог.
"Я думаю, что еще пару лет и мы закончим все главные дороги в Черкасской области", - сказал он.
"Считаю, что в Черкасской области все есть. Люди есть, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид", - резюмировал Зеленский.
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страна катится в пропасть а оно замки строит и арены реставрирует!
на лед рядочком положили и - "баиньки"
..."отремонтированных" в прошлом году.
Сделай замену канализаций, утепли дома, сделай автономное отопление!!!!
Гандурас гнойный!!!
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Творчий, трудовий колектив Національного хору імені Григорія Верьовки, провів сьогодні день під стінами Міністерства культури та інформаційної політики в підтримку Зеновія Михайловича Корінця.
Колектив вважає, що конкурсна комісія була заангажованою, члени комісії діяли упереджено та прийняли рішення на користь Олександра Тарасенка - НЕЗАКОННО з порушеннями кваліфікаційних вимог.
https://www.facebook.com/Veryovka/ 18 жовтня о 13:47 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=%2CP-R Київ ·
Акція на підтримку збереження нашого колективу, Національного хору України імені Верьовки, під Офісом Президента України.
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