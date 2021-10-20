МВФ уже в ноябре может утвердить новый транш в размере около $700 млн, - Шмыгаль

Кабинет Министров ожидает, что в ноябре 2021 совет Международного валютного фонда утвердит новый транш для Украины в размере 700 млн долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе достигнуты положительные договоренности на рабочем уровне с Международным валютным фондом. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов США", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, Украина настойчиво работала над реформами для принятия данного решения.

"Мы сейчас имеем как страна чрезвычайный уровень поддержки партнеров. Только за последний месяц подписано несколько крупных сделок с мировым банком на сотни миллионов долларов", - добавил он.

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