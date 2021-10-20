"Слуги народа" обсуждают госбюджет на заседании фракции. Журналистов не пустили

"Слуга народа" проводит заседание фракции в здании парламента.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание фракции началось сразу после пленарного заседания Рады.

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"СН" собралась для обсуждения проекта Госбюджета-2022.

Отметим, что охрана не пускает журналистов даже в коридор возле помещения, где проходит заседание фракции.