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Давление ОП на UA.Cуспільне подтверждает гипотезу об истинной цели закона об олигархах, - Борислав Береза

Давление ОП на UA.Cуспільне подтверждает гипотезу об истинной цели закона об олигархах, - Борислав Береза

Скандал с давлением Офиса президента на общественное телевидение UA.Cуспільне лишний раз подтвердил, что истинная цель закона об олигархах – это контролироль власти над всеми средствами массовой информации в стране.

 Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза в видеообращении на своем YouTube-канале.

 "Мы видим сейчас – не что иное как целая череда событий, которая показывает, что даже борьба с олигархами, которая выглядит как законопроект про деолигархизацию – это фейк, на самом деле этот закон нужен Офису президента для того, чтобы держать в узде всех, чтобы контролировать каждого, кто влияет на СМИ, кто влияет собственником любого СМИ – от телеканала до маленькой газеты где-нибудь, например, в Бердичеве", - заявил Береза. Он добавил, что цель Офиса президента – это цензура, контроль за СМИ и наказание любого, кто не услышит требования Офиса. "Офис президента сам хочет быть олигархом. Весь офис. Каждый человек, который там работает хочет просто заменить этих олигархов собою. Они не хотят, чтобы не было олигархов в стране, они хотят стать олигархами. А для этого им нужны свои СМИ, для этого нужен контроль над чужими СМИ", - добавил Береза.

Автор: 

СМИ (3840) Береза Борислав (220) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+22
Все те що зробив кооператив ;Озєро; в рашкі двадцять років тому. Навіть закони слово в слово переписують.
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20.10.2021 14:44
+13
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20.10.2021 14:45
+9
Т.е. Зеля -- это олигарх. Правильно. Жируетт за наши деньги, владелец фирм и офшоров, владелец вилл и элитной недвижимости, владеет собственным телеканалом - налицо все 1000% признаки олигарха.
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20.10.2021 15:37
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Все те що зробив кооператив ;Озєро; в рашкі двадцять років тому. Навіть закони слово в слово переписують.
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20.10.2021 14:44 Ответить
Інших мов не знають, тому і передирають кацапські закони.
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20.10.2021 14:51 Ответить
Ви плутаєте причину і наслідок: "кооператив озеро" і є кінцевим власником "слуг народу" і через них хоче захопити всю Україну. Спочатку ідеологічно, потім економічно, а потім і територіально
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20.10.2021 17:53 Ответить
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20.10.2021 14:45 Ответить
а Береза не в Правом секторе уже?...))
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20.10.2021 14:48 Ответить
точно Борис Береза???

Депутат Тетерук ударил Кужель стеклянной бутылкой
ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ 2015,
Депутат "Народного фронта" Андрей Тетерук ударил бутылкой по голове депутата "Батькивщины" Александру Кужель.
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20.10.2021 14:57 Ответить
Ну так, дыма без огня не бывают) Если лупят бабу, то явно за грязный рот и длинный язык)
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20.10.2021 15:02 Ответить
Это нормально. Засиделась
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20.10.2021 15:16 Ответить
То не он. Берёза "прославился" тем, что был вышвырнут из ПС за работу на частные олигархические интересы. Чем он до сих пор и продолжает заниматься.
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20.10.2021 15:31 Ответить
Гюльчатай, я еще ночью просил, чтоб открыла личико! Достал уже бот! Почем нынче совесть?
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20.10.2021 17:51 Ответить
Ну так скоро опять люди придут с плакатами сами знаете куда. Пусть попробует отлупить всех и мы увидим сверкающие пятки недоделанного наполеона.
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20.10.2021 14:55 Ответить
Не думаю. Російські власникиСН зробили висновки, і помилок Януковича не повторять
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20.10.2021 17:55 Ответить
А где журналисты "Я тобі не дорогенька " ?
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20.10.2021 15:06 Ответить
Если я отвечу в стиле и словами так, как с ними сейчас общаются "слуги" - меня сразу забанят строгие админы.
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20.10.2021 15:19 Ответить
Конечно. Истинная цель- избавить СМИ от влияния олигархов. Начали с Суспильного, которое кормится за наши налоги, а обслуживает почему-то олигархов. Что не так?
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20.10.2021 15:29 Ответить
Т.е. Зеля -- это олигарх. Правильно. Жируетт за наши деньги, владелец фирм и офшоров, владелец вилл и элитной недвижимости, владеет собственным телеканалом - налицо все 1000% признаки олигарха.
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20.10.2021 15:37 Ответить
Зеля - монстр....Порошенко просто душечка...такой себе бессребренник с награбленным советским добром...
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20.10.2021 15:56 Ответить
Зеля - текущий президент. Высшее должностное лицо страны. Когда за него примутся все органы?
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20.10.2021 16:20 Ответить
Зеля- Президент Украины, который, выполняя закон, избавился от бизнеса перед походом в президенты. Чтобы не задавать глупые вопросы, почитай закон об олигархах. Там четко прописаны критерии, по которым определяются олигархи.
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20.10.2021 15:58 Ответить
Вранье. Он до сих собственник офшоров, на которые отписаны квартальные фирмы и через которые он выкачивает суммы с Украины и Раши не платя налогов. Это все есть в Pandora Papers. 1000% признак олигарха.
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20.10.2021 16:17 Ответить
Не весь конспект викладений. У методічці ще щось є про "найвеличнішего лідера".
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20.10.2021 16:23 Ответить
Истинная цель узурпировать власть, а для таких как ты лещенко будет вещать с экрана. Гюльчатай, я ведь прав?
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20.10.2021 17:53 Ответить
Да, Береза стал изрекать умные вещи в последнее время, что, прозрение пришло? Я чего то сильно сомневаюсь, что он не понимал в 2019 году , что и как будет после выборов у гринпоца, но это ему не помешало бросать дерьмо на вентилятор. Все ,что он сейчас изрекает -все верно, но осадок после его высказываний в 2019 году остался мерзковатый, поэтому смотрю я на него и пока не очень верю. Думаю он очень рассчитывал на свой какой то гешефт с врагами урода, но не сложилась. Эти твари даже союзников в открытую херят и сливают постоянно, жадность просто неуемная.
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20.10.2021 15:29 Ответить
Береза всегда излагает умные речи, поэтому он , постоянный эксперт на Прямом....
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20.10.2021 15:51 Ответить
ІСТV скаржиться, що раптом "https://www.facebook.com/svobodaICTV/ втратили можливість трансляції на YouTube через технічні несправності " записане інтерв'ю з преЗЕдентом України.
https://www.youtube.com/watch?v=mjOvQJWwuuU
Втм, в архівах залишилось. Навіть на тому же FВ. А от чому втратили - нехай розбираються
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20.10.2021 15:56 Ответить
Горько, за тебя Береза, из бойца в бросателя новоза ...
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20.10.2021 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 19:03 Ответить
 
 