РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11240 посетителей онлайн
Новости
10 867 41

В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, уникального спорткомплекса и реставрация трех замков, - Зеленский

В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, уникального спорткомплекса и реставрация трех замков, - Зеленский

В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство" и реставрация трех замков по программе "Большая реставрация".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Есть наша программа – это большие спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть 3 замка, которые включены в программу", - сказал Зеленский представителям СМИ, пребывая с рабочим визитом в городе Канев Черкасской области.

Он также отметил, что в рамках программы "Большая реставрация" также готовятся документы по реставрации центра Канева.

Кроме того, по его словам, в 2022 году в городе появится школа со спортивной площадкой для детей и бассейном.

Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реконструкция стадиона "Шахтер" стартовала на Черкасщине, - ОГА. ФОТО

"Я думаю, что еще пару лет и мы закончим все главные дороги в Черкасской области", - сказал он.

"Считаю, что в Черкасской области все есть. Люди есть, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид", - резюмировал Зеленский.

Зеленский Владимир (20742) Большая стройка (728) Черниговская область (1153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
отберите у него мастерок и кельму!
страна катится в пропасть а оно замки строит и арены реставрирует!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:20
+19
Они не строят, они распиливают.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:29
+18
показать весь комментарий
20.10.2021 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отберите у него мастерок и кельму!
страна катится в пропасть а оно замки строит и арены реставрирует!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:20 Ответить
Они не строят, они распиливают.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:29 Ответить
Серп и молот - смерть и голод, а у вована кельма и пила.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:37 Ответить
Скажи спасибо, что он еще не догадался построить Дворец КВН и Храм 95 квартала.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:57 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 14:21 Ответить
замки для сеньора офшора и его вассалов дерьмак де сортирен и третьякова фон сракен ?
показать весь комментарий
20.10.2021 14:21 Ответить
это хорошо, в Черкассах поликлинику против ковида и морг строить не надо -

на лед рядочком положили и - "баиньки"
показать весь комментарий
20.10.2021 14:22 Ответить
"Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог"

..."отремонтированных" в прошлом году.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:24 Ответить
в нищей стране , власть не занимается нищетой народа а за деньги нищего народа лепит ледовые арены ,которые пойдут под приватизацию за копейку ,и будут служить инструментом дальнейшего обдиралово украинского народа
показать весь комментарий
20.10.2021 14:25 Ответить
Никуда оно не пойдет. В лучшем случае нароют кучу земли нальют фундамент поворуют деньги да и бросят.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:43 Ответить
Главное чтобы смерча не было или землетрясения
показать весь комментарий
20.10.2021 14:25 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцати трехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:26 Ответить
Лучше космодром, кому интересно париться в самолёте
показать весь комментарий
20.10.2021 14:29 Ответить
Камеру собі готуй комфортну!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:28 Ответить
Ні ні, тільки в многолюдну, щоб кожен міг висловити цьому пігмею "подяку", а яким чином то вже не важно!!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:53 Ответить
Гандурас гнойный, пиарщик гребанный!!!
Сделай замену канализаций, утепли дома, сделай автономное отопление!!!!
Гандурас гнойный!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:29 Ответить
Слышишь Вова, пока ты там в облаках летаешь, без контроля страны, на местах воспитателей детских садов отправляют в принудительные отпуска за свой счёт, при зарплатах минималках, но не 4000 зелёных обещаний, и ещё, только при тебе им начали выплачивать за престижность 5%, а не 20%, и ежегодную помощь в размере 5% от оклада, а не должностного оклада.
https://kg.ua/news/pedagogi-o-maleckom-i-usanovoy-za-svoi-sytye-lica-i-ozdorovlenie-ot-neizlechimoy-bolezni https://kg.ua/news/pedagogi-o-maleckom-i-usanovoy-za-svoi-sytye-lica-i-ozdorovlenie-ot-neizlechimoy-bolezni

показать весь комментарий
20.10.2021 14:30 Ответить
Вова ещё, тебе от медработников привет, сколько бабла на Ковиде отмыто чинушами от медицины, что при твоей каденции они озолотились, как никогда. Но тебе какая разница.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:33 Ответить
Ще про культурні новини в ЗЕкраїні.

https://www.facebook.com/erokhin.ivan.948?__cft__%5b0%5d=AZW4D_s0PrjtALk2fKWVXtl0tOmVaRH9066KksmSaAd0bblHBvvXp1rTHm1WAoPXdECeErKMrjzBJNMDwezxd5Sq2WXRhRPQt5XxuJj7Xte9azN7roa_Vq-cul4395t2h4_KsuruxgbtiruVg0y3TqxzCk1TSiARk_sJTy8U3tZUHw&__tn__=-UC%2CP-R Erokhin Ivan

"Горіла дупа, палала..."(с).

Заслуженно использованный заслуженный...

