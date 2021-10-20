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Новости
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МВФ уже в ноябре может утвердить новый транш в размере около $700 млн, - Шмыгаль

МВФ уже в ноябре может утвердить новый транш в размере около $700 млн, - Шмыгаль

Кабинет Министров ожидает, что в ноябре 2021 совет Международного валютного фонда утвердит новый транш для Украины в размере 700 млн долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе достигнуты положительные договоренности на рабочем уровне с Международным валютным фондом. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов США", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, Украина настойчиво работала над реформами для принятия данного решения.

"Мы сейчас имеем как страна чрезвычайный уровень поддержки партнеров. Только за последний месяц подписано несколько крупных сделок с мировым банком на сотни миллионов долларов", - добавил он.

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Автор: 

МВФ (3335) транш (279) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+1
Е-еее, стапе!!! А воно, оце емвееф у Голоборотька спитало, чи дасть добро його мудрий нарід на підлабузницькі подачки від буржуазних капіталістів?
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20.10.2021 14:37
+1
"Может утвердить" - просто безоговорочная победа.
Гундосик и его дуполизы - "готовы принять в любом количестве, с любой стороны"...
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20.10.2021 14:38
+1
Корисні офшори вже готові до прийому?
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20.10.2021 14:39
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это мантра...а на деле от х-я уши!
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20.10.2021 14:34 Ответить
Украина без раввина превращается в кагал...
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20.10.2021 14:36 Ответить
по ходу до кинця рика друзи закидают грошами. шо придется выговаривать друзям, шо грошей больше не треба
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20.10.2021 14:36 Ответить
Е-еее, стапе!!! А воно, оце емвееф у Голоборотька спитало, чи дасть добро його мудрий нарід на підлабузницькі подачки від буржуазних капіталістів?
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20.10.2021 14:37 Ответить
"Может утвердить" - просто безоговорочная победа.
Гундосик и его дуполизы - "готовы принять в любом количестве, с любой стороны"...
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20.10.2021 14:38 Ответить
Корисні офшори вже готові до прийому?
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20.10.2021 14:39 Ответить
Да соберите вы с депутатов те кубометры налички и тонны золота, что они в декларации друг перед другом пантуются, и кредитов не надо будет. Что вы все с простолюда доите и доите.
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20.10.2021 14:43 Ответить
Это дело нужно отметить в Трускавце.У малахольного диджея Брауна наверняка новая программа имеется.Да и Марьянка Безуглая порадует глаз новыми танцевальными па.
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20.10.2021 14:46 Ответить
Пошел третий год аутотренинга ******** про то, что скоро заграница нам поможет.
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20.10.2021 15:20 Ответить
третій рік пішов на слово-може
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20.10.2021 15:38 Ответить
Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов США", - сказал премьер.
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И потекли зелёные слюни и пошли мысли про Новогодние подарки и про место где встретить Новый год.
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20.10.2021 15:52 Ответить
А скільки з тих десятків "может" були такі отримані "узеленськими"?
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20.10.2021 16:23 Ответить
 
 