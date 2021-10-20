Давление ОП на UA.Cуспільне подтверждает гипотезу об истинной цели закона об олигархах, - Борислав Береза
Скандал с давлением Офиса президента на общественное телевидение UA.Cуспільне лишний раз подтвердил, что истинная цель закона об олигархах – это контролироль власти над всеми средствами массовой информации в стране.
Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза в видеообращении на своем YouTube-канале.
"Мы видим сейчас – не что иное как целая череда событий, которая показывает, что даже борьба с олигархами, которая выглядит как законопроект про деолигархизацию – это фейк, на самом деле этот закон нужен Офису президента для того, чтобы держать в узде всех, чтобы контролировать каждого, кто влияет на СМИ, кто влияет собственником любого СМИ – от телеканала до маленькой газеты где-нибудь, например, в Бердичеве", - заявил Береза. Он добавил, что цель Офиса президента – это цензура, контроль за СМИ и наказание любого, кто не услышит требования Офиса. "Офис президента сам хочет быть олигархом. Весь офис. Каждый человек, который там работает хочет просто заменить этих олигархов собою. Они не хотят, чтобы не было олигархов в стране, они хотят стать олигархами. А для этого им нужны свои СМИ, для этого нужен контроль над чужими СМИ", - добавил Береза.
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Депутат Тетерук ударил Кужель стеклянной бутылкой
ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ 2015,
Депутат "Народного фронта" Андрей Тетерук ударил бутылкой по голове депутата "Батькивщины" Александру Кужель.
https://www.youtube.com/watch?v=mjOvQJWwuuU
Втм, в архівах залишилось. Навіть на тому же FВ. А от чому втратили - нехай розбираються
Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.