Это карма, зайчики!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:33 Ответить
https://www.facebook.com/Veryovka/?__cft__%5b0%5d=AZUzjg7HLRXnfF8XaIhZ2FdMitXqGDcckGY42jWcm0dLlBd_Q6vnGtegAQ79ve_lAjmaIFRnmbAf0SQcD330uWTPt5OpSio5pDnlYbA3qPnQgEq1e7r4owo-2hZ6RwwgHb46YuA3aBElw3yQSzo9sACj&__tn__=-UC%2CP-R Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г.Верьовки

https://www.facebook.com/Veryovka/posts/6373602279347803?__cft__%5b0%5d=AZUzjg7HLRXnfF8XaIhZ2FdMitXqGDcckGY42jWcm0dLlBd_Q6vnGtegAQ79ve_lAjmaIFRnmbAf0SQcD330uWTPt5OpSio5pDnlYbA3qPnQgEq1e7r4owo-2hZ6RwwgHb46YuA3aBElw3yQSzo9sACj&__tn__=%2CO%2CP-R 12 жовтня о 17:59 ·

Просимо всіх, хто підтримує наш колектив поширити цей допис!

Творчий, трудовий колектив Національного хору імені Григорія Верьовки, провів сьогодні день під стінами Міністерства культури та інформаційної політики в підтримку Зеновія Михайловича Корінця.

Колектив вважає, що конкурсна комісія була заангажованою, члени комісії діяли упереджено та прийняли рішення на користь Олександра Тарасенка - НЕЗАКОННО з порушеннями кваліфікаційних вимог.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:33 Ответить
https://www.facebook.com/Veryovka/?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=kC%2CP-R Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г.Верьовки був (була) в ефірі - у https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=kC%2CP-R Офіс Президента України .

https://www.facebook.com/Veryovka/ 18 жовтня о 13:47 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=%2CP-R Київ ·

Акція на підтримку збереження нашого колективу, Національного хору України імені Верьовки, під Офісом Президента України.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:34 Ответить
начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство" - Вот только: Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:38 Ответить
Борги сплачені. Кисню достатньо. Зарплати, пенсії підвищені. Вугілля, газ закуплені. І т.д. Прийшов час для льодових арен.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:40 Ответить
Ого, это сколько же еще можно будет накупить корма для собак и боксерским шлемов
показать весь комментарий
20.10.2021 14:46 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 14:47 Ответить
Воно просто впороте з народження.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:47 Ответить
вОно собі рейтінг кліпає, воно вже армію забезпечило на 100000%, кисню забезпечив на три України, вчителі отримують по 4000 баксів,недоквартал забезпечив грошима з приватбанку та великого крадівництва, 8 разів порушив Конституцію, вирок за зрадництво вже отримав!!!!!! Далі буде!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:49 Ответить
На Черкащені довибори у Верховну Раду- тому я не поспішав би купувати ковзани .Це просто ще одна брехня Зеленського про яку він завтра забуде, як про мільярд дерев. А люди обговорюють, сперечаються. Хіба можна серйозно сприймати репризи 95 кварталу.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:49 Ответить
А зарплата у врачей будет, а кислород в реанимациях, а места в больницах? Санитары, ловите наркомана!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:52 Ответить
Сегодня на заседании Верховной Рады слуги народа отказались увеличить финансирование медицины, культуры, психологическую реабилитацию ветеранов российско-украинской войны, теперь понятно почему - потому что у нас Большая стройка. На фоне того, что сейчас делается с медициной (полный хаос, все пущено на самотек) и неизвестность в отношении будущего с отоплением, газом и тарифами на коммунальные услуги, все, что говорит Зеленский выглядит полным трэшем.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:15 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 15:28 Ответить
идиот какая арена какие замки? проклятый дилер опять не забадяжил сахарной пудрой.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:28 Ответить
И построим Нью-Черкассы! Проведём сначала международный, потом межпланетный и после межгалактический турнир по шахматам! Игроков будем доставлять исключительна на космических ракетах украинского производства!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:55 Ответить
Президент использует наработки Остапа Бендера, по Строительству спортивных Нью-Васюки .....
Пора напомнить Президенту, что Украина занимает последнее место в Европе, по бедности...
показать весь комментарий
20.10.2021 16:03 Ответить
Вава, кому ты втираешь? Это всё будет частными коммерческими предприятими, с конечным бенефициаром зареганым на Кипре, откель детей и подростков из бедных семей будут гнать погаными мётлами.
показать весь комментарий
20.10.2021 18:48 Ответить
И это правильно!Так держать ,Зеля!За дороги особое спасибо!!!До 14 года дорог не было совсем!А сейчас все ок!Спасибо Майдану и спасибо Зеленскому с Порошенко за дороги!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 20:43 Ответить
Замки реставрировать- это гуд. Пока есть что реставрировать.

А вот распил бюджета это плохо
показать весь комментарий
21.10.2021 12:52 Ответить
 
 