В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, уникального спорткомплекса и реставрация трех замков, - Зеленский

В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство" и реставрация трех замков по программе "Большая реставрация".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Есть наша программа – это большие спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть 3 замка, которые включены в программу", - сказал Зеленский представителям СМИ, пребывая с рабочим визитом в городе Канев Черкасской области.

Он также отметил, что в рамках программы "Большая реставрация" также готовятся документы по реставрации центра Канева.

Кроме того, по его словам, в 2022 году в городе появится школа со спортивной площадкой для детей и бассейном.

Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог.

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"Я думаю, что еще пару лет и мы закончим все главные дороги в Черкасской области", - сказал он.

"Считаю, что в Черкасской области все есть. Люди есть, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид", - резюмировал Зеленский.