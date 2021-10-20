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Новости Бюджет-2022
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"Слуги народа" обсуждают госбюджет на заседании фракции. Журналистов не пустили

"Слуга народа" проводит заседание фракции в здании парламента.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание фракции началось сразу после пленарного заседания Рады.

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"СН" собралась для обсуждения проекта Госбюджета-2022.

Отметим, что охрана не пускает журналистов даже в коридор возле помещения, где проходит заседание фракции.

Автор: 

бюджет (4838) ВР (29272) госбюджет (1187) фракция (278) Слуга народа (2633)


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а ну тихо там.... журналисты ничего не должны слышать !!!

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20.10.2021 14:47 Ответить
заседание ревсовета... итить кго...
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20.10.2021 15:17 Ответить
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20.10.2021 16:18 Ответить
Мабуть буде порка.
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20.10.2021 17:29 Ответить
 
 