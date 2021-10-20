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"Слуги народа" обсуждают госбюджет на заседании фракции. Журналистов не пустили
"Слуга народа" проводит заседание фракции в здании парламента.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Заседание фракции началось сразу после пленарного заседания Рады.
"СН" собралась для обсуждения проекта Госбюджета-2022.
Отметим, что охрана не пускает журналистов даже в коридор возле помещения, где проходит заседание фракции.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий20.10.2021 14:47 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий20.10.2021 15:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Elena Kasyanova
показать весь комментарий20.10.2021 16:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Дейнеко #380139
показать весь комментарий20.10.2021 17:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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